El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría puso en operación en noviembre un Centro de Transporte Terrestre que concentra el abordaje de pasajeros para taxis oficiales, servicios de transporte de hoteles y traslados a centros de alquiler de vehículos, según informó Aeris, gestor de la terminal.

La infraestructura ocupa aproximadamente 2.800 metros cuadrados y está ubicada entre el área de llegadas internacionales y la terminal doméstica. Su apertura busca reorganizar la circulación de estos servicios en las zonas exteriores del aeropuerto.

El centro forma parte de la primera fase de expansión del edificio de la terminal internacional hacia el oeste, un proyecto que contempla una inversión total de $62 millones. Aeris no detalló en el comunicado cuánto de ese presupuesto corresponde específicamente al nuevo espacio de transporte.

Qué servicios operan en el centro

Para la operación, el espacio dispone de entradas y salidas independientes, así como de tres islas techadas con dimensiones para recibir busetas. También cuenta con pasos peatonales, aceras perimetrales y servicios sanitarios.

La infraestructura incorpora control de acceso vehicular, cámaras de vigilancia y protección contra descargas atmosféricas.

Según Aeris, concentrar los servicios en este espacio permitirá ordenar el abordaje y distribuir mejor los vehículos en las áreas exteriores de la terminal.

“Esta infraestructura nos permite mejorar la circulación de vehículos y facilitar los desplazamientos de quienes llegan o salen del aeropuerto”, señaló Ricardo Hernández, director ejecutivo de Aeris, en el comunicado.

La apertura se integra a otras intervenciones previstas en la expansión hacia el oeste de la terminal internacional.