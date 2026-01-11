Negocios

Banco Popular ofrece venta masiva de propiedades con descuentos de hasta el 65% y opciones desde ₡3,7 millones

Si entre sus propósitos de año nuevo se encuentra la adquisición de bienes inmuebles o la inversión en terrenos, el catálogo de enero de esta entidad financiera presenta más de 100 opciones disponibles en todo el territorio nacional

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

El arranque de año suele ser el momento clave para definir las metas financieras más ambiciosas y para muchos costarricenses, la adquisición de patrimonio encabeza la lista de prioridades.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
venta de bienes adjudicadosBanco Populardescuentospropiedades e inmueblessubastas bancarias
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.