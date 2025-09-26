Negocios

Aerolínea cancela sus vuelos directos a Costa Rica: su último viaje será en noviembre

Por Brandon Flores

Una aerolínea anunció la mañana de este viernes la suspensión de los vuelos directos a Costa Rica que operaba desde noviembre del 2024.








