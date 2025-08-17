Negocios

BAC remata propiedades hasta con 35% de descuento; vea las opciones en Heredia, Alajuela y San José

Los inmuebles incluyen opciones en Alajuela, Heredia, Puntarenas, Guanacaste, San José y Limón.

Por Alonso Ramírez

BAC Credomatic mantiene a disposición del público una lista de viviendas adjudicadas que pueden adquirirse con descuentos que van del 15% al 35% sobre el valor original. Entre las opciones destacan casas, lotes y apartamentos en distintas provincias del país.








