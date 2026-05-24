BAC ofrece nuevas vacantes: vea cuáles son y cómo aplicar

BAC mantiene abiertas varias oportunidades laborales en Costa Rica, con vacantes en áreas como comunicación corporativa, experiencia al cliente, análisis financiero, ciberseguridad y desarrollo de estrategias comerciales.
La mayoría de los puestos se ofrecen bajo modalidad híbrida desde sus oficinas en Plaza Roble, en Escazú, y en el Parque Empresarial del Este, en Calle Blancos.
Uno de los perfiles abiertos es el de Subgerente de Desarrollo de Portafolio Fidelización, puesto que se enfocará en liderar la estrategia de retención y fidelización para clientes del segmento personas.
El puesto contempla responsabilidades relacionadas con modelos predictivos, segmentación y transformación del modelo de relación bajo una visión “Life Centric”.
Para aplicar, BAC solicita licenciatura en áreas como ciencias económicas, mercadeo o ingenierías, además de al menos tres años de experiencia en estrategias de fidelización y gestión del ciclo de vida del cliente.
Otra de las posiciones disponibles es la de Analista de Comunicación para BAC Shared Services, orientada al seguimiento de iniciativas de comunicación interna y corporativa a nivel regional.
Entre las funciones destacan la redacción de contenido, coordinación de eventos, manejo de proyectos de comunicación y administración de canales internos. El banco busca personas con experiencia en comunicación organizacional, redes sociales y producción de contenido audiovisual, además de manejo básico de herramientas como Canva o Adobe.
En el área comercial y de atención, BAC abrió una plaza para Persona Ejecutiva de Experiencia al Cliente, enfocada en servicio y ventas desde el centro de contacto.
El puesto requiere experiencia mínima de un año en atención al cliente y ventas, así como conocimientos en herramientas de marcación de bases de datos y sistema AS400.
Por otro lado, la entidad también busca un Analista de Crédito Comercial II, cuya función principal será evaluar compañías desde el punto de vista financiero, comercial y de industria para estructurar y recomendar operaciones crediticias.
El perfil requiere experiencia mínima de tres años en análisis de crédito empresarial, manejo contable e inglés intermedio-avanzado.
En el área tecnológica destaca la vacante de Cibersecurity Architect para la división Kash de BAC Shared Services.
Este puesto está orientado a liderar la arquitectura y estrategia de ciberseguridad del ecosistema digital del banco, incluyendo procesos relacionados con DevSecOps, Zero Trust, PCI DSS y automatización de seguridad.
Además de experiencia en entornos cloud, BAC solicita certificaciones especializadas como CISSP y AWS Certified Security – Specialty.
La entidad también abrió una plaza para Analista de Procesos, enfocada en mejora continua, automatización y digitalización de procesos en canales de atención.
Entre las responsabilidades de este puesto se encuentran el mantenimiento de bots del contact center, elaboración de dashboards y optimización de flujos digitales y experiencia de usuario.
Finalmente, BAC busca un Especialista II de Desarrollo de Portafolio, cuyo rol estará centrado en analizar comportamiento de clientes, generar insights y diseñar estrategias comerciales y de fidelización.
El puesto requiere experiencia en análisis de tendencias, manejo de Power BI, SQL y liderazgo de iniciativas orientadas a generar impacto de negocio.
Las personas interesadas pueden consultar los requisitos completos y aplicar directamente mediante la plataforma oficial de empleo Talento 360 de BAC Credomatic.