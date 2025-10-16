Atención clientes de tiendas Mango en España: sus datos están en riesgo

La empresa de moda Mango notificó a sus clientes en España sobre una reciente exposición de datos personales, información que se encontraba en poder de un prestador de servicios externo.

El aviso, enviado por correo electrónico a los usuarios afectados, informa que un acceso no autorizado a sistemas informáticos del proveedor de servicios ha resultado en la posible exposición de datos personales de los clientes.

Según la información confirmada por la empresa, los datos que se habrían visto comprometidos incluyen, de manera limitada, el nombre propio (sin incluir apellidos), números de teléfono y códigos postales de los clientes.

Mango ha señalado enfáticamente que la información afectada no incluye datos sensibles como el número de cédula, pasaporte o credenciales de acceso a cuentas.

Mango Costa Rica indicó que la afectación se dio en España y que el caso no tiene nada relación alguna con ningún franquiciado, incluyendo las operaciones de Costa Rica y Guatemala.

La empresa Mango, a cargo de la sociedad The JLB Holdings, afirma haber activado protocolos de seguridad y notificado el hecho a las autoridades supervisoras.

Además, han confirmado que sus sistemas informáticos y su infraestructura tecnológica no se vieron comprometidos, por lo que las operaciones de la marca continúan sin alteraciones.

A pesar de que Mango asegura haber tomado medidas preventivas y recomienda a sus clientes “prestar atención” a cualquier comunicación sospechosa, este incidente subraya la vulnerabilidad de la información personal en manos de terceros y la necesidad de extremar la cautela ante potenciales usos indebidos de los datos expuestos.

Nota del editor: Esta nota fue modificada el 16 de octubre del 2025 a las 4:35 p. m. para aclarar que la afectación se dio en Mango España y no afectó a Mango Costa Rica, como originalmente se indicó.