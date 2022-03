Agencias automotrices ofrecerán desde entregas inmediatas hasta de seis meses en Expomóvil 2022

Expomóvil 2022. Luego de dos años de ausencia, el evento volverá de manera presencial del 10 al 20 de marzo. (Jose Cordero)

Este 10 de marzo inicia Expomóvil 2022 luego de dos años sin evento a raíz de la pandemia. Algunas de las agencias consultadas por EF aseguraron que contarán con disponibilidad inmediata de sus modelos, otros con entregas ágiles; en caso de tener que importar tienen plazos ya establecidos.

“Las agencias han tomado las previsiones del caso para tener disponibilidad de vehículos para el evento y algunos sí van a realizar una preventa”, afirmó Carlos Aguilar, presidente de la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (Aivema), organizador del evento.

Grupo Purdy, Veinsa Motors y marcas como Renault, Isuzu y Chevrolet informaron a EF que tendrán modelos para disponibilidad inmediata. Por su parte, Grupo Danissa informó que renovó su portafolio.

Aguilar comentó que en esta edición cuentan con 18 agencias y estimó que esa cantidad de representaciones significan casi 50 distintas marcas.

La Expomóvil se llevará a cabo en el Centro de Eventos Pedregal, en Belén, del 10 al 20 de marzo.

Tiempos de entrega

Las distintas agencias y marcas comentaron que cuentan con disponibilidad inmediata en diferentes líneas de modelos que ofrecerán y que tienen la capacidad de operación para realizar la entrega a los compradores en las fechas establecidas.

Grupo Purdy tendrá disponible de manera inmediata la marca Toyota con los modelos Agya, Yaris Hatchback y Sedan, Rush y Corolla Cross. Los Lexus UX250h, UX300e y RX350; del mismo modo el Ford Everest y el Edge.

Sin embargo, quienes prefieran los automóviles de la alemana Volkswagen, deberán esperar hasta los meses de abril o mayo para recibir el pedido.

“En Grupo Purdy reconocemos la importancia de brindarle al cliente un servicio de excelencia, por eso contamos con un programa de definición de plazos de entrega para que cada cliente reciba el producto en el plazo prometido. Actualmente en Grupo Purdy se manejan plazos desde entrega inmediata hasta seis meses, según sea el modelo”, aclaró Alex Alens, gerente de sucursales de Grupo Purdy.

Mientras tanto, la marca francesa Renault anunció que las disponibilidad inmediata que ofrecen es para todos sus modelos. Los vehículos que la empresa tendrá en exhibición son: Duster, Kwid, Captur, Stepway, y el Oroch que cuenta con la función Eco-Mode, con el que se ahorra hasta un 10% de combustible.

Oroch, Renault. Este será uno de los vehículos con disponibilidad inmediata en el evento.

En Renault nos preparamos con mucha anticipación dándole el gran beneficio a nuestros futuros y actuales clientes que en todos nuestros modelos vamos a contar con entrega inmediata. Es decir, tenemos un gran inventario de vehículos en el país que nos va a permitir entregar unidades en un plazo no mayor a 72 horas posterior a la decisión definitiva del cliente”,comentó José Montalto, Gerente País de Euro Advance, distribuidor de Renault en Costa Rica.

Montalto agregó que si el carro que compra el cliente se encuentra nacionalizado, el plazo de entrega puede ser de 36 horas.

La japonesa Isuzu, distribuida en el país por Grupo Q, no estima atrasos importantes o que afecten el proceso normal de entrega que registra la marca en el país.

“Para camiones los tiempos de entrega prácticamente se encuentran normales y no estamos previendo demoras significativas, en el caso de pickups, las entregas más próximas estarán para el mes de mayo, esto dependerá de los modelos escogidos y obviamente de la velocidad como se agoten los inventarios.

Otra de las marca distribuidas por Grupo Q es Chevrolet, que compartió que tendrán en el evento a disposición del público los modelos más recientes y con entrega inmediata: Onix, Groove, Tracker, Captiva, Camaro y Corvette.

