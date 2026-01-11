Banco Popular ofrece venta masiva de propiedades con descuentos de hasta el 65% y opciones desde ₡3,7 millones

El arranque de año suele ser el momento clave para definir las metas financieras más ambiciosas y para muchos costarricenses, la adquisición de patrimonio encabeza la lista de prioridades.

En este contexto, el mercado de bienes adjudicados se presenta como una alternativa estratégica para comprar por debajo del precio de mercado.

El Banco Popular pone a disposición su cartel de venta de bienes correspondiente a enero de 2026.

La oferta contempla una extensa variedad de inmuebles en las siete provincias, abriendo oportunidades tanto para familias que buscan su primera casa como para inversionistas.

Uno de los mayores atractivos de este inventario son los fuertes descuentos aplicados sobre el precio base de venta.

Según el catálogo oficial del 9 de enero, es posible encontrar rebajas que van desde un 5% hasta un agresivo 65% en propiedades seleccionadas.

A continuación, presentamos un desglose detallado de las ofertas más relevantes por zona geográfica para facilitar su análisis.

Opciones en San José, Heredia y Cartago

La Gran Área Metropolitana concentra opciones muy variadas, empezando por la capital, donde se ofrecen desde lotes accesibles hasta viviendas de alto valor.

En cantones como Desamparados y Tibás, los compradores pueden encontrar precios base competitivos con descuentos del 20% sobre el avalúo original.

Para quienes buscan zonas de mayor plusvalía o desarrollo comercial, hay ofertas destacadas en Moravia y Curridabat.

Aquí el detalle de las propiedades en San José :

Moravia, San Vicente : Precio base ₡163.829.694,45 (15% descuento).

: Precio base ₡163.829.694,45 (15% descuento). Tibás, San Juan : Precio base ₡56.972.952,8 (20% descuento).

: Precio base ₡56.972.952,8 (20% descuento). Desamparados, San Cristóbal : Precio base ₡16.098.977,6 (20% descuento).

: Precio base ₡16.098.977,6 (20% descuento). León Cortés, Santa Cruz : Precio base ₡25.144.717 (15% descuento).

: Precio base ₡25.144.717 (15% descuento). Pérez Zeledón, San Isidro de El General : Precio base ₡41.934.487,2 (20% descuento).

: Precio base ₡41.934.487,2 (20% descuento). Tarrazú, San Marcos : Precio base ₡41.421.887 (Precio igual al avalúo).

: Precio base ₡41.421.887 (Precio igual al avalúo). Alajuelita, Concepción : Precio base ₡93.714.010,74 (20% descuento).

: Precio base ₡93.714.010,74 (20% descuento). Pérez Zeledón, San Isidro de El General : Precio base ₡25.515.366,49 (Precio igual al avalúo).

: Precio base ₡25.515.366,49 (Precio igual al avalúo). Curridabat, Granadilla : Precio base ₡189.554.802,4 (20% descuento).

: Precio base ₡189.554.802,4 (20% descuento). San José, San Sebastián: Precio base ₡50.724.160,9 (30% descuento).

Precio base ₡50.724.160,9 (30% descuento). San José, Carmen: Precio base ₡215.443.232,2 (30% descuento).

Precio base ₡215.443.232,2 (30% descuento). San José, Hatillo: Precio base ₡9.297.424,5 (30% descuento).

Por otro lado, la provincia de Heredia presenta oportunidades para inversionistas con mayor capital, incluyendo una propiedad en San Rafael que supera los ₡400 millones.

San Isidro, San José : Precio base ₡211.555.647,55 (35% descuento).

: Precio base ₡211.555.647,55 (35% descuento). San Rafael, San Rafael : Precio base ₡407.820.787,2 (20% descuento).

: Precio base ₡407.820.787,2 (20% descuento). Santa Bárbara, Barrio Jesús: Precio base ₡33.126.387,7 (30% descuento)

En el caso de Cartago , la oferta se mueve hacia zonas como El Guarco y Oreamuno, con descuentos que alcanzan el 25%.

