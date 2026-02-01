Negocios

BAC ofrece 14 propiedades con descuentos de hasta 35%; vea los precios

BAC Credomatic mantiene 14 propiedades en venta en Costa Rica, entre casas, apartamentos, lotes y bienes comerciales, con descuentos de 15% a 35% y precios finales entre $18.707 y $2.392.911.

Por Redacción EF

BAC Credomatic mantiene disponible una oferta de 14 propiedades en distintas zonas del país, que incluye casas, apartamentos, lotes y bienes de uso comercial o mixto, con descuentos que van del 15% al 35% sobre el precio original, según cada inmueble.








