Negocios

BAC ofrece nuevas vacantes: vea cuáles son y cómo aplicar

BAC mantiene abiertas vacantes en Costa Rica para perfiles en comunicación, tecnología, análisis financiero y experiencia al cliente

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

BAC mantiene abiertas varias oportunidades laborales en Costa Rica, con vacantes en áreas como comunicación corporativa, experiencia al cliente, análisis financiero, ciberseguridad y desarrollo de estrategias comerciales.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
empleo BAC Costa Ricavacantes BAC 2026trabajos híbridos Costa Rica
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.