Así explica Heineken al mundo cómo la compra de Fifco beneficiará a sus accionistas

Por Redacción EF

Durante la presentación de los resultados anuales de 2025, la cúpula directiva de Heineken NV envió un mensaje de confianza a los mercados.








