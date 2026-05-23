Negocios

BAC rematará dos vehículos; vea los modelos y sus precios

BAC realizará una nueva subasta presencial de vehículos usados en Costa Rica, con modelos utilitarios y SUV compactos recientes

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Por Redacción EF

BAC Credomatic realizará una nueva subasta presencial de vehículos usados, en la que los interesados podrán encontrar desde modelos de carga y trabajo, hasta SUV compactos recientes.








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Redacción EF

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