Aeropost anuncia cambio en su servicio

La empresa de logística y casillero internacional Aeropost anunció recientemente una actualización en su manejo operativo para los envíos procedentes de Estados Unidos.

La medida introduce un cargo de $2 por concepto de inspección a los paquetes que no cumplan con los requisitos de registro previo.

A continuación, se detallan los puntos clave de esta nueva disposición, según explicaron en un correo electrónico enviado a sus clientes.

La empresa de logística y casillero internacional Aeropost anunció recientemente una actualización en su manejo operativo para los envíos procedentes de Estados Unidos.

Detalles del cambio en el servicio

A partir de la implementación de esta medida, todos los paquetes que arriben a la bodega de la compañía en Miami bajo las siguientes condiciones estarán sujetos al cobro adicional:

Falta de prealerta en el sistema.

en el sistema. Ausencia de la factura de compra registrada.

Razones detrás de la medida

Según informó el equipo de Aeropost, este ajuste responde a la necesidad de reforzar la seguridad y cumplir estrictamente con los procesos de control aduanero.

Cuando un paquete llega sin información previa, el personal debe realizar un proceso manual adicional que incluye:

Verificación física del contenido por protocolos de seguridad. Identificación de mercancía para asegurar el cumplimiento de las normativas de aduana. Gestión de tiempos, ya que la falta de datos genera demoras en el procesamiento y despacho final del envío.

Cómo evitar el cargo adicional

La empresa enfatizó que los usuarios pueden evitar este costo de $2.00 y agilizar el tránsito de sus compras siguiendo el protocolo de prealerta. El proceso se realiza de la siguiente manera:

Registro anticipado: Se debe notificar el envío antes de que este llegue físicamente a la bodega de Miami.

Se debe notificar el envío antes de que este llegue físicamente a la bodega de Miami. Documentación: Es indispensable adjuntar la factura de compra con la información completa del artículo y su valor.

Es indispensable adjuntar la factura de compra con la información completa del artículo y su valor. Plataforma: El trámite se gestiona desde la sección “Crear Prealerta” en el apartado de MiCuenta del usuario, ingresando el número de rastreo (tracking number).

El negocio de casilleros internacionales en Costa Rica vive un momento de expansión impulsado por el fuerte crecimiento del comercio electrónico y las compras transfronterizas.

El modelo se ha consolidado como el puente logístico para acceder a inventario de Estados Unidos, Europa y Asia que no está disponible localmente o que resulta más barato en plataformas globales.

Tamaño y dinámica del mercado

El auge del e‑commerce ha creado una base de demanda sólida para los casilleros. Solo en 2024, las ventas de comercio electrónico en Costa Rica rondaron los 6.400 millones de dólares y se proyecta un crecimiento anual cercano al 13% hasta 2027, lo que garantiza un flujo creciente de paquetes internacionales.

A nivel operativo, la Dirección General de Aduanas reporta un salto significativo en los envíos por courier y entrega rápida, con millones de líneas DUA adicionales ligadas a compras en plataformas como Amazon, Shein o Temu.

Modelo de negocio y propuesta de valor

El casillero se basa en ofrecer al cliente una dirección física en Miami u otras ciudades para centralizar sus compras en línea y luego transportarlas a Costa Rica mediante redes de carga aérea y, en algunos casos, marítima.

Sobre esa infraestructura, el negocio agrega valor con servicios como consolidación de paquetes, seguros, cálculo anticipado de impuestos, entrega a domicilio y, cada vez más, lockers y puntos de retiro en todo el país.

La rentabilidad proviene del flete internacional por libra o gramo, cargos de manejo aduanero y servicios complementarios, mientras que el casillero en sí se ofrece casi siempre de forma gratuita para incentivar el registro.

El mercado es altamente competido, con actores consolidados como Aeropost, JetBox, Box Correos y una ola de operadores privados medianos y pequeños (KamBox, ACS Logística, NetBox, ZenderBox, entre otros).

En este contexto, la diferenciación se está dando por cuatro ejes: estructura tarifaria (por libra vs. por gramos exactos), tiempo de entrega, rutas alternativas (por ejemplo, España–Costa Rica para evitar ciertos aranceles en Estados Unidos) y nivel de transparencia en el cálculo de impuestos y cargos finales.

También se observa una estrategia agresiva de promociones para captar nuevos usuarios, como descuentos de hasta 50% en el primer flete internacional para registros recientes, lo que evidencia una batalla comercial por cuota de mercado.

En el corto y mediano plazo, la combinación de un e‑commerce en expansión y consumidores cada vez más habituados a comprar en marketplaces globales pinta un escenario favorable para el negocio de casilleros en Costa Rica