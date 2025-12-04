Negocios

Atención contribuyentes: la declaración que presentaba una vez al año ahora deberá hacerla todos los meses

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

El calendario tributario costarricense está a punto de sufrir una transformación que impactará la rutina administrativa de miles de contribuyentes y empresas.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
D-151Haciendacontadores públicosimpuestosdeclaracionesD-270
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.