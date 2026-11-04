Negocios

Adolfo Rubí, CEO de Red Motors: “Costa Rica es una desviación positiva en el continente americano”

Red Motors, que distribuye en Costa Rica los modelos de BMW y Mini, ahora suma a su portafolio a Omoda y Jaecoo. El ejecutivo analiza la evolución del mercado de vehículos eléctricos, los incentivos fiscales y los planes de expansión del grupo

Por Brandon Flores

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El mercado automotriz costarricense atraviesa una transformación acelerada impulsada por la adopción de tecnologías eléctricas y la irrupción de fabricantes de origen chino. En este escenario, Red Motors —grupo con trayectoria en el segmento de lujo en el país con las marcas BMW y Mini, abarcando cerca del 40% de esa categoría— concretó un movimiento clave en su historia corporativa.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.