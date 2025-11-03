Acumulado de la JPS alcanza ₡795 millones. Este es el resultado de la Lotería Nacional

La Junta de Protección Social (JPS) realizó la noche de este domingo 2 de noviembre de 2025 el Sorteo Ordinario N° 4.874 de la Lotería Nacional, en el que resultó favorecida la combinación del número 73 con la serie 790 como ganadora del primer premio.​

Tres principales premios

Los tres primeros lugares del sorteo de esta noche quedaron distribuidos de la siguiente manera:

Primer premio: Número 73, serie 790. Este premio mayor reparte ₡175 millones por emisión, para un total de ₡350 millones en dos emisiones. Por cada fracción se paga ₡17,5 millones.​

Segundo premio: Número 17, serie 426. Otorga ₡30 millones por emisión, sumando ₡60 millones en dos emisiones. Cada fracción ganadora recibe ₡3 millones.​

Tercer premio: Número 41, serie 361. Entrega ₡14 millones por emisión, totalizando ₡28 millones en dos emisiones. Las fracciones ganadoras cobran ₡1,4 millones cada una.​

Venta de lotería en San José (Mayela López)

El acumulado no salió

En el sorteo de esta noche también se jugó el acumulado, que tenía un monto acumulado de ₡770 millones en dos emisiones. Sin embargo, la bolita del acumulado no salió. En su lugar, salió una bolita de premio extra que correspondió al número 41 con la serie 549, otorgando un premio de ₡5 millones.​

De esta manera, el acumulado aumenta para el próximo sorteo del martes 5 de noviembre, cuando alcanzará ₡795 millones.​

Historial del número ganador

El número 73 tiene una historia reciente en los sorteos de la Lotería Nacional de Costa Rica. La última vez que este número resultó ganador de un premio importante fue el 21 de septiembre de 2025, cuando salió favorecido con el segundo premio en el Sorteo Extraordinario N° 4.868, con la combinación 73-008, repartiendo ₡46 millones por emisión (₡92 millones en total).​

Anteriormente, el número 73 también había sido premiado en diciembre de 2015, cuando ganó el primer sorteo de consolación navideño con la serie 045, repartiendo ₡250 millones. En aquella ocasión, los registros de la JPS indicaron que era la primera vez desde 1960 que este número salía favorecido en un sorteo navideño.​

Con este resultado, el número 73 vuelve a demostrar ser una combinación afortunada para los apostadores costarricenses, habiendo obtenido premios importantes en apenas dos meses de diferencia durante el 2025.

Este artículo fue publicado por un editor de El Financiero asistido por un sistema de inteligencia artificial.