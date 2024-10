Aqua Alimentos (antes Industrias Martec) presentó solicitud de medidas cautelares concursales. Vea de qué se trata

La empresa Aqua Alimentos S.A., anteriormente conocida como Industrias Martec, está enfrentando una situación económica compleja, pues según un hecho relevante la empresa solicitó medidas cautelares concursales, con el fin de presentar un proceso concursal para la continuidad de la empresa y para Terrapez S.A., subsidiaria que se dedica a la exportación de tilapia.

El documento en donde se divulgó la medida está fechado el 9 de octubre y firmado por Erick Oechler, presidente de la junta directiva. La solicitud de medidas cautelares concursales está contenida en el expediente 24-000133-0958-CI del Juzgado Concursal.

Según la normativa, las medidas de este tipo se aplican cuando las empresas se encuentran en una situación financiera difícil, es decir, que no pueden cumplir con sus obligaciones de pago o de insolvencia. EF trató de corroborar la información con los encargados de la empresa pero no respondieron las llamadas.

Desde diciembre de 2022, Industrias Martec pasó a ser propiedad de Aquafoods Group y posteriormente modificó su nombre a Aqua Alimentos.

De acuerdo con la Ley 9957, conocida como Concursal, en su artículo 1, la finalidad es “determinar y ejecutar soluciones justas y funcionales a las crisis patrimoniales de deudores privados contemplados en ella, que les impida el normal cumplimiento de sus obligaciones”. Para esos objetivos se priorizarán cuatro acciones:

Restablecer y, en su caso, asegurar la viabilidad de las empresas.

Preservar, de ser posible, la unidad del patrimonio concursado

Organizar el pago de las deudas del concursado, a través de la tutela efectiva de los intereses de los acreedores que integran la masa.

Respetar los principios de igualdad y proporcionalidad en el trato de acreedores de una misma clase, salvo los casos de excepción expresamente establecidos por la ley.

Compleja situación

La situación de la empresa en los últimos meses no ha sido sencilla, ya que en junio recibieron una notificación por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés), la cual detectó contaminación por salmonela, en uno de los lotes de tilapia que la empresa enviaba a Estados Unidos. Esto provocó la suspensión de las exportaciones.

LEA MÁS: Martec suspende exportaciones de tilapia por contaminación con salmonela por al menos 2 meses: esto dice la empresa al respecto

Posteriormente, la empresa logró subsanar el proceso y reanudó las exportaciones a mediados de agosto, aunque el impacto financiero de esa pausa fue considerable para la empresa, ya que esas exportaciones generan mensualmente $2,5 millones en ingresos.

En otro hecho relevante publicado el pasado 26 de setiembre, Aqua Alimentos S.A. reportó pérdidas por $10.186.055 al cierre del primer semestre del año, lo cual afectó directamente los fondos aportados por los accionistas de la compañía. La empresa indicó, en ese mismo documento, que las pérdidas serán absorbidas mediante el capital adicional aportado por los socios, que ascendía a $33,6 millones al mes de junio.

La medida tomada por los socios permitió que la empresa no se disolviera, pues la razón contable de pérdidas, con relación al capital, no sobrepasaría el 50% del capital social. Si la cifra sobrepasa ese límite, según el Código de Comercio (artículo 201, inciso C) se hubiese dado una disolución definitiva de la sociedad.

LEA MÁS: Industrias Martec reanuda exportaciones de tilapia a Estados Unidos

En términos generales, las pérdidas de Aqua Alimentos S.A. y de las subsidiarias alcanzaron los $4.192 millones al primer semestre del año en curso.

Suspensión de la división de pargo

La compañía también suspendió en agosto pasado la producción en la división de pargo rojo por “una serie de desafíos operativos y financieros que han afectado nuestra capacidad de operar de manera óptima y eficiente”. Además, se suspendió de forma indefinida la exportación de pescado salvaje.

“Estos eventos han llevado a una reevaluación profunda de nuestra estrategia empresarial, lo que nos ha permitido tomar decisiones clave para garantizar la sostenibilidad y el futuro de los otros negocios que tiene el grupo Aqua Alimentos S.A”, se indicó en un hecho relevante.