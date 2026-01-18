Aeropuerto de Guanacaste tendrá una nueva ruta permanente con Toronto en 2026

El fortalecimiento de la conexión aérea entre Norteamérica y el Pacífico costarricense ha dado un paso clave este inicio de 2026. Guanacaste Aeropuerto, miembro de la red VINCI Airports, confirmó que la aerolínea canadiense Porter Airlines transformará su ruta desde Toronto (YYZ) en un servicio permanente durante todo el año, dejando atrás su esquema inicial de operar únicamente en temporada alta.

Esta decisión es el resultado del excelente desempeño comercial que la aerolínea ha tenido desde que empezó a volar a Costa Rica en diciembre pasado. La ruta Toronto–Guanacaste, que al principio se diseñó solo para captar el flujo de viajeros que huyen del frío, ahora se mantendrá activa de forma constante para atender a un público que viaja en cualquier época del año.

¿Cómo será el itinerario?

Según el cronograma oficial de la compañía, entre mayo y octubre el servicio funcionará dos veces por semana, específicamente los días miércoles y domingo. Sin embargo, a partir de noviembre —coincidiendo con el inicio de la temporada alta 2025-2026—, la operación se intensificará significativamente hasta alcanzar un promedio de seis vuelos semanales. Estos viajes se realizarán en aeronaves Embraer E195-2, un modelo reconocido por su eficiencia y comodidad en rutas de media distancia.

William Rodríguez, ministro de Turismo, destacó que esta expansión es el fruto de una estrategia conjunta entre el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y la administración del aeropuerto. Para el jerarca, el éxito de Porter —que eligió a Guanacaste como su primer destino en Centroamérica— confirma el gran potencial de crecimiento del mercado canadiense, el cual se consolida como el segundo emisor de viajeros hacia nuestro país, solo por detrás de Estados Unidos.

El dinamismo de esta relación queda claro al ver las cifras de cierre del 2025: el año pasado ingresaron al país 260.347 viajeros canadienses por la vía aérea. En este escenario, Guanacaste Aeropuerto ha logrado posicionarse como el punto de entrada favorito para este perfil de turista, pues actualmente es la terminal con la mayor cantidad de rutas directas hacia Canadá en todo el país.

Además de Toronto, el aeropuerto Daniel Oduber conecta directamente con Montreal, Winnipeg, Vancouver, Calgary y la capital, Ottawa. De hecho, la ruta hacia Ottawa, también inaugurada recientemente por Porter, marcó un hito histórico al ser el primer enlace sin escalas entre Costa Rica y el centro político de Canadá.

Por su parte, César Jaramillo, gerente general de Guanacaste Aeropuerto, subrayó que Toronto es el mercado más vibrante para la provincia. Esta extensión del servicio no solo garantiza más asientos durante los meses de “temporada verde”, sino que hace al destino más competitivo frente a otras opciones del Caribe y México.

Porter Airlines mantendrá vuelos todo el año entre Toronto y Guanacaste debido a la alta demanda registrada desde diciembre de 2025. (ICT/Cortesía)

