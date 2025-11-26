Oferta de Black Friday: Acceda a todos los contenidos de ‘El Financiero’ con un 90% de descuento

El Financiero habilitará, por tiempo limitado, una oferta especial de Black Friday para su suscripción anual. Entre el 26 y el 30 de noviembre, las personas interesadas podrán adquirir el servicio con un descuento del 90%, lo que deja el precio final en ₡7.345.

Acceso a reportajes y análisis especializados

La suscripción brinda acceso ilimitado a todos nuestros contenidos, incluidos los reportajes especiales que se encuentran organizados en un único espacio dentro del sitio web.

Entre los productos destacados figuran el Especial Colegios 2026 y anteriores, el Especial de Autos y el Especial de Inteligencia Artificial.

Además, las personas suscritas pueden consultar blogs, columnas de opinión y diversos recursos orientados a apoyar la toma de decisiones en temas de negocios, emprendimiento y administración del patrimonio.

Beneficios disponibles en todas las plataformas

El servicio incluye acceso ilimitado al sitio web, a la aplicación móvil para dispositivos Android y iOS, así como a la versión digital e-paper, que es como leer la version impreso, pero desde una pantalla.

Los contenidos se actualizan diariamente con información verificada sobre economía, empresas, mercados, consumo y tendencias que influyen en el entorno productivo nacional.

Disponibilidad de la oferta

La suscripción anual con el descuento del 90% estará disponible únicamente durante los cinco días señalados.

El proceso de adquisición podrá realizarse mediante el siguiente enlace: https://trib.al/1EbNRHB