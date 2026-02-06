Anfiteatro de Parque Viva cambia su nombre a Anfiteatro Imperial

El escenario principal de Parque Viva tiene una nueva identidad a partir de este mes de febrero. El espacio, conocido por albergar principalmente conciertos en el país, pasará a llamarse oficialmente Anfiteatro Imperial.
El escenario principal de Parque Viva tiene una nueva identidad a partir de este mes de febrero. El espacio, conocido por albergar principalmente conciertos en el país, pasará a llamarse oficialmente Anfiteatro Imperial.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.