Cartago, Agua Caliente : Precio base ₡19.495.326,13 (25% descuento).

: Precio base ₡19.495.326,13 (25% descuento). Cartago, Guadalupe : Precio base ₡40.276.237 (15% descuento).

: Precio base ₡40.276.237 (15% descuento). El Guarco, San Isidro : Precio base ₡156.143.186 (Precio igual al avalúo).

: Precio base ₡156.143.186 (Precio igual al avalúo). El Guarco, El Tejar : Precio base ₡64.788.989,01 (5% descuento).

: Precio base ₡64.788.989,01 (5% descuento). Oreamuno, San Rafael: Precio base ₡48.170.233,13 (15% descuento).

La provincia con mayor cantidad de oferta en este cartel es Alajuela, seguida por Guanacaste. (Gemini/Generado con IA)

Oferta masiva en Alajuela y Zona Norte

La provincia de Alajuela destaca en este cartel por tener la mayor cantidad de bienes disponibles y algunos de los precios más llamativos.

Sobresale una propiedad de inversión masiva en Naranjo con un valor base superior a los ₡5.900 millones, un monto inusual en estos listados.

Además, cantones como San Ramón y Grecia ofrecen múltiples alternativas con descuentos que llegan hasta el 45% y 55% respectivamente.

Estas son las propiedades disponibles en el sector de occidente:

Naranjo, Naranjo-San Miguel : Precio base ₡5.954.189.305 (Precio igual al avalúo).

: Precio base ₡5.954.189.305 (Precio igual al avalúo). San Ramón, Peñas Blancas : Precio base ₡16.138.314,55 (Precio igual al avalúo).

: Precio base ₡16.138.314,55 (Precio igual al avalúo). San Ramón, San Rafael : Precio base ₡27.658.078,7 (30% descuento).

: Precio base ₡27.658.078,7 (30% descuento). San Ramón, Santiago : Precio base ₡131.518.632,85 (45% descuento).

: Precio base ₡131.518.632,85 (45% descuento). San Ramón, Volio : Precio base ₡37.135.827,6 (40% descuento).

: Precio base ₡37.135.827,6 (40% descuento). Zarcero, Brisas : Precio base ₡20.290.342,8 (30% descuento).

: Precio base ₡20.290.342,8 (30% descuento). Zarcero, Brisas : Precio base ₡35.059.356,5 (30% descuento).

: Precio base ₡35.059.356,5 (30% descuento). Zarcero, Guadalupe : Precio base ₡11.333.575,98 (30% descuento).

: Precio base ₡11.333.575,98 (30% descuento). San Ramón, Peñas Blancas : Precio base ₡44.950.688 (Precio igual al avalúo).

: Precio base ₡44.950.688 (Precio igual al avalúo). Grecia, Grecia : Precio base ₡785.511.550,6 (15% descuento).

: Precio base ₡785.511.550,6 (15% descuento). Alajuela, San Antonio : Precio base ₡32.592.993,3 (30% descuento).

: Precio base ₡32.592.993,3 (30% descuento). Atenas, San Isidro : Precio base ₡9.285.417,35 (35% descuento).

: Precio base ₡9.285.417,35 (35% descuento). Grecia, Bolívar : Precio base ₡8.361.078 (45% descuento).

: Precio base ₡8.361.078 (45% descuento). Grecia, Grecia-Puente de Piedra : Precio base ₡9.918.844 (Precio igual al avalúo).

: Precio base ₡9.918.844 (Precio igual al avalúo). Grecia, San Roque : Precio base ₡52.935.796,2 (30% descuento).

: Precio base ₡52.935.796,2 (30% descuento). Grecia, Río Cuarto : Precio base ₡8.658.211,2 (20% descuento).

: Precio base ₡8.658.211,2 (20% descuento). Grecia, Bolívar : Precio base ₡12.728.493 (Precio igual al avalúo).

