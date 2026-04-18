Argentina y Francia lideran los ingresos por premios FIFA: ¿Cuánto ganarán las selecciones del Mundial?

La Copa del Mundo Norteamérica 2026 no solo romperá récords deportivos: también consolidará al Mundial como uno de los negocios más lucrativos del planeta. Y detrás de esa lluvia de millones, hay un selecto grupo de selecciones que se ha llevado la mejor tajada en las últimas ediciones del torneo.

En El Financiero repasamos cuánto dinero se reparte en premios, cómo han crecido esos montos en los últimos cinco mundiales y cuál es el “top 5” de selecciones que más han ganado por rendimiento deportivo.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, subrayó que la Copa Mundial 2026 será “histórica también por las contribuciones económicas que se destinarán a la comunidad mundial del fútbol”. (AFP)

Mundial 2026: el negocio más grande de la historia

Para la Copa Mundial de la FIFA 2026 —que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá—, el organismo aprobó una bolsa récord de US$727 millones asociada a las selecciones, de los cuales alrededor de US$655 millones se repartirán como premios deportivos, un aumento cercano al 50% respecto a Qatar 2022.

Cada una de las 48 selecciones clasificadas tendrá asegurados US$1,5 millones para preparación antes del torneo, más un mínimo de US$9 millones solo por jugar la fase de grupos, es decir, al menos US$10,5 millones garantizados aunque queden eliminadas en primera ronda.

La escala de premios que regirá en el 2026 es la más alta de la historia: el campeón se llevará US$50 millones, el subcampeón US$33 millones y el tercer lugar US$29 millones. Del quinto al octavo lugar (cuartos de final) el pago será de US$19 millones; entre el noveno y el 16.º (octavos de final), US$15 millones, y del 17.º al 32.º, US$11 millones. Las selecciones del 33.º al 48.º recibirán US$9 millones por fase de grupos.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, subrayó que la Copa Mundial 2026 será “histórica también por las contribuciones económicas que se destinarán a la comunidad mundial del fútbol”, en referencia al salto en la escala de premios.

Los jugadores de Irak celebran tras ganar el partido de la repesca final de la fase de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026, el 31 de marzo. Esta fue la última de las 48 selecciones que logró su boleto al torneo. (AFP)

Cómo han crecido los premios en los últimos cinco mundiales

La estructura económica del Mundial se ha transformado radicalmente desde Sudáfrica 2010. En apenas 16 años, el premio al campeón subió de alrededor de US$30 millones a US$50 millones, mientras que la bolsa total destinada a selecciones pasó de poco más de US$350–400 millones a US$655 millones.

Tabla – Premio al campeón y bolsa total por Mundial (2010–2026)

Mundial Premio al campeón (US$) Bolsa total para selecciones (US$) 2010 Sudáfrica ~30 millones ~358 millones (aprox.) 2014 Brasil 35 millones 476 a 576 millones (según distintas fuentes). 2018 Rusia 38 millones 400 millones 2022 Qatar 42 millones 440–442 millones 2026 N. América 50 millones 655 millones en premios deportivos (dentro de un paquete de 727 millones).

Este crecimiento tiene una lógica clara: derechos de televisión más caros, paquetes comerciales globales y una FIFA que, tras críticas por opacidad, ha usado el aumento de premios como argumento para legitimar la expansión del torneo a 48 equipos.

La ecuación es simple: cuanto más valen los derechos, más dinero vuelve a las selecciones, aunque no necesariamente en la misma proporción para todas.

El argentino Lionel Messi y el francés Kylian Mbappé disputaron con sus selecciones la final del Mundial 2022. Las federaciones de ambos países lideran el Top 5 de las que más premios económicos han recibido de la FIFA. (AFP)

Top 5: las selecciones que más han ganado en premios

La FIFA no publica un ranking consolidado por país que sume todos los premios deportivos por Mundial, pero sí detalla cuánto paga en cada edición según la ronda alcanzada (campeón, subcampeón, tercero, cuartos, etc.). A partir de esas escalas y de los resultados deportivos entre el 2010 y el 2022, es posible construir una estimación razonable de qué selecciones han captado más ingresos en premios.

