Aerolínea cancela sus vuelos directos a Costa Rica: su último viaje será en noviembre

Una aerolínea anunció la mañana de este viernes la suspensión de los vuelos directos a Costa Rica que operaba desde noviembre del 2024.

GOL Linhas Aéreas confirmó que suspenderá la ruta directa entre San José y Sao Paulo, que empezó a operar el pasado 12 de noviembre de 2024.

La versión oficial de la aerolínea brasileña es que tomó esta decisión por ajustes en su red de rutas

El último vuelo al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (SJO), desde el Aeropuerto Internacional de São Paulo-Guarulhos (GRU), Brasil, será operado el 29 de noviembre del 2025. Esta fue la primera vez que Costa Rica tuvo una conexión aérea directa con el mercado brasileño.

LEA MÁS: Vuelos directos a Brasil inician el 12 de noviembre: así se cotizan precios en Gol, Copa y Avianca

La compañía indicó que el cese de esta ruta no afectará a sus planes de expansión internacional, las cuales están en un aumento del 41% en comparación al 2024 y seguirá apostando por destinos en Brasil y en el Caribe.

Por su parte, el Instituto Costarricense de Turismo lamentó la decisión de la aerolínea brasileña y destacó que la compañía tuviera disposición a mantenerse abierta a explorar opciones futuras para reanudar una operación hacia Costa Rica.

“Las llegadas de turistas desde Brasil, si bien es cierto no representan ni el 1% de las llegadas por la vía aérea, es uno de los mercados de interés para el destino. De enero a agosto se registraron 16 477 llegadas de turistas desde Brasil, lo que representó un incremento de 26,5% y se observó un incremento en la llegada de turistas luego del inicio de operaciones de la aerolínea brasileña Gol en noviembre del 2024″, destacó la entidad.

Actualmente, GOL vuela esta conexión sin escalas desde el Juan Santamaría los martes, jueves y sábados.