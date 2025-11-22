Negocios

BAC Costa Rica busca contratar personal: conozca cuáles son las vacantes disponibles

BAC Costa Rica anunció nuevas vacantes en tecnología, productos digitales y marketing, con roles en ingeniería de sistemas, liderazgo regional y análisis de comunicación.

EscucharEscuchar
Por Alonso Ramírez

BAC Costa Rica anunció nuevas oportunidades laborales para profesionales en áreas de tecnología, digitalización y comunicación. Se trata de tres puestos especializados que forman parte de las necesidades actuales del banco para fortalecer su plataforma tecnológica, la gestión de productos y la comunicación directa con sus clientes.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
BACofertas de empleoCosta Rica
Alonso Ramírez

Alonso Ramírez

Estudiante de bachillerato en Periodismo, con trayectoria en departamentos digitales de medios de comunicación. Además, cuenta con experiencia en el manejo de redes sociales como creador de contenido y Community Manager.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.