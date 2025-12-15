Banco Popular remata más de 70 casas: hay casas desde ¢5,8 millones y descuentos del 55%

Si su meta para el próximo año es dejar de alquilar o invertir en bienes raíces, el Banco Popular lanzó varias oportunidades que pueden interesarle.
La entidad puso en venta una extensa cartera de más de 70 propiedades adjudicadas a lo largo del país, con condiciones de precio y financiamiento diseñadas para facilitar la compra inmediata.
En esta oferta destacan casas con precios que inician en los ¢5,8 millones y descuentos que alcanzan hasta el 55% sobre el valor real del inmueble.
Usted podrá encontrar desde viviendas económicas en zonas rurales hasta propiedades de mayor valor en el Gran Área Metropolitana. Al tratarse de bienes adjudicados, el banco ofrece la posibilidad de financiar hasta el 100% del avalúo, lo que elimina la barrera de la prima para muchos compradores.
Recuerde que las propiedades se venden en la condición física y legal actual, por lo que es vital visitarlas antes de ofertar.
A continuación, le presentamos el listado completo de las propiedades disponibles, desglosado por provincia para que encuentre la opción más cercana a usted:
Alajuela
La provincia lidera la oferta con 21 opciones, incluyendo la propiedad más económica del cartel en San Carlos.
- San Carlos, Cutris: Precio venta: ¢5.843.327,6. (Precio real: ¢10.624.232 - Descuento: 45%).
- Los Chiles, Central: Precio venta: ¢9.837.956. (Precio real: ¢10.355.744 - Descuento: 5%).
- Upala, Central: Precio venta: ¢11.724.483,6. (Precio real: ¢13.027.204 - Descuento: 10%).
- Zarcero, Guadalupe: Precio venta: ¢13.762.199,41. (Precio real: ¢16.190.822,83 - Descuento: 15%).
- Upala, Central: Precio real: ¢14.547.289 (nueva publicación).
- San Carlos, Aguas Zarcas: Precio venta: ¢15.443.915,2. (Precio real: ¢18.169.312 - Descuento: 15%).
- San Carlos, Venecia: Precio venta: ¢22.101.663. (Precio real: ¢44.203.326 - Descuento: 50%).
- San Carlos, La Palmera: Precio venta: ¢24.432.218,1. (Precio real: ¢28.743.786 - Descuento: 15%).
- Zarcero, Brisas: Precio venta: ¢24.638.273,4. (Precio real: ¢28.986.204 - Descuento: 15%).
- Alajuela, Central: Precio venta: ¢24.865.062,75. (Precio real: ¢29.253.015 - Descuento: 15%).
- Alajuela, San Antonio: Precio venta: ¢31.739.656,2. (Precio real: ¢37.340.772 - Descuento: 15%).
- San Ramón, Central: Precio real: ¢33.309.844,29 (nueva publicación).
- San Ramón, San Rafael: Precio venta: ¢33.584.809,85. (Precio real: ¢39.511.541 - Descuento: 15%).
- Alajuela, San Antonio: Precio venta: ¢39.577.206,15. (Precio real: ¢46.561.419 - Descuento: 15%).
- Zarcero, Brisas: Precio venta: ¢42.572.075,75. (Precio real: ¢50.084.795 - Descuento: 15%).
- San Ramón, Volio: Precio venta: ¢43.325.132. (Precio real: ¢61.893.046 - Descuento: 30%).
- San Ramón, Peñas Blancas: Precio real: ¢43.425.142.
- Upala, Delicias: Precio real: ¢30.583.358.
- Guatuso, Buenavista: Precio real: ¢10.395.591 (nueva publicación).
- Alajuela, La Garita: Precio real: ¢109.185.756.
- San Ramón, Santiago: Precio venta: ¢131.518.632,85. (Precio real: ¢239.124.787 - Descuento: 45%).
Limón
El Caribe ofrece la oportunidad con el mayor descuento porcentual de todo el listado.
