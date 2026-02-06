Negocios

Anfiteatro de Parque Viva cambia su nombre a Anfiteatro Imperial

El recinto de conciertos en La Guácima inicia una nueva etapa tras una alianza entre el centro de eventos y la marca de cerveza

Por Brandon Flores

El escenario principal de Parque Viva tiene una nueva identidad a partir de este mes de febrero. El espacio, conocido por albergar principalmente conciertos en el país, pasará a llamarse oficialmente Anfiteatro Imperial.








