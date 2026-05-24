BAC ofrece propiedades con descuentos de hasta 30% en distintas zonas del país

BAC tiene disponibles varias propiedades en venta en distintas zonas del país, con descuentos que alcanzan hasta el 30% sobre el precio base y opciones que incluyen lotes residenciales, una casa en Grecia y una propiedad multifamiliar en Puntarenas.

Entre las alternativas más accesibles destaca un lote residencial ubicado en San Mateo, específicamente 200 metros al noroeste del cementerio del cantón.

La propiedad es de 890 metros cuadrados y está a un precio rebajado de $37.493, luego de aplicarse un descuento del 15% sobre su valor original de $44.110.

Según la descripción publicada por BAC, se trata de un lote en verde con uso de suelo residencial y disponibilidad de servicios básicos. La venta será únicamente de contado.

(BAC/BAC)

Otra de las propiedades disponibles se encuentra en Quebradas de Atenas. El terreno posee una extensión de 7.066 metros cuadrados y actualmente tiene un precio de $41.507 tras aplicarse el descuento correspondiente.

BAC indicó que el lote presenta topografía irregular y está ubicado en Jesús de Atenas, específicamente en el lote 39 de Quebradas. Al igual que otras propiedades de la cartera, la venta se realizará únicamente bajo modalidad de contado.

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En San Mateo también se ofrece un terreno dentro del Condominio Bosques del Tecal. La propiedad mide 2.343 metros cuadrados y tiene un precio rebajado de $64.956.

El banco detalló que el lote posee topografía plana, uso residencial y acceso a servicios básicos como agua y electricidad. Además, incluye beneficios como cero gastos de avalúo, cero comisión bancaria y condiciones preferenciales de financiamiento.

En este caso, la cuota condominal es de ₡15.000 y el financiamiento podría rondar cuotas desde $470 mensuales considerando una prima del 20%.

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Otra de las opciones disponibles está ubicada en Hacienda Vieja de Orotina. El lote tiene un área de 952 metros cuadrados y un precio con descuento de $68.460.

Según BAC, el terreno presenta topografía regular y puede financiarse con cuotas desde $600 mensuales, además de incluir beneficios bancarios similares a los ofrecidos en otras propiedades de la cartera.

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Por otro lado, el banco mantiene en venta una casa de una planta en Barrio Peralta de Grecia.

La propiedad cuenta con 586 metros cuadrados de terreno y 136 metros cuadrados de construcción. La vivienda incluye cochera, sala-comedor, cocina, área de pilas, baño completo y tres dormitorios.

El precio actual es de $74.672, luego de aplicarse una rebaja sobre el monto original que era de $106.675.

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Finalmente, entre las propiedades de mayor tamaño aparece una propiedad multifamiliar ubicada en Palmar Norte, con un precio rebajado de $108.676.

El inmueble incluye cuatro apartamentos: dos de ellos con dos habitaciones y otros dos con tres dormitorios. Cada unidad cuenta con sala, comedor, cocina, baño y área de lavado. Además, la propiedad dispone de áreas verdes y parqueo bajo techo.

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BAC indicó que todas las propiedades se encuentran disponibles bajo modalidad de venta directa y que las personas interesadas pueden solicitar más información o enviar ofertas mediante el correo ventadepropiedades@baccredomatic.cr.