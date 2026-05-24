Negocios

BAC ofrece propiedades con descuentos de hasta 30% en distintas zonas del país

BAC mantiene propiedades en venta en Alajuela y Puntarenas con descuentos, financiamiento y precios desde los $37.493

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

BAC tiene disponibles varias propiedades en venta en distintas zonas del país, con descuentos que alcanzan hasta el 30% sobre el precio base y opciones que incluyen lotes residenciales, una casa en Grecia y una propiedad multifamiliar en Puntarenas.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
propiedades BAC Costa Ricalotes en venta Alajuelabienes adjudicados BAC
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.