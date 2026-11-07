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BAC ofrece propiedades con descuentos de hasta el 35%: vea las fotos y las opciones

El BAC anuncia casas y terrenos adjudicados desde $29.943, con descuentos de hasta el 35%. Consulte precios, ubicaciones y condiciones de compra.

Por Alonso Ramírez

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El BAC mantiene en su catálogo de bienes adjudicados propiedades con precios anunciados desde $29.943 hasta $195.655, entre terrenos residenciales y viviendas ubicadas en diferentes sectores de Alajuela y San José.








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Alonso Ramírez

Alonso Ramírez

Estudiante de bachillerato en Periodismo, con trayectoria en departamentos digitales de medios de comunicación. Además, cuenta con experiencia en el manejo de redes sociales como creador de contenido y Community Manager.