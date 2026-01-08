Aeropuerto de Guanacaste tendrá una nueva terminal privada en este 2026

La firma estadounidense Signature Aviation, considerada la mayor red de terminales de aviación privada del mundo, asumirá la construcción y operación de una nueva terminal de aviación general y de negocios en el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber (Guanacaste Aeropuerto), en Liberia, con inauguración prevista para 2026.

El proyecto apunta directamente al segmento de alto poder adquisitivo y refuerza el posicionamiento de Costa Rica como destino premium en el mercado global de jets privados.​

Según el anuncio, la terminal G&BAT (general y de negocios) en Guanacaste Aeropuerto será financiada y desarrollada por Signature Aviation, en coordinación con Coriport, concesionario del aeropuerto operado bajo la red VINCI Airports. La compañía ya figura con operación en Guanacaste (LIR) dentro de su red global de ubicaciones, lo que confirma el inicio de servicios en el aeropuerto aún antes de que se inaugure la nueva infraestructura dedicada.​

La apuesta se da en un contexto de crecimiento sostenido de LIR, que se prepara para temporadas altas con más rutas, mayor oferta de asientos y ampliaciones de capacidad para vuelos comerciales y privados. Para el aeropuerto, la llegada de un operador global de aviación privada funciona como complemento a esa expansión y como ancla para consolidar el segmento de viajeros de alto gasto.​

La futura terminal contará con un diseño arquitectónico moderno, con énfasis en integrar la estética de la región de Guanacaste y el uso de materiales locales con criterios de conciencia ambiental. El plan incluye sala VIP privada, salón de conferencias exclusivo y acceso directo de la terminal a la rampa, con la cual se evitaría el contacto con el flujo de pasajeros comerciales.

Entre los servicios previstos destacan trámites de aduana e inmigración dedicados a la aviación privada, zona cubierta para el acceso de vehículos de los huéspedes y estaciones de carga para automóviles eléctricos, alineadas con las metas de sostenibilidad de Costa Rica y de la propia red VINCI Airports. La construcción estará a cargo de la empresa costarricense Bambú Construcción, lo que permitirá encadenar empleo local desde la fase de obra y luego en la operación de la terminal.​

La terminal de Guanacaste será operada por Signature Aviation en colaboración con Aerologística, empresa costarricense especializada en servicios de apoyo en tierra, permisos, coordinación de aduanas e inmigración, logística operativa y seguridad de aeronaves en varios aeropuertos del país, entre ellos LIR y SJO. Esta alianza permitirá cubrir desde jets ejecutivos hasta vuelos de carga, militares y de transporte especial, bajo estándares internacionales de seguridad y servicio.​

Las reservas para servicios de asistencia en Guanacaste Aeropuerto ya se están recibiendo por medio del correo designado para la ubicación LIR dentro de la red Signature, lo que marca el inicio formal de la presencia operativa del grupo en la provincia. En términos de negocio, el movimiento configura un ecosistema en el que operadores globales, concesionarios aeroportuarios y proveedores locales compiten por un pasajero que exige discreción, rapidez y una experiencia de alto nivel, pero que también tiene capacidad de generar mayor derrame económico en destinos como Guanacaste.

Vistazo a lo que sería la nueva terminal en el aeropuerto de Liberia (Cortesía /Cortesía Coriport)