: Precio base ₡12.728.493 (Precio igual al avalúo). Naranjo, Palmitos : Precio base ₡64.077.164,55 (55% descuento).

: Precio base ₡64.077.164,55 (55% descuento). Naranjo, Palmitos: Precio base ₡62.774.486,55 (55% descuento).

Hacia la Zona Norte, las oportunidades se multiplican en San Carlos y Upala, donde es posible adquirir terrenos desde los tres millones de colones.

Esta región ofrece una excelente relación costo-oportunidad para quienes buscan terrenos rurales o de recreo.

Lista de la Zona Norte:

San Carlos, Aguas Zarcas : Precio base ₡12.718.518,4 (30% descuento).

: Precio base ₡12.718.518,4 (30% descuento). San Carlos, La Palmera : Precio base ₡20.120.650,2 (30% descuento).

: Precio base ₡20.120.650,2 (30% descuento). San Carlos, Cutris : Precio base ₡198.084.584,47 (Precio igual al avalúo).

: Precio base ₡198.084.584,47 (Precio igual al avalúo). San Carlos, Venecia : Precio base ₡22.101.663 (50% descuento).

: Precio base ₡22.101.663 (50% descuento). San Carlos, Cutris : Precio base ₡5.843.327,6 (45% descuento).

: Precio base ₡5.843.327,6 (45% descuento). San Carlos, Quesada : Precio base ₡75.010.700,8 (20% descuento).

: Precio base ₡75.010.700,8 (20% descuento). San Carlos, Cutris : Precio base ₡26.554.570,11 (65% descuento).

: Precio base ₡26.554.570,11 (65% descuento). San Carlos, Venecia : Precio base ₡15.642.125,4 (45% descuento).

: Precio base ₡15.642.125,4 (45% descuento). San Carlos, La Palmera : Precio base ₡9.227.606,3 (45% descuento).

: Precio base ₡9.227.606,3 (45% descuento). San Carlos, Cutris : Precio base ₡6.443.148,6 (10% descuento).

: Precio base ₡6.443.148,6 (10% descuento). San Carlos, Aguas Zarcas : Precio base ₡17.385.797 (Precio igual al avalúo).

: Precio base ₡17.385.797 (Precio igual al avalúo). San Carlos, Pocosol : Precio base ₡10.482.342,65 (35% descuento).

: Precio base ₡10.482.342,65 (35% descuento). Guatuso, Buena Vista : Precio base ₡8.836.252,35 (15% descuento).

: Precio base ₡8.836.252,35 (15% descuento). San Carlos, Monterrey : Precio base ₡14.728.464,9 (55% descuento).

: Precio base ₡14.728.464,9 (55% descuento). Upala, Upala : Precio base ₡12.365.195,65 (15% descuento).

: Precio base ₡12.365.195,65 (15% descuento). Guatuso, Katira : Precio base ₡23.843.216 (Precio igual al avalúo).

: Precio base ₡23.843.216 (Precio igual al avalúo). Los Chiles, Los Chiles : Precio base ₡9.837.956,8 (5% descuento).

: Precio base ₡9.837.956,8 (5% descuento). Upala, Delicias : Precio base ₡30.583.358 (Precio igual al avalúo).

: Precio base ₡30.583.358 (Precio igual al avalúo). Upala, Upala : Precio base ₡11.724.483,6 (10% descuento).

: Precio base ₡11.724.483,6 (10% descuento). Upala, Upala : Precio base ₡52.682.968,5 (25% descuento).

: Precio base ₡52.682.968,5 (25% descuento). Upala, Yolillal : Precio base ₡4.420.856,08 (30% descuento).

: Precio base ₡4.420.856,08 (30% descuento). Upala, Yolillal : Precio base ₡3.746.793,62 (35% descuento).

: Precio base ₡3.746.793,62 (35% descuento). Upala, Bijagua : Precio base ₡10.922.839 (Precio igual al avalúo).

: Precio base ₡10.922.839 (Precio igual al avalúo). Upala, Upala : Precio base ₡10.195.716,8 (20% descuento).

