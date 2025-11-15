Banco Popular ofrece más de 85 propiedades desde ₡4,3 millones y con 55% de descuento

El mercado de bienes adjudicados se activó en el último bimestre del año, presentando una oportunidad para inversionistas y familias que buscan adquirir propiedades a precios, incluso, por debajo del valor de mercado.

Estas ventas de cartera suelen ofrecer condiciones de financiamiento preferenciales, convirtiéndose en una opción posible para quienes buscan utilizar su aguinaldo o ahorros para una inversión.

En este contexto, las instituciones financieras comienzan a publicar sus últimos grandes inventarios del año. El Banco Popular y de Desarrollo Comunal activó su principal venta de propiedades para la temporada de cierre de año.

La entidad publicó su cartel número 11-2025, el cual se enfoca en la venta de propiedades residenciales, algunas de ellas ubicadas en la Gran Área Metropolitana (GAM). El proceso de venta se rige, en su primera etapa, bajo la modalidad de “Concurso”, la cual tiene una ventana de tiempo definida y estricta para la recepción de ofertas.

Este período de recepción inició el pasado 7 de noviembre y la fecha límite para postular será el próximo martes 18, a las 4:30 p.m.

Propiedades con descuentos de hasta 55%

A continuación le detallamos el listado de las propiedades en concurso:

1. Alajuela (25 propiedades)

Alajuela Centro ₡72.690.014 ₡61.786.511,9 15% En venta Alajuela Centro ₡29.253.015 - - Nueva publicación Carrizal ₡218.987.636 ₡120.443.199,8 45% En venta Alajuela, San Antonio ₡46.561.419 - - Nueva publicación Alajuela, San Antonio ₡37.340.772 - - Nueva publicación Alajuela, Tambor ₡44.832.137 ₡38.107.316,45 15% En venta San Ramón, Santiago ₡239.124.787 ₡131.518.632,85 45% En venta San Ramón, San Rafael ₡39.511.541 - - Nueva publicación San Ramón, Volio ₡62.051.404 ₡52.743.693,4 15% En venta San Ramón, Peñas Blancas ₡43.425.142 - - En venta San Carlos, Quesada ₡21.468.547 ₡18.248.264,95 15% En venta San Carlos, Florencia ₡22.933.464 ₡16.053.424.8 30% En venta San Carlos, Aguas Zarcas ₡18.169.312 - - Nueva publicación San Carlos, Venecia ₡44.203.326 ₡22.101.663 50% En venta San Carlos, Pital ₡9.579.011 ₡4.310.554,95 55% En venta San Carlos, Palmera ₡28.743.786 - - Nueva publicación San Carlos, Cutris ₡10.624.232 ₡5.843.327,6 45% En venta Upala, Centro ₡12.446.083 ₡11.823.778,85 5% En venta Upala, Centro ₡15.976.587 ₡11.982.440,25 25% En venta Upala, San José ₡19.845.219 ₡13.891.653,3 30% En venta Upala, Delicias ₡30.583.358 - - En venta Los Chiles, Centro ₡10.355.744 ₡9.837.956,8 5% En venta Zarcero, Brisas ₡28.986.204 - - En venta Zarcero, Brisas ₡50.084.795 - - En Venta Zarcero, Guadalupe ₡16.190.822,83 - - En venta

2. Cartago (7 propiedades)

Cartago, Dulce Nombre ₡60.295.543,52 ₡51.251.211,99 15% En venta Cartago, Quebradilla ₡56.641.309,08 - - Nueva publicación Cartago, Agua Caliente ₡25.993.768,17 - - Nueva publicación Cartago, Agua Caliente ₡41.453.998 - - Nueva publicación Alvarado, Cervantes ₡30.078.167,12 ₡16.542.991,92 45% En venta Oreamuno, San Rafael ₡56.670.862,5 ₡48.170.233,13 15% En venta El Guarco, Tejar ₡68.198.935,8 ₡64.788.989,01 5% En venta

3. Guanacaste (16 propiedades)

Liberia, Cañas Dulces ₡26.997.175,96 ₡22.947.599,57 15% En venta Liberia, Curubandé ₡65.310.618 - - Nueva publicación Nicoya, Centro ₡34.918.287 - - Nueva publicación Nicoya, Mansión ₡42.764.446 - - Nueva publicación Nicoya, San Antonio ₡17.016.582 ₡10.209.949,2 40% En venta Nicoya, Nosara ₡26.282.481 ₡22.340.108,85 15% En venta Santa Cruz, Tempate ₡58.616.203 ₡41.031.342,1 30% En venta Carrillo, Filadelfia ₡18.352.605 - - Nueva publicación Carrillo, Belén ₡115.862.869 ₡86.897.151,75 25% En venta Cañas, Centro ₡38.988.617 ₡33.140.324,45 15% En venta Cañas, Centro ₡50.032.582 - - Nueva publicación Cañas, Centro ₡27.717.909 - - Nueva publicación Abangares, Colorado ₡31.573.218 ₡18.943.930,8 40% En venta Tilarán, Tierras Morenas ₡40.918.133 ₡22.504.973,15 45% En venta La Cruz, Centro ₡23.958.797 ₡20.364.977,45 15% En venta La Cruz, Centro ₡54.644.276 - - Nueva publicación

