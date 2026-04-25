BAC abre nuevas vacantes: estos son los puestos de empleo disponibles

El BAC Credomatic mantiene abiertas nuevas oportunidades laborales en Costa Rica, enfocadas principalmente en áreas de tecnología, analítica de datos y gestión operativa, con posiciones tanto técnicas como de liderazgo.

Las vacantes se concentran en el Centro de Servicios Regionales y oficinas corporativas del banco, bajo modalidad híbrida en la mayoría de los casos.

Las vacantes operan bajo esquemas híbridos, combinando teletrabajo y asistencia presencial en oficinas como Plaza Roble, en Escazú, y el Parque Empresarial del Este, en Calle Blancos. (JOHN DURAN/John Durán)

Vacantes disponibles

Entre los puestos abiertos destacan perfiles estratégicos y especializados:

Liderazgo en tecnología

Una de las posiciones disponibles es la de Líder regional de Gobierno y Aseguramiento TI, orientada a fortalecer la estandarización tecnológica y la gestión de riesgos en los países donde opera el banco.

El rol incluye la evaluación de madurez tecnológica, levantamiento de procesos, definición de indicadores y elaboración de reportes técnicos. También contempla la aplicación de marcos como TIA-942, ITIL y COBIT para identificar brechas y oportunidades de mejora.

Para este puesto se requiere formación en ingeniería o informática, así como experiencia en infraestructura tecnológica, redes y gestión de procesos.

Gestión comercial

En el área comercial, el banco busca un Gerente de Sucursal para El Coco, Guanacaste, responsable del crecimiento del centro de negocio, tanto en cartera activa como pasiva.

El puesto implica la gestión de equipos, desarrollo de estrategias comerciales, atención a clientes y cumplimiento de objetivos financieros, por lo que se solicita experiencia en liderazgo y conocimiento del sector financiero.

Analítica y datos

BAC también mantiene abiertas varias posiciones enfocadas en el manejo y análisis de datos:

Ingeniero de Gobernanza Analítica , encargado de asegurar la calidad y gestión de datos como activo estratégico, mediante herramientas como Databricks, SQL y Python.

, encargado de asegurar la calidad y gestión de datos como activo estratégico, mediante herramientas como Databricks, SQL y Python. Especialista en Inteligencia de Negocios , orientado al análisis de información, desarrollo de dashboards y generación de insumos para la toma de decisiones.

, orientado al análisis de información, desarrollo de dashboards y generación de insumos para la toma de decisiones. Portfolio Analytics Team Lead, enfocado en el análisis de riesgo y crédito, diseño de modelos y gestión de equipos analíticos.

Estos perfiles requieren formación en ingeniería o ciencias de la computación, así como experiencia en análisis de datos y uso de herramientas especializadas.

Modalidad y ubicación

Las vacantes operan bajo esquemas híbridos, combinando teletrabajo y asistencia presencial en oficinas como Plaza Roble, en Escazú, y el Parque Empresarial del Este, en Calle Blancos.

BAC Credomatic mantiene abiertas vacantes en tecnología, analítica de datos y gestión operativa en Costa Rica. (Shutterstock/Shutterstock)

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas pueden conocer los detalles de cada puesto y postularse a través del portal de empleo oficial de BAC Credomatic, donde las oportunidades se actualizan de forma constante.