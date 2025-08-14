Negocios

Aerolínea Southwest anuncia ruta directa inédita entre Costa Rica y ciudad estadounidense

Empezará operaciones en marzo del próximo año

Por Brandon Flores

En el marco de su décimo aniversario de operaciones en Costa Rica, la aerolínea Southwest anunció una ruta directa inédita entre San José y una ciudad estadounidense, que empezará a operar en marzo próximo.








