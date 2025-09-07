Negocios

¡Adiós casilleros! Shein habilita ruta de envíos directa a Costa Rica

Le contamos las implicaciones de comprar directamente a Costa Rica desde Shein y las variaciones en los precios

EscucharEscuchar
Por Marcia Solano Miller

La plataforma china de compras en línea, Shein, habilitó su primera línea directa de envío hacia Costa Rica desde su creación en 2008.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Sheinruta directaCosta Ricaplataformas chinasarancelesenvíos
Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista de El Financiero. Estudiante activa de bachillerato en periodismo. Experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.