Negocios

BAC abre nuevas vacantes: estos son los puestos de empleo disponibles

BAC Credomatic mantiene abiertas vacantes en tecnología, analítica de datos y gestión operativa en Costa Rica. Conozca los puestos y requisitos.

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Por Redacción EF

El BAC Credomatic mantiene abiertas nuevas oportunidades laborales en Costa Rica, enfocadas principalmente en áreas de tecnología, analítica de datos y gestión operativa, con posiciones tanto técnicas como de liderazgo.








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Redacción EF

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