Zonas francas, focos de empleo y naturaleza: las claves del crecimiento inmobiliario en la región de Occidente

Conversamos con la desarrolladora griega Fusión Inmobiliaria sobre el crecimiento del sector bienes raíces en Occidente, su impacto en la economía local y las proyecciones a futuro

Por Andrea Mora Zamora

Lab de Ideas con el apoyo de Fusión Inmobiliaria - Fusión Inmobiliaria cumplió 18 años de operación este mes de febrero. La desarrolladora, originaria del cantón de Grecia, es una de las empresas que más ha crecido gracias al auge experimentado por la zona de Occidente en los últimos años.








