Negocios

Aeropuerto de Guanacaste tendrá una nueva ruta permanente con Toronto en 2026

Con poco más de un mes de ofrecer la conexión, se confirmó este aumento de frecuencias debido a la alta demanda

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores

El fortalecimiento de la conexión aérea entre Norteamérica y el Pacífico costarricense ha dado un paso clave este inicio de 2026. Guanacaste Aeropuerto, miembro de la red VINCI Airports, confirmó que la aerolínea canadiense Porter Airlines transformará su ruta desde Toronto (YYZ) en un servicio permanente durante todo el año, dejando atrás su esquema inicial de operar únicamente en temporada alta.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Porter AirlinesGuanacaste Aeropuerto
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.