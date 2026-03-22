BAC Costa Rica busca personal; vea cuáles son las vacantes disponibles

BAC Credomatic habilitó diez nuevas vacantes en Costa Rica en áreas como tecnología, análisis de datos, control interno y atención al cliente, según su portal de empleo.
Las posiciones se concentran principalmente en perfiles tecnológicos y analíticos, con modalidad híbrida en la mayoría de los casos, aunque también hay oportunidades presenciales en sucursales.
Perfiles tecnológicos lideran la oferta
Entre los puestos disponibles destacan varias vacantes especializadas en tecnología y desarrollo:
- Ingeniero de Software I (QA Lead): enfocado en liderar la estrategia de calidad del software. Requiere al menos cinco años de experiencia en QA y dos liderando equipos.
- Site Reliability Engineer (SRE): orientado a la operación y confiabilidad de servicios tecnológicos, con experiencia en AWS y prácticas DevOps.
- Data Architect II: encargado del diseño y optimización de arquitecturas de datos en entornos corporativos.
- DBA Ingeniero de Datos: responsable de la administración, monitoreo y optimización de bases de datos.
Estas posiciones demandan conocimientos en automatización, gestión de datos, metodologías ágiles y herramientas tecnológicas avanzadas.
Vacantes en análisis de datos y estrategia
El banco también abrió puestos enfocados en análisis e inteligencia de negocio:
- Data Governance Lead: lidera el gobierno de datos y asegura su calidad e integridad.
- Analista III de Valor Corporativo: analiza mercado, reputación y comportamiento del consumidor.
- Data Analyst I: genera inteligencia empresarial a partir de datos.
En estos casos se solicita formación en ingeniería, economía o administración, así como manejo de herramientas como Power BI, SQL y Excel.
Oportunidades temporales y de soporte
Dentro de la oferta también se incluyen puestos temporales:
- Analista de Control Interno (4 meses): enfocado en seguimiento de riesgos y cumplimiento.
- Analista de Sistemas de Información (6 meses): orientado a continuidad de negocio y análisis de datos.
Ambos requieren experiencia en análisis de información y herramientas tecnológicas.
Puestos en atención al cliente
A nivel operativo, destaca la vacante de:
- Persona Asesora Digital en Nosara (Guanacaste)
El puesto es presencial y se orienta a la atención integral del cliente, gestión de la experiencia y detección de oportunidades comerciales.
Se solicita bachillerato en educación media, experiencia en servicio al cliente y manejo de herramientas digitales.
Modalidad y beneficios
La mayoría de las posiciones ofrece modalidad híbrida, con presencia parcial en oficinas ubicadas en Plaza Roble (Escazú) y el Parque Empresarial del Este (Calle Blancos).
El banco también brinda beneficios como:
- Seguro médico privado
- Asociación solidarista
- Días libres adicionales
- Condiciones preferenciales en productos financieros
- Convenios con universidades y gimnasios
¿Cómo aplicar?
Las personas interesadas pueden postularse a través del portal oficial de empleo del banco:👉 https://talento360.csod.com
Se recomienda contar con el currículum actualizado y revisar los requisitos específicos de cada puesto antes de aplicar.