Negocios

Autos usados vs. nuevos: analizamos los factores que cambiaron el comportamiento del consumidor en Costa Rica

La mayor oferta de vehículos nuevos, en particular los modelos chinos de bajo costo y los eléctricos, ha modificado las preferencias de los compradores y ha iniciado un debate sobre el valor real de los vehículos de segunda mano

Por Brandon Flores

Tradicionalmente, el mercado de vehículos usados en Costa Rica había sido la principal puerta de entrada para los costarricenses que buscaban adquirir un automóvil y no tenían todos los recursos o facilidades para que fuese nuevo. La oferta era abundante y los precios, comparativamente accesibles, se ajustaban a la realidad económica de la mayoría.








Carros usadosMercado automotriz Costa Rica
