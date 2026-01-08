Negocios

Aeropuerto de Guanacaste tendrá una nueva terminal privada en este 2026

Signature Aviation operará una nueva terminal de aviación privada en el Aeropuerto de Guanacaste para 2026.

Por Brandon Flores

La firma estadounidense Signature Aviation, considerada la mayor red de terminales de aviación privada del mundo, asumirá la construcción y operación de una nueva terminal de aviación general y de negocios en el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber (Guanacaste Aeropuerto), en Liberia, con inauguración prevista para 2026.








