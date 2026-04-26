BAC ofrece casas, apartamentos y lotes en Heredia, Alajuela y Cartago desde menos de $90.000

El BAC Credomatic mantiene disponibles varias propiedades en diferentes zonas del país, con opciones que incluyen casas, apartamentos y lotes residenciales, algunas con descuentos y facilidades de financiamiento mediante su sistema de préstamos de vivienda.

La oferta contempla inmuebles en Heredia, Alajuela y Cartago, con precios que van desde menos de $90.000 hasta más de $700.000, dependiendo del tipo de propiedad, ubicación y características.

Opciones de mayor valor

Entre las propiedades más costosas se encuentra una casa en Bosques de Doña Rosa, en Belén de Heredia, con un precio original de $778.367 y un precio con descuento de $700.531.

La vivienda es de dos plantas e incluye cocina, sala, comedor, cinco habitaciones, cuarto de servicio, cuatro baños, piscina, área de BBQ y espacio de estacionamiento para cinco vehículos. Para este inmueble, la cuota mensual inicia desde $3.800.

(BAC/BAC)

Apartamentos desde $89.000

En el segmento de apartamentos, una de las alternativas es un inmueble en el Condominio Campo Alto, en San Rafael de Alajuela, con un precio de $89.660 y cuota mensual desde $600.

El apartamento cuenta con sala-comedor, cocina, área de pilas, balcón, oficina, un dormitorio secundario y un dormitorio principal con baño. El condominio ofrece amenidades como piscina, salón de eventos, ranchos BBQ, áreas verdes y playground.

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También en esa zona se encuentra otro apartamento en el Condominio Bosque Real, con un precio de $89.388. Este inmueble incluye sala-comedor, cocina, balcón, área de pilas, dos dormitorios secundarios, un baño completo y dormitorio principal con baño, además de dos espacios de parqueo.

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Lote residencial disponible

Dentro de la oferta se incluye un lote en el residencial Rambla Real, en San Rafael de Alajuela, con un área de 1.384 metros cuadrados.

La propiedad tiene un precio original de $216.246 y un precio con descuento de $183.809, con cuotas desde $1.200 mensuales. Se trata de un terreno de uso residencial con disponibilidad de servicios públicos.

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Otras casas disponibles

En Cartago, el banco ofrece una casa en el condominio Villa Real, en San Nicolás, con un precio con descuento de $120.852.

La vivienda es de una planta e incluye sala-comedor, cocina, dormitorio principal con baño y vestidor, dos dormitorios secundarios, un baño adicional y cochera. El proyecto cuenta con amenidades como piscina, área de eventos, gimnasio y playground. La cuota mensual inicia desde $825.

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Por su parte, en Heredia se encuentra un apartamento en el condominio Allegro, en Lagunilla, ubicado en el séptimo piso, con un precio de $163.091 y cuota mensual desde $1.200.

El inmueble dispone de sala-comedor, cocina, dormitorio principal con walk-in closet y baño, dos dormitorios secundarios, un baño completo, parqueo para dos vehículos y bodega.

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Opciones de financiamiento

De acuerdo con la información disponible, todas las propiedades están en dólares y pueden financiarse mediante el sistema de préstamos de vivienda del banco, lo que permite a las personas interesadas evaluar alternativas según su capacidad de pago.