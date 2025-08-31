Negocios

Alerta sanitaria: Salud detecta salmonella en tortas de famosa marca de carne costarricense

El Ministerio de Salud emitió una advertencia tras detectar salmonella en un lote de tortas de carne.

Por Redacción EF

El Ministerio de Salud emitió una advertencia sanitaria este viernes 29 de agosto de 2025, tras detectar la presencia de la bacteria Salmonella spp en un lote específico de tortas de res.








Advertencia SanitariaMinisterio de Salud
