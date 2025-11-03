Negocios

Acumulado de la JPS alcanza ₡795 millones. Este es el resultado de la Lotería Nacional

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

La Junta de Protección Social (JPS) realizó la noche de este domingo 2 de noviembre de 2025 el Sorteo Ordinario N° 4.874 de la Lotería Nacional, en el que resultó favorecida la combinación del número 73 con la serie 790 como ganadora del primer premio.​








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
LoteríaPremiossuerteJPSresultado2 de noviembre
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.