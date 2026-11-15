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2001, el año que reescribió Hollywood: analizamos el impacto financiero de Harry Potter y El Señor de los Anillos a 25 años de su estreno en cines

A 25 años del estreno de Harry Potter y El Señor de los Anillos, analizamos cómo estas franquicias transformaron el modelo financiero de Hollywood

Por Randall Corella Vargas

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Hace un cuarto de siglo, dos estrenos casi simultáneos reconfiguraron las reglas financieras del entretenimiento global. El éxito de las adaptaciones cinematográficas de Harry Potter y El Señor de los Anillos a finales del 2001 perfeccionó un modelo corporativo —cuyos cimientos se remontan a fenómenos como Star Wars en la década de 1970— donde la taquilla dejó de ser el fin último para convertirse en el escaparate de un inmenso ecosistema de productos y explotación de propiedad intelectual (IP).








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Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.