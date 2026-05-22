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Adidas, Nike y Puma lideran el mercado récord de las camisetas en el Mundial 2026

El Mundial 2026 proyecta ingresos récord en patrocinios de uniformes. Descubra cómo las marcas deportivas globales y regionales dominan este negocio.

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Por Randall Corella Vargas

El Mundial Norteamérica 2026 no solo definirá al próximo campeón del fútbol. También será la mayor vitrina comercial para las marcas que patrocinan los uniformes de las selecciones, en un negocio que ya perfila a esta edición como la más lucrativa en la historia del torneo.








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Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.

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