Adoc intenta ganar más mercado en zapaterías y abre una tienda bajo otra de sus marcas

La apertura tendrá descuentos especiales durante agosto

Por Marcia Solano Miller

Adoc prepara la apertura de la primera tienda de Par2 como parte de una estrategia regional de expansión en el territorio costarricense.








