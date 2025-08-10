Adoc intenta ganar más mercado en zapaterías y abre una tienda bajo otra de sus marcas

Adoc prepara la apertura de la primera tienda de Par2 como parte de una estrategia regional de expansión en el territorio costarricense.

Rodrigo Mora, gerente general de Empresas Adoc Costa Rica, explicó que esta llegada es solo la primera de un plan que contempla abrir al menos tres puntos más este año, con dos previstas para octubre. Para el próximo año, proyecta abrir dos tiendas adicionales y, en un plazo de tres años, alcanzar un total de ocho establecimientos en el país.

La promesa es que la instalación de la tienda, que estará ubicada en centro comercial el Paseo de las Flores, en Heredia, genere empleo formal a través de la contratación de personal en áreas como ventas, atención al cliente, logística y operaciones. También se prevé la participación de proveedores y contratistas nacionales.

Par2 de ADOC abrirá su primera tienda en Costa Rica. (Cortesía Par2/Cortesía Par2)

“Costa Rica representa una oportunidad estratégica para la expansión de Par2. Su mercado está listo para recibir una propuesta que une moda, accesibilidad y una experiencia de compra moderna. Estamos aquí para quedarnos y crecer”, añadió Mora.

Con motivo de la apertura y de la celebración del Día de la Madre, la tienda contará con una promoción de 30% de descuento durante este mes y hasta el 31 de agosto en las marcas Vel, Mor, Din, Kic, Kip, 4x4, 501 y Bra, tanto para calzado como accesorios.

Además, la empresa tiene en agenda una expansión en Panamá, donde se asentó dos meses atrás.

LEA MÁS: ¿Por qué IKEA eligió a Costa Rica para abrir operaciones? Esto dice la marca

El país ha tenido varias promesas de nuevos comercios recientemente, entre los que se encuentran 10 nuevos locales de Pizza Hut para los próximos dos años y la llegada de IKEA (de origen Sueco) especializada en muebles y artículos para el hogar, aunque no tiene fecha definida todavía.