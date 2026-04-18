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Argentina y Francia lideran los ingresos por premios FIFA: ¿Cuánto ganarán las selecciones del Mundial?

El Mundial 2026 repartirá una bolsa récord de $727 millones. Analizamos el crecimiento de los premios de la FIFA desde 2010 y el ranking de las selecciones que más dinero han acumulado por su rendimiento deportivo

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Por Randall Corella Vargas

La Copa del Mundo Norteamérica 2026 no solo romperá récords deportivos: también consolidará al Mundial como uno de los negocios más lucrativos del planeta. Y detrás de esa lluvia de millones, hay un selecto grupo de selecciones que se ha llevado la mejor tajada en las últimas ediciones del torneo.








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Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.

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