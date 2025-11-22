BAC Costa Rica busca contratar personal: conozca cuáles son las vacantes disponibles

BAC Costa Rica anunció nuevas oportunidades laborales para profesionales en áreas de tecnología, digitalización y comunicación. Se trata de tres puestos especializados que forman parte de las necesidades actuales del banco para fortalecer su plataforma tecnológica, la gestión de productos y la comunicación directa con sus clientes.

Las vacantes corresponden a la Subgerencia de Ingeniería de Sistemas (Plataforma), un liderazgo regional en productos digitales y una posición de Marketing Analyst.

Foto: BAC Credomatic. (Bac Credomatic)

Subgerencia de Ingeniería de Sistemas (Plataforma)

El puesto está orientado a liderar la modernización tecnológica y garantizar la confiabilidad, seguridad y escalabilidad de las plataformas digitales del banco. La persona seleccionada deberá definir la estrategia de plataforma y DevSecOps, coordinar equipos multidisciplinarios de ingeniería y ejecutar iniciativas alineadas al roadmap de transformación digital.

Entre las funciones se encuentran operar plataformas basadas en Azure, implementar herramientas como Terraform, ARM, GitHub y ArgoCD, supervisar repositorios críticos y gestionar capacidades de observabilidad y seguridad en cada etapa del ciclo de desarrollo (SAST, DAST y análisis de vulnerabilidades). El rol también abarca la coordinación con los equipos de Desarrollo, Seguridad, Arquitectura, Infraestructura y Value Streams.

Se solicita licenciatura en Ingeniería en Sistemas, Computación, Software, Electrónica o áreas afines, más de cinco años de experiencia en ingeniería de software, infraestructura o DevOps, y conocimientos en Kubernetes, herramientas de monitoreo y plataformas de nube. La sede está ubicada en el Parque Empresarial del Este y Plaza Roble, en Escazú, con modalidad híbrida.

Líder Regional Senior en Productos Digitales

Esta vacante está dirigida a profesionales con experiencia en la gestión de productos digitales en entornos regionales. El puesto supervisa el ciclo de vida de productos como tarjetas de crédito y préstamos personales, con el fin de garantizar que las funcionalidades entreguen valor al cliente y respondan a las necesidades del mercado.

Entre sus funciones se encuentran liderar equipos de Product Owners, aplicar metodologías ágiles, coordinar iniciativas con equipos multidisciplinarios, definir hojas de ruta, evaluar experimentos, priorizar iniciativas y negociar con stakeholders. También implica planificar lanzamientos y diseñar indicadores para medir desempeño.

El perfil solicitado es licenciatura o maestría en Ingeniería en Sistemas, Ingeniería Industrial, Administración de Empresas o áreas afines, junto con más de cinco años de experiencia en productos, análisis de datos y liderazgo bajo el marco Agile. El puesto opera en modalidad híbrida desde Escazú.

Marketing Analyst

El tercer puesto se enfoca en la ejecución de estrategias de comunicación directa con los clientes mediante plataformas como push notifications, email marketing, contenido en aplicaciones y redes sociales. La persona seleccionada será responsable de redactar y programar mensajes, coordinar bases de datos, diseñar piezas digitales y monitorear el desempeño de las campañas.

El rol requiere bachillerato universitario en Mercadeo, Comunicación o áreas relacionadas, así como experiencia en herramientas de diseño, plataformas de automatización y análisis de datos. También incluye la coordinación de campañas multinacionales y la elaboración de reportes mediante Google Analytics, Braze y hojas de cálculo.

La posición opera bajo modalidad híbrida y tiene su sede en Escazú.