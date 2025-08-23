Negocios

Así se mueve el turismo de Costa Rica en 2025: cifras, retos y lo que viene

Una de las principales actividades económicas en Costa Rica tiene varios meses de caída y esto ha encendido las alarmas. Las autoridades han llamado a la calma y confían en la recuperación para el segundo semestre del año

Por Brandon Flores

El turismo en Costa Rica emplea formalmente a una de cada cuatro personas. Pocas actividades en el país tienen el impacto y los encadenamientos económicos que produce este sector y por ello es considerada la gallina de los huevos de oro en Costa Rica.








