12 empresarios ingresaron al ranking de Merco Líderes: conozca los nuevos nombres en el listado de 2026

La renovación de Merco Líderes Costa Rica 2026 no se concentra únicamente en los cambios de posición. La nueva edición incorpora a doce personas que no figuraban entre las cien primeras de 2025, con organizaciones vinculadas a actividades que van desde tecnología y servicios financieros hasta energía y turismo.

Las incorporaciones no se distribuyen de manera uniforme. Dos se ubican entre los primeros 35 lugares y el resto aparece a partir de la posición 54. En conjunto, representan el 12% del listado de 2026, según el conteo de los registros marcados por Merco como ausentes del top 100 anterior.

La distinción es importante: se trata de entradas frente a 2025, no necesariamente de primeras apariciones de los empresarios en toda la historia del monitor, que en 2026 cumple una década de realizarse.

Las incorporaciones mejor posicionadas

Gisela Sánchez, del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), ocupa el puesto 29 y es la incorporación mejor situada de acuerdo con la comparación incluida en la presentación de 2026. Sánchez no estuvo en el listado del año pasado.

La siguiente entrada más destacada es la de Mariel Picado, nueva CEO de Florida Ice and Farm Company (FIFCO), en la posición 54. Le sigue Federico Saevich, director general de Arcos Dorados Costa Rica, quien debutó en el puesto 60 de la clasificación de 2026, luego de asumir su puesto el año anterior.

Las últimas nueve novedades se colocaron entre los lugares 70 y 99.