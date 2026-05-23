BAC rematará dos vehículos; vea los modelos y sus precios

BAC Credomatic realizará una nueva subasta presencial de vehículos usados, en la que los interesados podrán encontrar desde modelos de carga y trabajo, hasta SUV compactos recientes.

Las unidades se venderán bajo la modalidad “tal y como están”, es decir, sin garantía y en las condiciones actuales.

Uno de los automotores incluidos es un Citroën Berlingo, placa CL312731, con un precio base de $8.750. El vehículo cuenta con transmisión manual, motor de 1.587 c.c. a gasolina y registra 100.236 kilómetros recorridos.

(BAC/BAC)

Según el detalle suministrado para la subasta, la unidad presenta un estado regular, con golpes y raspones visibles en distintas partes de la carrocería. A pesar de ello, el modelo conserva características asociadas al segmento utilitario, como amplio espacio de carga, configuración práctica para trabajo y un enfoque orientado al transporte comercial o de mercadería ligera.

La metodología de venta será mediante subasta presencial, por lo que el monto publicado funciona únicamente como referencia y la oferta final podría variar dependiendo de las propuestas realizadas durante el evento.

Por otro lado, BAC también ofrecerá un Soueast DX3, placa BWZ989, con un precio base de $17.311. Se trata de un SUV compacto automático equipado con motor de 1.500 c.c. a gasolina, que acumula 61.833 kilómetros.

(BAC/BAC)

De acuerdo con la información proporcionada por el banco, el vehículo se encuentra en buen estado general, aunque actualmente no posee placas activas. El modelo forma parte de la línea de SUV urbanos recientes que han ganado presencia en el mercado local gracias a su equipamiento, diseño y orientación al uso familiar y cotidiano.

Asimismo, su configuración automática y dimensiones compactas lo convierten en una alternativa enfocada en movilidad urbana y recorridos diarios.

Al igual que ocurre con el resto de unidades subastadas, ambos vehículos se venderán sin garantía y en las condiciones actuales, por lo que BAC recomienda realizar una revisión detallada antes de participar en el proceso de subasta.