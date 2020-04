“Solamente establece una excusa para no pagar en situaciones de fuerza mayor en la que el local no está en condiciones de ser utilizado por el inquilino. Por ejemplo, si hubiese habido algún terremoto y la estructura del local se deteriora, entonces, allí sí, el inquilino tendría una excusa para no pagar. Sin embargo, para un caso como el del coronavirus, en donde el local continúa estando en condiciones para ser utilizado, un inquilino continúa con la obligación legal de seguir pagando su alquiler”, explicó Sergio Amador, socio de abogados Batalla.