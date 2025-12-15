Negocios

Banco Popular remata más de 70 casas: hay casas desde ¢5,8 millones y descuentos del 55%

Al tratarse de bienes adjudicados, el banco ofrece la posibilidad de financiar hasta el 100% del avalúo, lo que elimina la barrera de la prima: aquí los detalles

Por Mathew Chaves

Si su meta para el próximo año es dejar de alquilar o invertir en bienes raíces, el Banco Popular lanzó varias oportunidades que pueden interesarle.