: Precio base ₡10.195.716,8 (20% descuento). Upala, Yolillal : Precio base ₡6.238.868,35 (45% descuento).

: Precio base ₡6.238.868,35 (45% descuento). Upala, Upala : Precio base ₡12.450.450,55 (45% descuento).

: Precio base ₡12.450.450,55 (45% descuento). Upala, Upala: Precio base ₡5.703.069,6 (20% descuento).

Oportunidades en Guanacaste, Puntarenas y Limón

La provincia de Guanacaste presenta un inventario robusto enfocado en zonas de desarrollo turístico y agropecuario.

Destaca el cantón de Abangares, donde se encuentra el descuento más alto de la provincia, alcanzando un 65% sobre el valor del avalúo.

Aquí el detalle de las propiedades en la pampa guanacasteca:

Abangares, Colorado : Precio base ₡8.345.723,4 (55% descuento).

: Precio base ₡8.345.723,4 (55% descuento). Abangares, Colorado : Precio base ₡9.542.713,25 (65% descuento).

: Precio base ₡9.542.713,25 (65% descuento). Abangares, Colorado : Precio base ₡7.790.843,4 (40% descuento).

: Precio base ₡7.790.843,4 (40% descuento). Abangares, Colorado : Precio base ₡15.786.609 (50% descuento).

: Precio base ₡15.786.609 (50% descuento). Cañas, Cañas : Precio base ₡33.140.324,45 (15% descuento).

: Precio base ₡33.140.324,45 (15% descuento). Cañas, Cañas : Precio base ₡19.402.536,3 (30% descuento).

: Precio base ₡19.402.536,3 (30% descuento). Cañas, Cañas : Precio base ₡40.026.065,6 (20% descuento).

: Precio base ₡40.026.065,6 (20% descuento). Cañas, Porozal : Precio base ₡301.678.939,42 (20% descuento).

: Precio base ₡301.678.939,42 (20% descuento). Cañas, Cañas : Precio base ₡12.713.442 (Precio igual al avalúo).

: Precio base ₡12.713.442 (Precio igual al avalúo). Carrillo, Filadelfia : Precio base ₡17.539.699 (Precio igual al avalúo).

: Precio base ₡17.539.699 (Precio igual al avalúo). Carrillo, Belén : Precio base ₡75.310.864,85 (35% descuento).

: Precio base ₡75.310.864,85 (35% descuento). Carrillo, Palmira : Precio base ₡31.763.853,15 (15% descuento).

: Precio base ₡31.763.853,15 (15% descuento). Liberia, Liberia : Precio base ₡20.959.709,71 (15% descuento).

: Precio base ₡20.959.709,71 (15% descuento). La Cruz, La Cruz : Precio base ₡20.364.977,45 (15% descuento).

: Precio base ₡20.364.977,45 (15% descuento). Carrillo, Palmira : Precio base ₡35.073.247,4 (15% descuento).

: Precio base ₡35.073.247,4 (15% descuento). Carrillo, Sardinal : Precio base ₡19.668.108,35 (15% descuento).

: Precio base ₡19.668.108,35 (15% descuento). Liberia, Curubandé : Precio base ₡45.717.432,6 (30% descuento).

: Precio base ₡45.717.432,6 (30% descuento). Liberia, Liberia : Precio base ₡34.839.295,1 (15% descuento).

: Precio base ₡34.839.295,1 (15% descuento). Liberia, Liberia : Precio base ₡31.310.536 (Precio igual al avalúo).

: Precio base ₡31.310.536 (Precio igual al avalúo). Liberia, Cañas Dulces : Precio base ₡14.848.446,78 (45% descuento).

: Precio base ₡14.848.446,78 (45% descuento). Nicoya, Mansión : Precio base ₡32.561.790 (Precio igual al avalúo).

: Precio base ₡32.561.790 (Precio igual al avalúo). Nandayure, Bejuco : Precio base ₡14.823.449,55 (55% descuento).

