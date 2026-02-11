Así explica Heineken al mundo cómo la compra de Fifco beneficiará a sus accionistas

Durante la presentación de los resultados anuales de 2025, la cúpula directiva de Heineken NV envió un mensaje de confianza a los mercados.

Según explicaron, la reciente adquisición de Florida Ice and Farm Company (Fifco) en Centroamérica no es solo una expansión geográfica, sino un motor de rentabilidad que impactará positivamente en los bolsillos de sus inversores a partir de este mismo año.

Harold van den Broek, Director Financiero (CFO) de la cervecera neerlandesa, fue contundente al calificar la operación de $3.200 millones como una pieza clave para la disciplina financiera de la compañía.

Durante la presentación de los resultados anuales de 2025, la cúpula directiva de Heineken NV envió un mensaje de confianza a los mercados. (Cortesía Fifco/Cortesía Fifco)

1. Acreción inmediata: el salto en el EPS

El dato más relevante para los analistas financieros fue la confirmación de que Fifco será acretiva para el Beneficio por Acción (EPS) casi de forma inmediata. Según las proyecciones de la empresa, la integración de las operaciones centroamericanas aportará entre un 2% y un 3% adicional al EPS en 2026.

Este crecimiento se sustenta en los sólidos resultados que Fifco ya aporta a la mesa:

Ingresos netos (2025): $1.150 millones de dólares.

$1.150 millones de dólares. Utilidad operativa (2025): $276 millones de dólares.

2. Una valoración estratégica y disciplina de capital

Heineken ejecutó la compra bajo un múltiplo de 11.6x EV/EBITDA, una cifra que la gerencia considera justa dada la posición de liderazgo absoluto que adquieren en mercados como Costa Rica y Panamá.

“Seguimos invirtiendo en la parte orgánica del negocio, pero la incorporación de Fifco es una joya realmente importante que nos da una gran cobertura con grandes marcas en Centroamérica”, afirmó Van den Broek durante la llamada.

A pesar del desembolso en efectivo, la empresa aseguró que su ratio de deuda neta sobre EBITDA se mantendrá bajo control. Aunque habrá un ligero repunte temporal tras la consolidación de Fifco, el objetivo es situarlo nuevamente por debajo de 2.5x para el cierre de 2027, garantizando la salud del balance general.

3. Mejora en la política de dividendos

Como señal adicional de fortaleza financiera, Heineken anunció una actualización en su política de retribución al accionista. La compañía ha ampliado el rango de payout de dividendos, pasando de un 30%-40% a un 30%-50% del beneficio neto (BEIA).

Para el cierre de 2025, se propuso un dividendo total de €1,90 por acción, lo que representa un aumento del 2% respecto al año anterior. La solidez del flujo de caja operativo libre (€2.600 millones) permite a la empresa financiar la compra de Fifco, mantener el pago de dividendos y continuar con su programa de recompra de acciones de €1.500 millones.

Puntos clave para el inversor: