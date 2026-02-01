BAC ofrece 14 propiedades con descuentos de hasta 35%; vea los precios

BAC Credomatic mantiene disponible una oferta de 14 propiedades en distintas zonas del país, que incluye casas, apartamentos, lotes y bienes de uso comercial o mixto, con descuentos que van del 15% al 35% sobre el precio original, según cada inmueble.

La cartera contempla propiedades ubicadas en San José, Alajuela, Limón y Puntarenas, con precios finales que oscilan entre $18.707 y $2.392.911, de acuerdo con el resumen de bienes del banco. En varios casos, la oferta también incorpora cuotas mensuales referenciales y beneficios adicionales, como cero gastos de avalúo.

Apartamentos y casas en condominios

Entre las opciones habitacionales figura un apartamento en condominio en Montes de Oca, ubicado en el Condominio Onix #6, con un 30% de descuento, que reduce su precio de $313.709 a $219.597, y una cuota mensual desde $1.900. El inmueble dispone de sala-comedor, cocina, sala de TV, terraza, cuatro dormitorios y parqueo.

En la misma zona, el banco también ofrece una casa en condominio en Montes de Oca, en el Condominio Mirasol 19, con un 20% de descuento, lo que baja su precio a $283.069, y una cuota mensual desde $2.200. La vivienda es de dos niveles y cuenta con cochera, terraza, bodega, dormitorio de servicio y cuatro dormitorios en total.

Casas residenciales en San José y Alajuela

La oferta incluye una casa en Guachipelín de Escazú, con un 20% de descuento, cuyo precio final es de $609.839, y una cuota mensual desde $4.600. La propiedad dispone de amplias áreas sociales, terrazas en distintos niveles, oficina, bodega y dormitorio de servicio.

En Alajuela, se ofrecen varias casas residenciales, entre ellas una en Tambor, con un 15% de descuento, que reduce su precio a $189.709, con cuota mensual desde $1.500, y una vivienda en Grecia, Barrio Peralta, con precio final desde $78.054, tras aplicar el mismo porcentaje de descuento.

Asimismo, el banco mantiene disponible una segunda propiedad en Barrio Peralta, Grecia, también con 15% de descuento, precio final de $90.673, y una mayor extensión de terreno y área de construcción.

Lotes y propiedades de uso comercial

BAC Credomatic también incluye en su portafolio lotes residenciales en zonas como Orotina, Upala, Guácimo y La Garita, con descuentos de hasta 35%. El lote con menor precio final se localiza en Guácimo, Calle Seis, con un valor de $18.707, mientras que uno de los de mayor extensión se ubica en Upala, con más de 64.000 metros cuadrados.

En el segmento comercial y mixto, destaca un balneario en Guápiles, Limón, con uso comercial, cuyo precio baja de $1.621.780 a $1.135.243, tras un descuento del 30%. También figura un predio en Nueve Millas de Limón, de 80.000 metros cuadrados, con 35% de descuento y un precio final de $2.392.911, apto para actividades logísticas y de almacenamiento.

Los descuentos disponibles, que van del 15% al 35%, amplían las opciones para personas interesadas en vivienda, inversión o desarrollo inmobiliario, en distintas regiones del país.