4. Heredia (3 propiedades)

Santo Domingo, San Vicente ₡134.319.021 - - Nueva publicación Santa Bárbara, Barrio Jesús ₡47.323.411 - - Nueva publicación San Isidro, San José ₡325.470.227 ₡244.102.670,25 25% En venta

5. Limón (8 propiedades)

Limón, Centro ₡32.991.783 ₡23.094.248,1 30% En venta Pococí, Jiménez ₡34.088.846 ₡18.748.865,3 45% En venta Pococí, Cariari ₡59.750.432 ₡41.825.302,4 30% En venta Siquirres, Florida ₡31.144.170 ₡24.915.336 20% En venta Siquirres, La Alegría ₡18.459.970 ₡11.998.980,5 35% En venta Matina, Batán ₡56.183.215 - - Nueva publicación Guácimo, Centro ₡16.145.718 ₡8.880.144,9 45% En venta Guácimo, Duacarí ₡10.381.706 ₡9.862.620,7 5% En venta

6. San José (6 propiedades)

Tarrazú, San Marcos ₡41.421.887 - - En venta Alajuelita, Concepción ₡117.142.513,42 ₡93.714.010,74 20% En venta Tibás, San Juan ₡71.216.191 - - Nueva publicación Moravia, San Vicente ₡99.223.851 ₡84.340.273,35 15% En venta Curridabat, Granadilla ₡236.943.503 ₡189.554.802,4 20% En venta León Cortés, San Pablo ₡31.081.138 ₡21.756.796,6 30% En venta

7. Puntarenas (12 propiedades)

Ubicación Precio real Precio de venta Descuento Estado Puntarenas, Manzanillo ₡116.877.345 ₡93.501.876 20% En venta Puntarenas, Barranca ₡21.534.529 ₡17.227.623,2 20% En venta Puntarenas, El Roble ₡17.573.046 ₡14.937.089,1 15% En venta Puntarenas, El Roble ₡19.858.084 - - Nueva publicación Puntarenas, Chacarita ₡46.484.958 ₡27.890.974,8 40% En venta Puntarenas, Chacarita ₡47.190.879 ₡33.033.615,3 30% En venta Esparza, Espíritu Santo ₡30.106.821 ₡25.590.797,85 15% En venta Esparza, Espíritu Santo ₡25.042.693 - - Nueva publicación Esparza, San Juan Grande ₡178.191.198 ₡115.824.278,7 30% En venta Buenos Aires, Centro ₡35.043.114 ₡28.034.491,2 20% En venta Golfito, Guaycará ₡40.048.394 ₡32.038.715,2 20% En venta Corredores, Paso Canoas ₡17.586.199 - - En venta

El cartel 11-2025 del Banco Popular incluye propiedades en las siete provincias. La entidad advierte que es indispensable visitar las propiedades antes de ofertar. (ChatGPT/Generada con IA)

Cómo ofertar en el concurso

El proceso de compra en esta primera fase es en concurso y por ello los interesados deben presentar formalmente su oferta antes de la fecha límite del 18 de noviembre.

El Banco especifica que las propiedades se venden en el estado en que se encuentran, basándose en el avalúo y los datos registrales, por lo que es crucial seguir la advertencia de que “NO presente oferta de compra sin antes visitar la propiedad”.

Existen dos vías para presentar la oferta:

Correo electrónico: Se deben escanear el formulario de oferta y los requisitos en un único archivo PDF y enviarlo al correo recepcionofertasbienesadjudicados@bp.fi.cr. Presencial: Se puede entregar la oferta en un sobre cerrado en la agencia del Banco Popular más cercana. Esto debe hacerse con un mínimo de cuatro días hábiles antes del cierre del concurso.

La lectura de ofertas se realizará el miércoles 19 de noviembre. Las propiedades que no se adjudiquen en esta fase pasarán a una “V Feria de Venta de Bienes” (del 20 al 25 de noviembre) y, posteriormente, a una subasta virtual y venta directa a partir del 28 de noviembre .

Los interesados pueden consultar el detalle del proceso y las condiciones de venta en el enlace oficial del banco: https://www.bancopopular.fi.cr/como-ofertar-para-adquirir-un-bien/.