: Precio base ₡14.823.449,55 (55% descuento). Nandayure, San Pablo : Precio base ₡11.360.712 (50% descuento).

: Precio base ₡11.360.712 (50% descuento). Nicoya, Nosara : Precio base ₡14.455.364,55 (45% descuento).

: Precio base ₡14.455.364,55 (45% descuento). Nicoya, Nicoya : Precio base ₡24.442.800,9 (30% descuento).

: Precio base ₡24.442.800,9 (30% descuento). Nicoya, Mansión : Precio base ₡29.935.112,2 (30% descuento).

: Precio base ₡29.935.112,2 (30% descuento). Nicoya, Belén de Nosarita : Precio base ₡76.782.299,3 (30% descuento).

: Precio base ₡76.782.299,3 (30% descuento). Santa Cruz, Diriá : Precio base ₡24.022.004 (Precio igual al avalúo).

: Precio base ₡24.022.004 (Precio igual al avalúo). Santa Cruz, Diriá : Precio base ₡27.235.026,8 (15% descuento).

: Precio base ₡27.235.026,8 (15% descuento). Santa Cruz, Cuajiniquil : Precio base ₡49.841.889,45 (15% descuento).

: Precio base ₡49.841.889,45 (15% descuento). Santa Cruz, Veintisiete de Abril : Precio base ₡114.673.959,4 (30% descuento).

: Precio base ₡114.673.959,4 (30% descuento). Santa Cruz, Tempate : Precio base ₡35.746.057, (Precio igual al avalúo).

: Precio base ₡35.746.057, (Precio igual al avalúo). Santa Cruz, Diriá : Precio base ₡72.122.722,7 (15% descuento).

: Precio base ₡72.122.722,7 (15% descuento). Santa Cruz, Santa Cruz : Precio base ₡21.074.198,85 (55% descuento).

: Precio base ₡21.074.198,85 (55% descuento). Tilarán, Tierras Morenas : Precio base ₡22.504.973,15 (45% descuento).

: Precio base ₡22.504.973,15 (45% descuento). Santa Cruz, Santa Cruz : Precio base ₡16.365.304 (Precio igual al avalúo).

: Precio base ₡16.365.304 (Precio igual al avalúo). Tilarán, Tilarán: Precio base ₡503.025.594,45 (15% descuento).

En el Pacífico Central y Sur, Puntarenas ofrece opciones que van desde lotes residenciales muy económicos hasta fincas en Corredores.

Esparza, San Juan Grande : Precio base ₡116.136.577,7 (35% descuento).

: Precio base ₡116.136.577,7 (35% descuento). Esparza, Espíritu Santo : Precio base ₡22.580.115,75 (25% descuento).

: Precio base ₡22.580.115,75 (25% descuento). Esparza, Espíritu Santo : Precio base ₡20.034.154,4 (20% descuento).

: Precio base ₡20.034.154,4 (20% descuento). Garabito, Jacó : Precio base ₡46.960.891,5 (25% descuento).

: Precio base ₡46.960.891,5 (25% descuento). Puntarenas, El Roble : Precio base ₡4.092.442 (Precio igual al avalúo).

: Precio base ₡4.092.442 (Precio igual al avalúo). Buenos Aires, Buenos Aires : Precio base ₡24.530.179,8 (30% descuento).

: Precio base ₡24.530.179,8 (30% descuento). Puntarenas, Chacarita : Precio base ₡21.235.895,55 (55% descuento).

: Precio base ₡21.235.895,55 (55% descuento). Puntarenas, Chacarita : Precio base ₡17.064.100,2 (15% descuento).

: Precio base ₡17.064.100,2 (15% descuento). Corredores, Corredor : Precio base ₡27.163.019,86 (Precio igual al avalúo).

: Precio base ₡27.163.019,86 (Precio igual al avalúo). Corredores, Corredor : Precio base ₡34.787.595 (Precio igual al avalúo).

