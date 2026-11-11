Negocios

12 empresarios ingresaron al ranking de Merco Líderes: conozca los nuevos nombres en el listado de 2026

Una docena de personas aparece en la clasificación después de no figurar entre las cien primeras de 2025. Las incorporaciones abarcan banca, tecnología, turismo, energía y otros negocios

Por Brandon Flores

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La renovación de Merco Líderes Costa Rica 2026 no se concentra únicamente en los cambios de posición. La nueva edición incorpora a doce personas que no figuraban entre las cien primeras de 2025, con organizaciones vinculadas a actividades que van desde tecnología y servicios financieros hasta energía y turismo.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.