Grupo Danissa, que ofrece Nissan y Audi, manifestó que dentro de su portafolio tienen modelos en disponibilidad inmediata, pero no precisaron cuáles. Los que no puedan entregarse de forma rápida, se otorgan entre 45 y 60 días después de la compra.

Dicha empresa renovó el 70% del portafolio de modelos Nissan e involucra a los modelos Versa, Sentra, Kicks, Frontier, March y Qashqai.

El director comercial de Veinsa Motors, Rodrigo Bernales, indicó que tienen " entrega de vehículos inmediata para la mayoría de los modelos”.

Entregas bajo el contexto mundial

Expomóvil. La organización mantendrá el aforo del 40%, uso obligatorio de mascarilla y equipo para lavado de manos. (Jose Cordero)

La Expomóvil volvió luego de que en el 2020 se cancelara con motivo de la pandemia y con las secuelas de la crisis de los contenedores. Dos años después el contexto mundial se desarrolla entre la variante ómicron y un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que afecta indirectamente a un número importante de naciones.

No obstante, tanto para los organizadores como para las agencias participantes la situación internacional no influirá gravemente en sus operaciones porque tomaron previsiones para no desabastecer sus inventarios.

“El asunto entre Ucrania y Rusia no lo tenemos previsto como un tema que vaya a generar atrasos importantes para nuestro sector. No estamos previendo que en el corto plazo nos vaya a afectar a nosotros ni en producción ni en realización del evento como tal”, señaló Carlos Aguilar, presidente de la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (Aivema), organizador del evento.

La organización estima que al evento llegarán alrededor de 50.000 personas, por lo que cada agencia buscó surtir sus inventarios para garantizar a los clientes la disponibilidad del auto, motocicleta o bicicleta que deseen.

“En este momento siempre tendremos incertidumbre con los despachos por parte de la fábrica, esto no ha cambiado, especialmente ahora que las fábricas han venido aumentando sus volúmenes de producción y hay más demanda de espacio en los barcos”, puntualizó Esteban Fernández, director regional Isuzu, Grupo Q, quien añadió que de momento no tienen información para afirmar o negar que la logística de la empresa se afecte por el conflicto bélico.

Por su parte, el gerente de sucursales de Grupo Purdy, Alex Alens, comentó que este sector se ha visto impactado por la disrupción de la cadena de suministros a nivel mundial.

“En un mundo conectado, todo influye y en algunas ocasiones se genera atrasos fuera de nuestro control, aunque procuramos en todo momento tener a nuestro cliente bien informado y con las últimas noticias. En el caso de Costa Rica, en Grupo Purdy contamos con el stock más amplio de modelos y repuestos”, explicó Alens.

En Veinsa Motors afirmaron que el conflicto bélico no ha tenido ningún impacto en sus marcas o precios.

Tecnología

Algunas de estas empresas informaron que el tema tecnológico no escapa de la oferta que mantienen con sus vehículos. Además, otra compañía ofrecerá por medio de la innovación mayor seguridad.

Un ejemplo de lo anterior es la caja de cambios CVT X-Tronic del Renault Duster, que con su software de gestión que le da al conductor la opción de simular ocho velocidades en modo automático y siete en modo manual secuencial, según detalló la empresa.

Por otra parte, Grupo Danissa tendrá el showroom también de manera virtual a través del enlace https://nissancr.info/360/

“El consumidor ahora navega más en la virtualidad antes de visitar un showroom; compara y pregunta a través de estos medios. De esta manera, hemos enfocado acciones para que las personas tengan una experiencia positiva en cuanto a la rapidez e información que consultan”, señaló Ana Lucrecia Vargas, directora de mercadeo de Grupo Danissa.

En cuanto a herramientas de seguridad para enfrentar el robo del vehículo, la empresa Detektor dispone de dispositivos de geolocalización que se dividen las opciones de cazador, GPS, Smart y Plus.

El cazador localiza el vehículo se encuentre debajo de un túnel, a través de una red de radiofrecuencia privada con cobertura dentro y fuera del país. Smart funciona por medio de una aplicación móvil en la que el usuario puede saber los recorridos del vehículo entre otras funciones.

El Plus está pensado para flotillas, porque combina dos tecnologías para monitorear y localizar los autos en lugares de difícil acceso.