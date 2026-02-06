Anfiteatro de Parque Viva cambia su nombre a Anfiteatro Imperial

El escenario principal de Parque Viva tiene una nueva identidad a partir de este mes de febrero. El espacio, conocido por albergar principalmente conciertos en el país, pasará a llamarse oficialmente Anfiteatro Imperial.

Este cambio (anteriormente se llamó Anfiteatro Coca Cola) responde a una alianza y un nuevo patrocinio que busca renovar la imagen del lugar. La modificación no es solo de nombre, sino que incluye una actualización de toda la identidad visual dentro de las instalaciones, unificando la estética del anfiteatro con la de la marca.

Fabián Loría, gerente de marca Imperial, explicó que esta unión busca fortalecer la escena musical y el entretenimiento en el país. Según el vocero, ven este escenario como una plataforma para conectar al público con experiencias culturales y musicales.

Impacto en los espectáculos

El recinto se mantiene como uno de los puntos clave para las giras internacionales en la región. Con esta nueva etapa, también se pretende dar mayor apoyo a los artistas nacionales que comparten cartel con figuras extranjeras, aprovechando las condiciones técnicas del lugar.

A pesar del cambio de nombre, la administración de Parque Viva confirmó que el funcionamiento, los horarios y las normativas de los eventos se mantendrán igual. El enfoque seguirá siendo la realización de espectáculos bajo las regulaciones actuales y fomentando el disfrute responsable por parte de los asistentes.

Con este movimiento, el Anfiteatro Imperial se prepara para recibir la agenda de presentaciones programadas para el resto del 2026.