: Precio base ₡34.787.595 (Precio igual al avalúo). Corredores, Canoas : Precio base ₡17.586.199 (Precio igual al avalúo).

: Precio base ₡17.586.199 (Precio igual al avalúo). Corredores, Canoas : Precio base ₡11.393.007,5 (30% descuento).

: Precio base ₡11.393.007,5 (30% descuento). Osa, Puerto Cortés : Precio base ₡24.150.525,7 (30% descuento).

: Precio base ₡24.150.525,7 (30% descuento). Puntarenas, Lepanto : Precio base ₡38.965.133,9 (15% descuento).

: Precio base ₡38.965.133,9 (15% descuento). Golfito, Guaycara: Precio base ₡32.038.715,2 (20% descuento).

Por su parte, la provincia de Limón cierra el cartel con una de las rebajas más significativas del mes en el cantón de Siquirres.

Resumen de ofertas en Limón:

Guácimo, Duacarí : Precio base ₡9.862.620,7 (5% descuento).

: Precio base ₡9.862.620,7 (5% descuento). Guácimo, Guácimo : Precio base ₡5.322.243 (Precio igual al avalúo).

: Precio base ₡5.322.243 (Precio igual al avalúo). Guácimo, Guácimo : Precio base ₡4.792.586,00 (Precio igual al avalúo).

: Precio base ₡4.792.586,00 (Precio igual al avalúo). Guácimo, Guácimo : Precio base ₡30.803.594,8 (45% descuento).

: Precio base ₡30.803.594,8 (45% descuento). Pococí, Jiménez : Precio base ₡12.027.359,3 (45% descuento).

: Precio base ₡12.027.359,3 (45% descuento). Pococí, Jiménez : Precio base ₡15.261.395,55 (15% descuento).

: Precio base ₡15.261.395,55 (15% descuento). Pococí, Rita : Precio base ₡12.540.870, (Precio igual al avalúo).

: Precio base ₡12.540.870, (Precio igual al avalúo). Pococí, Cariari : Precio base ₡41.825.302,4 (30% descuento).

: Precio base ₡41.825.302,4 (30% descuento). Pococí, Jiménez : Precio base ₡8.739.611,2 (20% descuento).

: Precio base ₡8.739.611,2 (20% descuento). Limón, Limón : Precio base ₡18.145.480,65 (45% descuento).

: Precio base ₡18.145.480,65 (45% descuento). Limón, Matama : Precio base ₡16.616.615,4 (45% descuento).

: Precio base ₡16.616.615,4 (45% descuento). Limón, Limón : Precio base ₡11.447.449,75 (45% descuento).

: Precio base ₡11.447.449,75 (45% descuento). Limón, Río Blanco : Precio base ₡8.364.318 (Precio igual al avalúo).

: Precio base ₡8.364.318 (Precio igual al avalúo). Matina, Batán : Precio base ₡39.328.250,5 (30% descuento).

: Precio base ₡39.328.250,5 (30% descuento). Matina, Batán : Precio base ₡27.394.693,2 (30% descuento).

: Precio base ₡27.394.693,2 (30% descuento). Siquirres, Alegría : Precio base ₡11.998.980,5 (35% descuento).

: Precio base ₡11.998.980,5 (35% descuento). Siquirres, Florida : Precio base ₡24.915.336 (20% descuento).

: Precio base ₡24.915.336 (20% descuento). Siquirres, Pacuarito : Precio base ₡20.348.247,75 (25% descuento).

: Precio base ₡20.348.247,75 (25% descuento). Siquirres, Pacuarito : Precio base ₡8.020.006,05 (65% descuento).

: Precio base ₡8.020.006,05 (65% descuento). Siquirres, Reventazón: Precio base ₡9.435.193,8 (15% descuento).

Para participar en la compra de estos bienes, los interesados pueden contactar a los ejecutivos de cada zona indicados en el cartel oficial.

También pueden descargar la aplicación “BP Venta de Bienes” disponible en las tiendas digitales para ver más detalles y fotografías.