BAC ofrece propiedades con descuentos de hasta el 35%: vea las fotos y las opciones

El BAC mantiene en su catálogo de bienes adjudicados propiedades con precios anunciados desde $29.943 hasta $195.655, entre terrenos residenciales y viviendas ubicadas en diferentes sectores de Alajuela y San José.

La selección incluye lotes y casas, con descuentos publicados de entre el 15% y el 35% sobre sus precios originales. Las propiedades se encuentran en San Mateo, Atenas, Orotina, San Carlos, Acosta y Santa Ana.

Los terrenos tienen superficies que van desde 952,76 hasta 7.066,09 metros cuadrados (m²), mientras que las dos viviendas cuentan con tres dormitorios y presentan condiciones particulares de acceso que deben ser consideradas por los posibles compradores.

A continuación, se detallan las seis propiedades, ordenadas de menor a mayor precio.

Lote en Labrador, San Mateo: $29.943

La propiedad de menor precio dentro de la selección corresponde a un terreno ubicado en Labrador de San Mateo, Alajuela, anunciado por $29.943.

El inmueble tenía un precio original de $42.775, pero el BAC publica un descuento del 30%.

Se trata de un lote residencial en verde, con topografía plana y una superficie de 1.450 m², sin construcciones registradas.

Su número de finca es 2-585706-000 y los impuestos trimestrales aproximados son de ₡12.405,80.

La información disponible no detalla la dirección exacta, la disponibilidad de servicios públicos ni las condiciones particulares de compra o financiamiento.

El BAC ofrece un terreno residencial de 1.450 m² en Labrador de San Mateo, Alajuela, por $29.943. La propiedad cuenta con topografía plana y un descuento anunciado del 30%. (BAC/BAC)

Lote en Quebradas, Atenas: $43.250

Otra de las alternativas es un terreno ubicado en Quebradas de Atenas, Alajuela, cuyo precio anunciado es de $43.250.

El BAC indica un descuento del 35%, aunque el anuncio presenta diferencias entre los precios utilizados como referencia para calcular la rebaja.

La descripción menciona un valor anterior de $66.539, mientras que el campo correspondiente al precio base muestra $59.295. Por ello, el monto de ahorro requiere confirmación con la entidad financiera.

El inmueble está clasificado como residencial y corresponde a un lote en verde de topografía irregular.

Tiene una superficie de 7.066,09 m², por lo que es el terreno más extenso de los cuatro incluidos en esta selección.

Su número de finca es 2-336919-000.

El anuncio también consigna un monto trimestral de ₡17.812,50, aunque la información recuperada no permite identificar con certeza el concepto de ese cobro.

No se detallan las condiciones particulares de venta ni la disponibilidad de servicios públicos.

Este lote residencial ubicado en Quebradas de Atenas, Alajuela, tiene una superficie de 7.066,09 m² y topografía irregular. Su precio anunciado es de $43.250, con un descuento publicado del 35%. (BAC/BAC)

Casa en San Ignacio de Acosta: $52.518

El catálogo también incluye una vivienda ubicada en San Ignacio de Acosta, San José, con un precio anunciado de $52.518.

La propiedad tenía un precio original de $61.785 y cuenta con un descuento del 15%.

La casa se ubica 125 metros al norte y 400 metros al sureste de la iglesia de Potrerillos.

Dispone de un terreno de 200 m² y una construcción de 78,18 m².

Su distribución incluye sala, comedor, cocina, tres dormitorios, servicios sanitarios, corredor, cochera y área de pilas.

Su número de finca es 1-465035-000.

No obstante, la ficha contiene dos advertencias relevantes para las personas interesadas.

El ingreso a la cochera se realiza mediante una servidumbre y el banco identifica la propiedad como ubicada en una “zona de riesgo CNE”, sin especificar el tipo de amenaza.

Además, la venta se establece únicamente de contado y los gastos de traspaso corresponden al comprador.

La vivienda ubicada en San Ignacio de Acosta, San José, cuenta con tres dormitorios, cochera y 78,18 m² de construcción. El BAC la ofrece por $52.518, con un descuento del 15%. La ficha advierte sobre una servidumbre y su ubicación en una zona identificada como de riesgo. (BAC/BAC)

Lote en Hacienda Vieja, Orotina: $63.570

En Hacienda Vieja de Orotina, Alajuela, el BAC anuncia un lote residencial con un precio de $63.570.

