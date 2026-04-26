Negocios

BAC ofrece casas, apartamentos y lotes en Heredia, Alajuela y Cartago desde menos de $90.000

BAC Credomatic mantiene propiedades en venta en distintas zonas de Costa Rica, con precios desde menos de $90.000 y opciones de financiamiento.

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Por Alonso Ramírez

El BAC Credomatic mantiene disponibles varias propiedades en diferentes zonas del país, con opciones que incluyen casas, apartamentos y lotes residenciales, algunas con descuentos y facilidades de financiamiento mediante su sistema de préstamos de vivienda.








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Alonso Ramírez

Alonso Ramírez

Estudiante de bachillerato en Periodismo, con trayectoria en departamentos digitales de medios de comunicación. Además, cuenta con experiencia en el manejo de redes sociales como creador de contenido y Community Manager.

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