En los últimos cuatro mundiales (2010, 2014, 2018 y 2022), la escala aproximada en dólares fue la siguiente:

2010: campeón 30 M, subcampeón 24 M, tercer lugar 20 M, cuarto 18 M, cuartos 14 M, octavos 9 M, grupos 8–9 M.

campeón 30 M, subcampeón 24 M, tercer lugar 20 M, cuarto 18 M, cuartos 14 M, octavos 9 M, grupos 8–9 M. 2014: campeón 35 M, subcampeón 25 M, tercero 22 M, cuarto 20 M, cuartos 14 M, octavos 9 M, grupos 8 M.

campeón 35 M, subcampeón 25 M, tercero 22 M, cuarto 20 M, cuartos 14 M, octavos 9 M, grupos 8 M. 2018: campeón 38 M, subcampeón 28 M, tercero 24 M, cuarto 22 M, cuartos 16 M, octavos 12 M, grupos 8 M.

campeón 38 M, subcampeón 28 M, tercero 24 M, cuarto 22 M, cuartos 16 M, octavos 12 M, grupos 8 M. 2022: campeón 42 M, subcampeón 30 M, tercero 27 M, cuarto 25 M, cuartos 17 M, octavos 13 M, grupos 9 M.

Con esta base, y cruzando los resultados oficiales de cada selección, el “top 5” de países que más han acumulado en premios entre el 2010 y el 2022 se ve así (cifras aproximadas, en millones de dólares):

Tabla – Estimación de premios acumulados 2010‑2022 (US$ millones)

Selección 2010 2014 2018 2022 Total aprox. 2010‑2022 Argentina Cuartos (14 M) Subcampeón (25 M) Octavos (≈10 M) Campeón (42 M) ≈ 91 M Francia Grupos (≈9 M) Cuartos (14 M) Campeón (38 M) Subcampeón (30 M) ≈ 91 M Alemania 3.º lugar (20 M) Campeón (35 M) Fase de grupos (8 M) Fase de grupos (9 M) ≈ 72 M Brasil Cuartos (14 M) 4.º lugar (20 M) Cuartos (16 M) Cuartos (17 M) ≈ 67 M Países Bajos Subcampeón (24 M) 3.º lugar (22 M) No clasificó (0 M) Cuartos (17 M) ≈ 63 M

Aunque se trata de estimaciones, el patrón es consistente: las selecciones que combinan finales (títulos y subcampeonatos), podios y presencia recurrente en cuartos de final son las que dominan el ranking de ingresos.

Una serie de datos curiosos se desglosa de estas estimaciones. Primero, que Alemania se apalanca en el tercer puesto gracias al título del 2014 y el tercer lugar del 2010, pero sus eliminaciones en fase de grupos en 2018 y 2022 frenan su curva de ingresos.

Segundo, que Brasil, sin haber ganado un título y ni siquiera llegar a una final en este período, se mantiene en el “top 5” por su constancia deportiva; mientras que España fue campeona en el 2010, pero sus tropiezos tempranos en el 2014, 2018 y 2022 la dejaron fuera del escalafón.

Es fundamental precisar que estos montos no se transfieren directamente a los futbolistas, sino a las arcas de cada federación nacional. Cada organismo local tiene la potestad de negociar con sus planteles qué porcentaje se destinará a bonos por desempeño, mientras que el remanente se integra al patrimonio de la federación.

Para los países de la élite, estos ingresos suelen reinvertirse en centros de alto rendimiento y captación de talento, alimentando un círculo virtuoso que, a la postre, explica por qué las mismas potencias suelen repetir su aparición en la parte alta de la tabla de recaudación.

La Selección de Costa Rica no clasificó al Mundial 2026 y con ello se perdió del premio de US$9–10,5 millones que recibirán las selecciones clasificadas solo por jugar fase de grupos del torneo. (John Durán)

Impacto en las finanzas de las federaciones

En un contexto de inflación global y presión sobre las finanzas deportivas, estos premios se han vuelto una fuente crítica de liquidez para las federaciones. Para una selección como Argentina o Francia, solo en premios FIFA por rendimiento mundialista desde el 2010, la cifra ronda los US$90 millones, sin contar patrocinios, taquilla ni derechos de imagen.

Para federaciones de menor tamaño, incluso los US$9–10,5 millones garantizados por jugar fase de grupos en el 2022 y el 2026 representan varios años de presupuesto deportivo, infraestructura y desarrollo de divisiones menores. En otras palabras, clasificar ya es, por sí solo, un negocio difícil de sustituir.

El Mundial 2026 llevará esa lógica al extremo: más equipos, más partidos, una bolsa récord y un puñado de selecciones que siguen capitalizando su rendimiento deportivo con ingresos de élite.

En paralelo, la brecha económica entre las potencias que se instalan regularmente en las fases finales y las selecciones que alternan ausencias con eliminaciones tempranas tiende a ampliarse, con efectos directos en competitividad, inversión y, por supuesto, en los estados financieros de las federaciones.