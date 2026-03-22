BAC Costa Rica busca personal; vea cuáles son las vacantes disponibles

BAC Credomatic habilitó diez nuevas vacantes en Costa Rica en áreas como tecnología, análisis de datos, control interno y atención al cliente, según su portal de empleo.

Las posiciones se concentran principalmente en perfiles tecnológicos y analíticos, con modalidad híbrida en la mayoría de los casos, aunque también hay oportunidades presenciales en sucursales.

22/01/2026 Rotonda de La Bandera. Sucursal del BAC Credomatic. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Perfiles tecnológicos lideran la oferta

Entre los puestos disponibles destacan varias vacantes especializadas en tecnología y desarrollo:

Ingeniero de Software I (QA Lead) : enfocado en liderar la estrategia de calidad del software. Requiere al menos cinco años de experiencia en QA y dos liderando equipos.

: enfocado en liderar la estrategia de calidad del software. Requiere al menos cinco años de experiencia en QA y dos liderando equipos. Site Reliability Engineer (SRE) : orientado a la operación y confiabilidad de servicios tecnológicos, con experiencia en AWS y prácticas DevOps.

: orientado a la operación y confiabilidad de servicios tecnológicos, con experiencia en AWS y prácticas DevOps. Data Architect II : encargado del diseño y optimización de arquitecturas de datos en entornos corporativos.

: encargado del diseño y optimización de arquitecturas de datos en entornos corporativos. DBA Ingeniero de Datos: responsable de la administración, monitoreo y optimización de bases de datos.

Estas posiciones demandan conocimientos en automatización, gestión de datos, metodologías ágiles y herramientas tecnológicas avanzadas.

Vacantes en análisis de datos y estrategia

El banco también abrió puestos enfocados en análisis e inteligencia de negocio:

Data Governance Lead : lidera el gobierno de datos y asegura su calidad e integridad.

: lidera el gobierno de datos y asegura su calidad e integridad. Analista III de Valor Corporativo : analiza mercado, reputación y comportamiento del consumidor.

: analiza mercado, reputación y comportamiento del consumidor. Data Analyst I: genera inteligencia empresarial a partir de datos.

En estos casos se solicita formación en ingeniería, economía o administración, así como manejo de herramientas como Power BI, SQL y Excel.

Oportunidades temporales y de soporte

Dentro de la oferta también se incluyen puestos temporales:

Analista de Control Interno (4 meses) : enfocado en seguimiento de riesgos y cumplimiento.

: enfocado en seguimiento de riesgos y cumplimiento. Analista de Sistemas de Información (6 meses): orientado a continuidad de negocio y análisis de datos.

Ambos requieren experiencia en análisis de información y herramientas tecnológicas.

Puestos en atención al cliente

A nivel operativo, destaca la vacante de:

Persona Asesora Digital en Nosara (Guanacaste)

El puesto es presencial y se orienta a la atención integral del cliente, gestión de la experiencia y detección de oportunidades comerciales.

Se solicita bachillerato en educación media, experiencia en servicio al cliente y manejo de herramientas digitales.

Modalidad y beneficios

La mayoría de las posiciones ofrece modalidad híbrida, con presencia parcial en oficinas ubicadas en Plaza Roble (Escazú) y el Parque Empresarial del Este (Calle Blancos).

El banco también brinda beneficios como:

Seguro médico privado

Asociación solidarista

Días libres adicionales

Condiciones preferenciales en productos financieros

Convenios con universidades y gimnasios

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas pueden postularse a través del portal oficial de empleo del banco:👉 https://talento360.csod.com

Se recomienda contar con el currículum actualizado y revisar los requisitos específicos de cada puesto antes de aplicar.