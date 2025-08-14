Aerolínea Southwest anuncia ruta directa inédita entre Costa Rica y ciudad estadounidense

En el marco de su décimo aniversario de operaciones en Costa Rica, la aerolínea Southwest anunció una ruta directa inédita entre San José y una ciudad estadounidense, que empezará a operar en marzo próximo.

Se trata de la ciudad de Nashville, capital del estado de Tennessee. La operación de este vuelo estacional, con frecuencia semanal, iniciará en marzo del 2026 y se mantendrá inicialmente durante cuatro sábados, con posibilidad de ampliación, dependiendo del éxito y ocupación del vuelo.

“La hora confirmada de salida desde el Aeropuerto Internacional de Nashville/Berry Field hacia el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría será a las 09:50 de la mañana y con una llegada aproximada a suelo costarricense a las 1:05 de la tarde. El vuelo regresará horas después a la ciudad de Nashville”, confirmó el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

De acuerdo con el cronograma de vuelos del ICT, actualmente Southwest vuela diariamente desde el Juan Santamaría a Houston y a Orlando y desde el aeropuerto de Liberia también a Houston. Desde la principal terminal aérea los vuelos son diarios (un vuelo), mientras que desde el aeropuerto guanacasteco, las conexiones son sábados y domingos (un vuelo cada día).

Pese a que las cifras de llegadas de extranjeros han sufrido caídas en los últimos meses, Estados Unidos sigue siendo el principal mercado emisor de visitantes para Costa Rica. Las autoridades turísticas del país esperan que, de cara al cierre del año, la cantidad de turistas aumente en un 1,7% en comparación con el 2024 gracias en parte a nuevas rutas aéreas como la que anunció este jueves con Southwest.