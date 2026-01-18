Negocios

Auge de viajes al exterior: salidas de costarricenses marcaron un nuevo récord en 2025

Dos variables estarían impulsando el crecimiento de viajes.

Por Brandon Flores

El deseo de los costarricenses por cruzar fronteras no solo se mantiene vigente, sino que alcanzó nuevos hitos durante el 2025. Según los datos más recientes del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el flujo de viajeros hacia el exterior registró un crecimiento del 8,5% entre enero y diciembre del año pasado, consolidando una tendencia al alza que no ha perdido tracción desde la reapertura post-pandemia.








