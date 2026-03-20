Negocios

Aeropost anuncia cambio en su servicio

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

La empresa de logística y casillero internacional Aeropost anunció recientemente una actualización en su manejo operativo para los envíos procedentes de Estados Unidos.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Aeropost
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.