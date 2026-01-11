Aperturas y reconversiones: Conozca todos los nuevos hoteles que llegarán a Costa Rica en 2026

El 2026 se perfila como una continuación del ritmo de aperturas hoteleras de Costa Rica observado en 2025, aunque con un cambio de enfoque. A diferencia del año anterior, donde los reflectores se los llevaron los proyectos de lujo, el cronograma de inauguraciones para este año muestra una mayor diversidad en los tipos de proyectos.

La mayoría de nuevas opciones de alojamiento viene de la mano de cadenas internacionales que siguen confiando en el país para expandir sus operaciones. A continuación presentamos un recuento de las inauguraciones previstas; para obtener la información, se tomó como referencia la información difundida por cada cadena, así como una búsqueda propia.

Este dinamismo para el 2026 revela una tendencia clara: la reconversión de activos. En lugar de enfrentar los largos plazos y trámites de construcciones desde cero, gigantes como Marriott y Hilton están optando por absorber propiedades existentes con ubicaciones estratégicas para renovarlas bajo sus estándares globales. Esta táctica no solo acelera la entrada al mercado, sino que permite revitalizar puntos clave.

A esto se suma el despertar de la hotelería logística y de negocios. La apertura de hoteles en zonas corporativas —o con potencial de serlo—responde a un cambio en el perfil del visitante. Ya no se trata solo del turista de playa, sino de un viajero corporativo vinculado a las zonas francas y las industrias de dispositivos médicos, que busca opciones de “estancia prolongada” o conveniencia inmediata. Este fenómeno está descentralizando la inversión hotelera, tradicionalmente concentrada en las costas, para llevarla a los epicentros de la actividad productiva del país.

Para 2026, el sector observa con atención el impacto del tipo de cambio y los costos operativos, factores que han obligado a los desarrolladores a ser más selectivos. Además, los representantes del sector hotelero formal han externado la necesidad de regular el hospedaje no tradicional, pues consideran que no compiten en igualdad de condiciones.

A pesar de estos retos, el hecho de que Costa Rica sea el escenario de debuts regionales para marcas de prestigio confirma que el país ha logrado escalar en la cadena de valor turística, pasando de ser un destino de aventura a una plataforma de hospitalidad de clase mundial con una oferta segmentada para cada bolsillo y necesidad.

Varias aperturas previstas para este año son reconversiones de propiedades que anteriormente operaron con distintos nombres o marcas. ( - /SHIFT)

Aperturas en detalle

Marriott International anunció que para 2026 abrirá seis hoteles en Costa Rica, que incluyen tanto remodelaciones de activos como la construcción desde cero. Uriel Burak, vicepresidente de Desarrollo de la firma para la región latinoamericana y el Caribe, dijo en entrevista con este medio que Costa Rica sigue siendo un mercado atractivo para ellos, en el que incluso lanzan marcas que no operan en otros mercados cercanos.

El primero de los proyectos nuevos de Marriott es el Santa Lucia Jungle Hacienda, que se trata de una reconversión de la propiedad donde hasta septiembre pasado se ubicó el hotel Villa Lapas, en la zona de Tárcoles. La idea de esta propiedad es mantener el estilo donde la naturaleza es protagonista, con un toque de lujo.

Un concepto que debutará este año es el de JW All Inclusive, es decir, un nuevo todo incluido en el país que también traerá Marriott. El hotel, que estaría listo hacia el final del 2026, tomará el lugar del Dreams Las Mareas, en la zona de Guanacaste.

En esa misma provincia, pero en la zona de Liberia, se está gestando la construcción del AC Marriott Liberia Airport, el segundo de la familia AC en Costa Rica. Estará ubicado en un complejo de uso mixto llamado Plaza Ventu, en las cercanías del aeropuerto Daniel Oduber.

Moviéndose hacia la Gran Área Metropolitana, la compañía internacional tiene varios proyectos, entre ellos el Residence Inn by Marriott Alajuela El Coyol, el cual estará abriendo sus puertas en los primeros meses del año. También será el segundo hotel de la marca Residence en territorio nacional.

En la Sabana vendrán dos movimientos, ambas reconversiones: Marriott tomará lo que en su momento fueron los hoteles Park Inn y Tryp by Wyndham San Jose Sabana para convertirlos respectivamente en un Four Points By Sheraton y un Tribute Portfolio. Esta última marca debutará en el país, mientras que el Four Points será la segunda propiedad de este tipo en suelo nacional.

Por su parte, Hyatt también tendrá un nuevo hotel en el país durante 2026. De la mano de Cariari Premium Outlets S.A., en el primer semestre del año inaugurará el Hyatt Place Cariari/Convention Center, ubicado en Heredia; tendrá ocho pisos y 123 habitaciones, de las cuales seis serán suites. El proyecto requirió una inversión de $21 millones.

Por otro lado, a finales de diciembre pasado, se dio a conocer que la firma Hilton reabrirá el hotel La Condesa —que cerró sus puertas en el 2014 debido a deudas con la CCSS— pero con una nueva identidad. De acuerdo con el sitio web de la cadena, ahora se llamará Montara Hotel, Tapestry Collection by Hilton y se espera que abra sus puertas en noviembre próximo, puesto que en la página ya permite hacer reservaciones para esas fechas.

EF contactó a la agencia encargada de comunicación de Hilton para consultar si hay más proyectos previstos para inaugurar en 2026; sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta. En este momento, la cadena está construyendo el Herediano Tapestry Collection by Hilton y como su nombre lo indica, estará ubicado en el nuevo estadio del equipo florense.

La nueva propiedad en Heredia contará con siete pisos, 118 habitaciones y una inversión que ronda los $33 millones. Próximamente estará lista la fachada del hotel y se espera que esté recibiendo huéspedes a partir de los primeros meses de 2027.

Inauguraciones de 2025

El 2025 estuvo marcado por las aperturas de dos proyectos de lujo en la zona de Guanacaste: se trata del Waldorf Astoria Costa Rica Punta Cacique, de la firma Hilton y desarrollado por la empresa Garnier & Garnier. En abril pasado abrió las puertas este hotel ubicado en Playa Penca y que cuenta con 148 habitaciones y 40 suites y requirió una inversión de $200 millones.

Hilton también abrió el hotel Homewood Suites durante el 2025, el primero de la marca que se coloca en Centroamérica y el Caribe. Se trata de una propiedad ubicada en Ciudad Cariari en Belén, con nueve pisos y 169 suites; la empresa costarricense Desatur Cariari S.A está detrás de este hotel que requirió una inversión de $30 millones.

En febrero del 2025, la firma Marriott abrió el primer hotel de la marca Ritz Carlton en la región centroamericana. Se trata de un proyecto de ultralujo de 107 habitaciones y suites, localizado en la Península de Papagayo; el proyecto Nekajui es propiedad de Mohari Hospitality y Gencom, y ha sido desarrollado por The Athens Group.

El dinamismo hotelero previsto para el 2026 confirma que Costa Rica ha dejado de ser un destino de temporada para convertirse en una plataforma de inversión constante. La mezcla entre el lujo de playa, la hotelería de negocios en zonas francas y la recuperación de activos históricos en la ciudad, refleja un mercado maduro que sabe adaptarse a las exigencias de un viajero cada vez más diverso y tecnificado.

Hyatt tiene prevista la apertura de un hotel en Heredia. (Hyatt Place Cariari/Hyatt Place Cariari)

