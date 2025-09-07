¡Adiós casilleros! Shein habilita ruta de envíos directa a Costa Rica

La plataforma china de compras en línea, Shein, habilitó su primera línea directa de envío hacia Costa Rica desde su creación en 2008.

En las últimas semanas, varios usuarios costarricenses empezaron a reportar en redes sociales un cambio notorio antes de pagar su carrito de compras en la aplicación; ahora, el país aparece entre la lista de regiones disponibles para recibir la paquetería.

Al seleccionar este destino, inmediatamente se le solicitan los datos de provincia, cantón, código postal e información de contacto.

La ausencia de esta opción era lo que impedía realizar compras directas como se hace en Temu, Aliexpress y otros. La solución era recurrir a una empresa de casilleros en Estados Unidos para intermediar las entregas por un precio de entre $6 y $8 por libra (0,45 kilogramos).

¿Más caro o más barato?

El hecho suscitó furor en las redes, especialmente TikTok, donde muchos se atrevieron a probar esta opción y contar cuál su experiencia. Como resultado, comentan que a pesar de pagar el envío dentro de la aplicación, sí es necesario saldar un adicional una vez llega a sus manos mediante la empresa MailAmericas.

Es importante que tome en cuenta ese factor, dado que otras plataformas optaron recientemente por incluir de una vez los aranceles en el primer pago para evitar incomodar a los usuarios al momento de recibir su compra.

De esta forma, MailAmericas acata las disposiciones del Ministerio de Hacienda sobre impuestos en este tipo de envíos, de forma que el precio a pagar depende de las características de cada producto como peso, dimensiones y tipo de embalaje.

Cuando su compra este próxima a llegar, será contactado por el repartidor para verificar la ubicación de entrega e informar de su llegada (generalmente el mismo día). Si no se encuentra disponible, procederá a dejarlo en la sucursal más cercana de la empresa donde tendrá que retirarlo más tarde.

La plataforma china de compras en línea, Shein, habilitó su primera ruta directa a Costa Rica. (Marcia Solano Miller/Marcia Solano Miller)

Eso sí, tal y como ocurre con otras plataformas, es posible que le envíen sus artículos en paquetes separados y deba cancelar impuestos por cada uno.

También es posible ver un ligero aumento de precios al cambiar la ubicación de Estados Unidos a Costa Rica dentro de la aplicación. Recuerde algo importante, debe cambiar la ubicación de Shein antes de llenar el carrito.

Tiempos de entrega

A finales de pandemia, los envíos tardaban hasta tres meses en llegar a su casa, pues el proceso de llegada a Costa Rica sumado a trámites aduaneros dentro del territorio nacional retrasaban considerablemente el lapso.

Sin embargo, durante los últimos años se agilizó, y actualmente hay servicios de entrega desde China de 15 días naturales (como Temu). En el caso de Shein, el envío directo tiene un promedio de un mes a partir del día de procesamiento del pedido.

Entre otros detalles, el servicio al cliente de la plataforma, cupones de descuento y dinámicas para ganar puntos canjeables se mantiene similar al de otras regiones del mundo.

Según reportan varios usuarios en las redes sociales, los paquetes son traídos por la empresa MailAmericas y solicitan la cancelación de impuestos al momento de la entrega. (AFP/RODRIGO ARANGUA)

¿Y los “impuestos de Trump”?

El 30 de julio el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, avaló que a partir del 29 de agosto dejase de regir el mínimis libre de impuestos para todos los países, lo cual permitía la exención arancelaria a pedidos menores de $800.

Desde esa fecha, los productos que pasan por Estados Unidos mediante servicios postales, empresas de envíos y similares pagan hasta un 15% de nuevos impuestos.

Fue justo la presencia de una exención lo que catapultó al éxito a muchos vendedores chinos que operan en línea y cuyo atractivo son los costos excepcionalmente bajos que ofrecen; por eso, buscan nuevas rutas directas sin pasar por la región norteamericana y así evitar perder a sus clientes.

Debido a esto, quienes deseen realizar pedidos por medio de casilleros en Miami, Florida, tendrán que tener en cuenta dicho incremento en los precios, ya que no se visualizarán en el monto a cancelar dentro de la aplicación y les será informado hasta estar listo para entregar por parte de la empresa intermediaria.

Así las cosas, no hay una “mejor opción” universal, sino que la decisión entre continuar con un casillero o hacer compras directas dependerá del fin para el cual utiliza la aplicación.

Por ejemplo, aquellos emprendimientos que realizan pedidos en grandes proporciones encuentran más sencillo tener un casillero fijo en Miami, pues a gran escala resulta más barato y rápido. En cambio, aquellas personas que realizan pedidos ocasionales de artículos personales encontraron esta alternativa bastante útil.