- Guácimo, Duacarí: Precio venta: ¢9.862.620,7. (Precio real: ¢10.381.706 - Descuento: 5%).
- Siquirres, La Alegría: Precio venta: ¢11.998.980,5. (Precio real: ¢18.459.970 - Descuento: 35%).
- Pococí, Jiménez: Precio venta: ¢15.339.980,7. (Precio real: ¢34.088.846 - Descuento: 55%).
- Limón, Central: Precio venta: ¢21.444.658,95. (Precio real: ¢32.991.783 - Descuento: 35%).
- Siquirres, Florida: Precio venta: ¢24.915.336. (Precio real: ¢31.144.170 - Descuento: 20%).
- Pococí, Cariari: Precio venta: ¢41.825.302,4. (Precio real: ¢59.750.432 - Descuento: 30%).
- Matina, Batán: Precio venta: ¢47.755.732,75. (Precio real: ¢56.183.215 - Descuento: 15%).
Guanacaste
La oferta en “La Pampa” incluye 19 propiedades, con varias opciones por debajo de los 20 millones.
- Abangares, Colorado: Precio venta: ¢17.365.269,9. (Precio real: ¢31.573.218 - Descuento: 45%).
- Nandayure, Bejuco: Precio venta: ¢18.117.549,45. (Precio real: ¢32.940.999 - Descuento: 45%).
- Nicoya, Nosara: Precio venta: ¢18.397.736,7. (Precio real: ¢26.282.481 - Descuento: 30%).
- Liberia, Cañas Dulces: Precio venta: ¢18.898.023,17. (Precio real: ¢26.997.175,96 - Descuento: 30%).
- La Cruz, Central: Precio venta: ¢20.364.977,45. (Precio real: ¢23.958.797 - Descuento: 15%).
- Tilarán, Tierras Morenas: Precio venta: ¢22.504.973,15. (Precio real: ¢40.918.133 - Descuento: 45%).
- Carrillo, Sardinal: Precio real: ¢23.138.951 (nueva publicación).
- Cañas, Central: Precio venta: ¢23.560.222,65. (Precio real: ¢27.717.909 - Descuento: 15%).
- Liberia, Central: Precio real: ¢24.658.482,01.
- Nicoya, Central: Precio venta: ¢29.680.543,95. (Precio real: ¢34.918.287 - Descuento: 15%).
- Santa Cruz, Diriá: Precio real: ¢32.041.208 (nueva publicación).
- Cañas, Central: Precio venta: ¢33.140.324,45. (Precio real: ¢38.988.617 - Descuento: 15%).
- Nicoya, Mansión: Precio venta: ¢36.349.779,1. (Precio real: ¢42.764.446 - Descuento: 15%).
- Carrillo, Palmira: Precio real: ¢37.369.239 (nueva publicación).
- Liberia, Central: Precio real: ¢40.987.406 (nueva publicación).
- Cañas, Central: Precio venta: ¢42.527.694,7. (Precio Real: ¢50.032.582 - Descuento: 15%).
- Liberia, Curubandé: Precio venta: ¢55.514.025,3. (Precio Real: ¢65.310.618 - Descuento: 15%).
- Hojancha, Central: Precio real: ¢63.967.779 (nueva publicación).
- Carrillo, Belén: Precio venta: ¢81.104.008,3. (Precio real: ¢115.862.869 - Descuento: 30%).
Puntarenas
En el Pacífico Central y Sur, el banco dispone de 10 bienes, incluyendo una propiedad en Esparza con fuerte descuento.
- Puntarenas, El Roble: Precio venta: ¢16.879.371.4. (Precio real: ¢19.858.084 - Descuento: 15%).
- Corredores, Canoas: Precio real: ¢17.586.199.
- Esparza, Espíritu Santo: Precio venta: ¢21.286.289,05. (Precio real: ¢25.042.693 - Descuento: 15%).
