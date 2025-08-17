BAC remata propiedades hasta con 35% de descuento; vea las opciones en Heredia, Alajuela y San José

BAC Credomatic mantiene a disposición del público una lista de viviendas adjudicadas que pueden adquirirse con descuentos que van del 15% al 35% sobre el valor original. Entre las opciones destacan casas, lotes y apartamentos en distintas provincias del país.

De acuerdo con la información publicada por la entidad, actualmente se pueden encontrar propiedades en zonas como Alajuela, Heredia, Guanacaste, Puntarenas, San José y Limón, con precios que van desde los $84.920 hasta más de $2,3 millones.

¿Cuáles opciones ofrecen?

Las siguientes son ocho propiedades destacadas por su nivel de rebaja:

Lote en Alajuela, Tambor, Urbanización Quintas La Garita #3-D Precio original: $130.646 → con descuento: $84.920 (35%).

Precio original: $130.646 → (35%). Apartamentos en Puntarenas, Osa, Palmar Precio original: $211.600 → con descuento: $137.540 (35%).

Precio original: $211.600 → (35%). Lote en Heredia, San Rafael, Calle Arboleda Precio original: $143.793 → con descuento: $93.466 (35%).

Precio original: $143.793 → (35%). Predio en Limón, Nueve Millas Precio original: $3.681.401 → con descuento: $2.392.911 (35%).

Precio original: $3.681.401 → (35%). Balneario en Limón, Pococí, Guápiles, La Colonia Precio original: $1.621.780 → con descuento: $1.383.609 (15%).

Precio original: $1.621.780 → (15%). Casa en Heredia, San Francisco, Condominio Las Marías 23A y 24A Precio original: $289.968 → con descuento: $246.473 (15%).

Casa en remate del BAC. Casa en Heredia , San Francisco, Condominio Las Marías 23 A Y 24A (BAC/BAC)

Casa en Guanacaste, Liberia, Cañas Dulces Precio original: $101.911 → con descuento: $86.625 (15%).

Precio original: $101.911 → (15%). Casa en San José, Escazú, San Antonio, Bello Horizonte Precio original: $272.651 → con descuento: $231.754 (15%).

La oferta incluye tanto lotes y terrenos como casas y apartamentos listos para habitar, además de propiedades de uso recreativo, como el balneario en Pococí. El descuento más alto corresponde a los inmuebles ubicados en Alajuela, Heredia, Puntarenas y Limón, con rebajas del 35%.

Los interesados en conocer más detalles o en postularse para la compra pueden hacerlo directamente en el sitio oficial de BAC Credomatic – Viviendas adjudicadas.