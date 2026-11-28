La publicidad del black friday (viernes negro) atrae a consumidores que buscan aprovechar las promociones para adquirir artículos para el hogar o de uso personal. Sin embargo, los descuentos anunciados durante esta temporada no siempre representan los precios más bajos del año ni garantizan que se trate de ofertas exclusivas de noviembre.

Los comercios aprovechan esta fecha para exhibir rebajas que presentan como algunas de las más atractivas del año. No obstante, una etiqueta de descuento no necesariamente significa un mayor ahorro frente a los precios que esos mismos establecimientos ofrecieron meses atrás.

Para comprobarlo, El Financiero recopiló los precios de distintos modelos de centros de lavado entre mayo y este viernes 27 de noviembre. El seguimiento permitió rastrear sus variaciones y determinar si el black friday ofrece realmente las mejores oportunidades de compra o si esos mismos artículos pudieron adquirirse por montos iguales o inferiores en otros momentos del año.

La revisión se realizó en los sitios web de Walmart, Siman, Gollo y Tienda Monge, durante el último viernes o fin de semana de cada mes. En Walmart, los modelos seleccionados no aparecieron con descuentos especiales asociados al black friday.

Los resultados muestran que las oportunidades de ahorro varían según el comercio y el modelo. Mientras el centro de lavado a gas Frigidaire, de 21 kg, se ofrece en Gollo a un precio inferior al registrado en meses anteriores, otros equipos mantienen descuentos que, aunque están vigentes durante el Black Friday, no representan su menor precio del periodo estudiado.

Las promociones del Viernes Negro comenzaron días antes de la fecha oficial y se extenderán durante el fin de semana. (Rafael Pacheco Granados)

Movimiento de los precios

El centro de lavado eléctrico LG, modelo WK22VS6PE, se ofrece este black friday en Tienda Monge por ¢1.499.900. Aunque ese monto corresponde al precio más bajo registrado durante el seguimiento, no es una oportunidad exclusiva de noviembre: el mismo valor estuvo disponible en mayo, junio y julio.

En Siman, por su parte, el centro de lavado eléctrico Frigidaire, con capacidad para 20 kg, se vende en ¢699.900. Sin embargo, en mayo los consumidores pudieron adquirirlo por ¢679.900, es decir, ¢20.000 menos que el precio actual.

Más allá de las variaciones en los precios de venta, el seguimiento de El Financiero permitió identificar otro elemento que influye en la percepción de los descuentos: el precio de lista o precio «antes» que los comercios utilizan como referencia para calcular las rebajas. Este monto sirve para mostrar la diferencia entre el precio de referencia y el promocional, pero no necesariamente corresponde al último valor al que se vendió el artículo.

Gustavo Cubillo, investigador y profesor de la Escuela de Administración del Tecnológico de Costa Rica (TEC), explicó en ediciones anteriores a este medio que ese precio base corresponde al monto con el que el producto ingresó al mercado y sirve como parámetro para realizar posteriores ajustes. Por eso, el precio que aparece en la etiqueta como valor anterior no significa necesariamente que ese haya sido el último precio de venta.

Un caso que permite observar esta dinámica es el centro de lavado eléctrico Electrolux de 21 kg, comercializado por Siman. Durante el periodo analizado, el precio de venta del equipo registró variaciones, pero los descuentos anunciados se calcularon siempre sobre una misma referencia: ¢1.299.900. Ese monto, sin embargo, no fue identificado por El Financiero como precio de venta en ninguno de los registros realizados.

Los movimientos tampoco se limitaron a los precios de referencia. En ese mismo comercio, los centros de lavado incluidos en el análisis registraron aumentos de precio en octubre y posteriormente bajaron durante el Black Friday, hasta alcanzar montos que ya habían tenido en otros meses del año.

El Financiero consultó a los comercios sobre los factores que inciden en estos movimientos y las razones por las que algunos descuentos vuelven a aparecer durante el Black Friday, pese a que ya se habían ofrecido en meses anteriores. Sin embargo, al cierre de esta edición no se había recibido respuesta.