Su precio original era de $97.801 y cuenta con un descuento del 35%.

La propiedad consiste en un terreno en verde de topografía regular, con una superficie de 952,76 m² y sin construcciones registradas.

Su número de finca es 2-324135-000 y los impuestos trimestrales aproximados son de ₡9.470,41.

El anuncio también muestra una cuota de financiamiento desde $600, aunque no precisa la prima, tasa de interés, plazo ni otras condiciones utilizadas para calcularla.

La información consultada tampoco detalla la dirección exacta ni las características de los servicios públicos disponibles.

El BAC anuncia un terreno residencial de 952,76 m² en Hacienda Vieja de Orotina, Alajuela, por $63.570. El inmueble presenta topografía regular y un descuento del 35%. (BAC/BAC)

Lote en Florencia, San Carlos: $64.924

Otra de las propiedades se encuentra en Florencia de San Carlos, Alajuela, donde el banco ofrece un terreno por $64.924.

El inmueble tenía un precio original de $86.565 y recibió un descuento del 25%.

Se trata de un lote residencial en verde, con topografía plana y una superficie de 1.018,03 m², sin construcciones registradas.

Su número de finca es 2-349354-000.

Los impuestos trimestrales aproximados publicados son de ₡40.141,05.

El BAC también anuncia una cuota desde $500, aunque no especifica la prima, tasa de interés ni plazo correspondiente.

La ficha consultada no permite confirmar la dirección exacta, la disponibilidad de servicios públicos ni posibles restricciones particulares de venta.

Este lote residencial ubicado en Florencia de San Carlos, Alajuela, tiene una superficie de 1.018,03 m² y topografía plana. Su precio anunciado es de $64.924, con un descuento del 25%. (BAC/BAC)

Casa en Quintas Don Lalo, Santa Ana: $195.655

La propiedad de mayor precio dentro de esta selección corresponde a una vivienda ubicada en Quintas Don Lalo, Santa Ana, San José, anunciada por $195.655.

Su precio original era de $230.182 y cuenta con un descuento del 15%.

La casa se ubica 50 metros al este de Santa Ana Highschool y dispone de un terreno de 221 m², con una construcción de 261,24 m².

Su distribución incluye cochera para dos vehículos, sala, comedor, cocina, área de pilas, terraza y medio baño.

También cuenta con tres dormitorios, dos baños completos, sala de televisión y mezzanine.

Su número de finca es 1-675196-000.

Sin embargo, el anuncio advierte que el acceso a la propiedad se realiza mediante una servidumbre no inscrita.

El banco señala que el comprador debe asesorarse antes de adquirir el inmueble y asumir los gastos futuros necesarios para corregir esa situación.

La ficha establece que la venta es únicamente de contado y que los gastos de traspaso deben ser cubiertos por el comprador.

El BAC ofrece una vivienda de tres dormitorios en Quintas Don Lalo, Santa Ana, con 261,24 m² de construcción y cochera para dos vehículos. Su precio es de $195.655, con un descuento del 15%. El anuncio advierte que el acceso se realiza mediante una servidumbre no inscrita. (BAC/BAC)

¿Cómo consultar las propiedades del BAC?

Las personas interesadas pueden revisar las propiedades disponibles en el portal de viviendas adjudicadas del BAC, donde se publican precios, características y condiciones de los inmuebles.

También pueden realizar consultas mediante el correo electrónico ventadepropiedades@baccredomatic.cr.

El banco señala que las fotografías de las propiedades corresponden al momento en que recibió los inmuebles y que estos se entregan en las condiciones en que se encuentran al momento de la visita.

Además, las ofertas están sujetas a valoración y aprobación de la entidad financiera.

Antes de presentar una propuesta, es importante verificar la disponibilidad de cada propiedad, las condiciones de financiamiento, los gastos asociados y las eventuales restricciones registrales o de acceso.

Los precios y descuentos corresponden a los anuncios consultados, pero su vigencia no ha sido confirmada directamente con el banco.