- Esparza, Espíritu Santo: Precio venta: ¢24.085.456,8. (Precio real: ¢30.106.821 - Descuento: 20%).
- Puntarenas, Chacarita: Precio venta: ¢25.954.983,45. (Precio real: ¢47.190.879 - Descuento: 45%).
- Buenos Aires, Central: Precio venta: ¢26.282.335,5. (Precio real: ¢35.043.114 - Descuento: 25%).
- Puntarenas, Chacarita: Precio venta: ¢27.890.974,8. (Precio real: ¢46.484.958 - Descuento: 40%).
- Golfito, Guaycará: Precio venta: ¢32.038.715,2. (Precio real: ¢40.048.394 - Descuento: 20%).
- Corredores, Corredor: Precio real: ¢34.787.595 (nueva publicación).
- Esparza, San Juan Grande: Precio venta: ¢116.136.577,7. (Precio real: ¢178.671.658 - Descuento: 35%).
Cartago
La Vieja Metrópoli cuenta con 6 propiedades en lista.
- Cartago, Agua Caliente: Precio venta: ¢22.094.702,94. (Precio Real: ¢25.993.768,17 - Descuento: 15%).
- Cartago, Agua Caliente: Precio venta: ¢42.827.628,39. (Precio real: ¢50.385.445,16 - Descuento: 15%).
- Cartago, Guadalupe: Precio real: ¢47.383.808,24 (nueva publicación).
- Oreamuno, San Rafael: Precio venta: ¢48.170.233,13. (Precio real: ¢56.670.862,5 - Descuento: 15%).
- Cartago, Occidental: Precio venta: ¢56.120.053,76. (Precio real: ¢80.171.505,37 - Descuento: 30%).
- El Guarco, Tejar: Precio venta: ¢64.788.989,01. (Precio real: ¢68.188.935,8 - Descuento: 5%).
San José
En la capital, la oferta incluye 6 inmuebles, destacando opciones en Tibás y una propiedad de alto valor en Curridabat.
- Alajuelita, Concepción: Precio venta: ¢93.714.010,74. (Precio Real: ¢117.142.513,42 - Descuento: 20%).
- Tarrazú, San Marcos: Precio real: ¢41.421.887.
- Tibás, Cinco Esquinas: Precio real: ¢49.266.989 (nueva publicación).
- Tibás, San Juan: Precio venta: ¢60.533.762,35. (Precio real: ¢71.216.191 - Descuento: 15%).
- Curridabat, Granadilla: Precio venta: ¢189.554.802,4. (Precio real: ¢236.943.503 - Descuento: 20%).
- San José, Carmen: Precio venta: ¢215.443.232,2. (Precio real: ¢307.776.046 - Descuento: 30%).
Heredia
Finalmente, en Heredia se pueden encontrar 3 propiedades de mayor perfil económico.
- Santa Bárbara, Barrio Jesús: Precio venta: ¢40.224.899,35. (Precio real: ¢47.323.411 - Descuento: 15%).
- Santo Domingo, San Vicente: Precio venta: ¢114.171.167,85. (Precio real: ¢134.319.021 - Descuento: 15%).
- San Isidro, San José: Precio venta: ¢227.829.158,9. (Precio real: ¢325.470.227 - Descuento: 30%).
Para participar, debe completar el formulario oficial de oferta, que se descarga en la web del banco o se pide en agencias. Es requisito adjuntar la copia de su cédula (o personería jurídica) y el comprobante del depósito de garantía, que corresponde al 1% del precio de venta base.
Las ofertas se reciben de dos formas: digitalmente al correo RecepcionOfertasBienesAdjudicados@bp.fi.cr o en físico, mediante sobre cerrado, en cualquier oficina del Banco Popular. Tenga presente que la fecha límite es dos días antes del cierre de cada concurso. Si necesita financiamiento, no olvide incluir el preanálisis de crédito firmado por un ejecutivo bancario.