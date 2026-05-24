BAC ofrece nuevas vacantes: vea cuáles son y cómo aplicar

BAC mantiene abiertas varias oportunidades laborales en Costa Rica, con vacantes en áreas como comunicación corporativa, experiencia al cliente, análisis financiero, ciberseguridad y desarrollo de estrategias comerciales.

La mayoría de los puestos se ofrecen bajo modalidad híbrida desde sus oficinas en Plaza Roble, en Escazú, y en el Parque Empresarial del Este, en Calle Blancos.

BAC San José busca personal: vea cómo puede postularse / John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Uno de los perfiles abiertos es el de Subgerente de Desarrollo de Portafolio Fidelización, puesto que se enfocará en liderar la estrategia de retención y fidelización para clientes del segmento personas.

El puesto contempla responsabilidades relacionadas con modelos predictivos, segmentación y transformación del modelo de relación bajo una visión “Life Centric”.

Para aplicar, BAC solicita licenciatura en áreas como ciencias económicas, mercadeo o ingenierías, además de al menos tres años de experiencia en estrategias de fidelización y gestión del ciclo de vida del cliente.

Otra de las posiciones disponibles es la de Analista de Comunicación para BAC Shared Services, orientada al seguimiento de iniciativas de comunicación interna y corporativa a nivel regional.

Entre las funciones destacan la redacción de contenido, coordinación de eventos, manejo de proyectos de comunicación y administración de canales internos. El banco busca personas con experiencia en comunicación organizacional, redes sociales y producción de contenido audiovisual, además de manejo básico de herramientas como Canva o Adobe.

En el área comercial y de atención, BAC abrió una plaza para Persona Ejecutiva de Experiencia al Cliente, enfocada en servicio y ventas desde el centro de contacto.

El puesto requiere experiencia mínima de un año en atención al cliente y ventas, así como conocimientos en herramientas de marcación de bases de datos y sistema AS400.

Por otro lado, la entidad también busca un Analista de Crédito Comercial II, cuya función principal será evaluar compañías desde el punto de vista financiero, comercial y de industria para estructurar y recomendar operaciones crediticias.

El perfil requiere experiencia mínima de tres años en análisis de crédito empresarial, manejo contable e inglés intermedio-avanzado.

En el área tecnológica destaca la vacante de Cibersecurity Architect para la división Kash de BAC Shared Services.

Este puesto está orientado a liderar la arquitectura y estrategia de ciberseguridad del ecosistema digital del banco, incluyendo procesos relacionados con DevSecOps, Zero Trust, PCI DSS y automatización de seguridad.

Además de experiencia en entornos cloud, BAC solicita certificaciones especializadas como CISSP y AWS Certified Security – Specialty.

La entidad también abrió una plaza para Analista de Procesos, enfocada en mejora continua, automatización y digitalización de procesos en canales de atención.

(Shutterstock/Shutterstock)

Entre las responsabilidades de este puesto se encuentran el mantenimiento de bots del contact center, elaboración de dashboards y optimización de flujos digitales y experiencia de usuario.

Finalmente, BAC busca un Especialista II de Desarrollo de Portafolio, cuyo rol estará centrado en analizar comportamiento de clientes, generar insights y diseñar estrategias comerciales y de fidelización.

El puesto requiere experiencia en análisis de tendencias, manejo de Power BI, SQL y liderazgo de iniciativas orientadas a generar impacto de negocio.

Las personas interesadas pueden consultar los requisitos completos y aplicar directamente mediante la plataforma oficial de empleo Talento 360 de BAC Credomatic.