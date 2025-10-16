Negocios

Atención clientes de tiendas Mango en España: sus datos están en riesgo

Por Redacción EF

La empresa de moda Mango notificó a sus clientes en España sobre una reciente exposición de datos personales, información que se encontraba en poder de un prestador de servicios externo.








