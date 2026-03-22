Negocios

BAC Costa Rica busca personal; vea cuáles son las vacantes disponibles

BAC Credomatic habilitó 10 vacantes en Costa Rica en áreas como tecnología, análisis de datos y servicio al cliente. Conozca los requisitos y cómo aplicar.

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Por Redacción EF

BAC Credomatic habilitó diez nuevas vacantes en Costa Rica en áreas como tecnología, análisis de datos, control interno y atención al cliente, según su portal de empleo.








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Redacción EF

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