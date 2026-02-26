Zonas francas, focos de empleo y naturaleza: las claves del crecimiento inmobiliario en la región de Occidente

Lab de Ideas con el apoyo de Fusión Inmobiliaria - Fusión Inmobiliaria cumplió 18 años de operación este mes de febrero. La desarrolladora, originaria del cantón de Grecia, es una de las empresas que más ha crecido gracias al auge experimentado por la zona de Occidente en los últimos años.

Así lo indicó a Lab de Ideas su coordinadora Comercial y de control de Desarrollo, Pilar Alfaro, en una entrevista en la que se refirió a como, con la llegada de inversión extranjera y zonas francas a la zona, la necesidad habitacional en el cantón ha aumentado:

“Se proyecta que, una vez consolidadas las zonas francas, se generarán más de 20.000 empleos en la zona y eso implica que una parte importante de esas personas buscará establecerse en cantones como Grecia, lo que no solo impacta la vivienda, sino también la inversión”.

Crecimiento en las últimas décadas

Fusión Inmobiliaria inició operaciones en 2008. De capital completamente nacional y con raíces en el cantón de Grecia, la empresa ha cimentado su crecimiento en el arraigo regional, destacó Alfaro.

“Tenemos un interés genuino en impulsar el desarrollo del cantón. No se trata únicamente de promover proyectos comerciales o inmobiliarios, sino de que la comunidad también crezca y evolucione, para que quienes lleguen tengan la mejor experiencia posible”, indicó.

A la fecha, la desarrolladora ha entregado más de diez proyectos en Occidente y el año pasado marcó su punto más alto en ventas, registrando el mayor éxito comercial de su trayectoria. Según Alfaro, este resultado responde directamente al dinamismo que vive el cantón:

“En el Valle Central los espacios son cada vez más reducidos y ruidosos. Aquí, en cambio, las personas pueden disfrutar de zonas verdes, senderos, gimnasio, piscina y áreas comunes diseñadas para mantener el contacto con la naturaleza, algo que resulta cada vez más difícil de encontrar en otras zonas urbanas”, añadió.

Proyectos en marcha

Actualmente, Fusión Inmobiliaria tiene tres proyectos en venta activa: Condominio Las Cascadas, Condominio La Vereda y Condominio Del Prado.

La Vereda, ubicado a menos de 15 minutos en vehículo de Evolution Free Zone, de la radial y de las principales vías de acceso a Grecia, ofrecerá amenidades como piscinas estilo hotel. Eso ha sido clave para que, a tan solo dos meses de su preventa, registró más de 400 lotes vendidos.

Las Cascadas y Del Prado, aunque cuentan con un menor número de unidades, también ofrecerán amenidades completas que permiten a los vecinos mantener el contacto con la naturaleza.

Estos proyectos brindan la posibilidad de diseñar la vivienda según el gusto y proyecto de vida de cada persona, en entornos donde además se promueven torneos, pasacalles, celebraciones de mascaradas y eventos navideños, entre otras actividades comunitarias, con el objetivo de fortalecer el sentido de comunidad.

Esta propuesta ha logrado atraer compradores incluso de zonas alejadas como Cartago:

“Al inicio pensábamos que nuestro mercado sería principalmente local. Sin embargo, nuestras estadísticas muestran una fuerte presencia de compradores del Gran Área Metropolitana. La gente busca más espacio, tranquilidad y calidad de vida; por eso, en los últimos lanzamientos el perfil se ha equilibrado entre clientes locales y del GAM”, detalló Alfaro.

La vocera agregó que las personas interesadas pueden obtener más información a través del sitio web y los canales sociales de la empresa.

“Muchas personas temen a la preventa, pero si investigan la trayectoria, los permisos y la solidez de la empresa, esta modalidad representa una gran oportunidad por la plusvalía que pueden obtener, ya sea para vivir, alquilar o invertir”, concluyó.

