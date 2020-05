15. "Si las empresas no cumplieran con nuestros objetivos –que sean lugares aptos para trabajar y que la gente esté bien–, preferimos no tener empresas”: Analía García (2009), presidenta ejecutiva y gerenta general de El Ángel, quien a pesar del duro revés empresarial producido por el terremoto de Cinchona, luchó por no dejar sin trabajo a sus colaboradores y reiniciar de cero.