Negocios

Bancos sacan carros a remate en Costa Rica con precios desde los ₡900.000: vea aquí la oferta

Diversas entidades bancarias en Costa Rica tienen vehículos en remate y venta directa, con precios desde los ₡900.000 y descuentos de hasta 45%: esta es la oferta

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Por Alonso Ramírez

Las entidades bancarias de Costa Rica mantienen activos distintos procesos de remate y venta de vehículos, con precios que varían según el estado de la unidad y la etapa del proceso, y que en algunos casos bajan a menos de la mitad del valor de mercado.








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Alonso Ramírez

Alonso Ramírez

Estudiante de bachillerato en Periodismo, con trayectoria en departamentos digitales de medios de comunicación. Además, cuenta con experiencia en el manejo de redes sociales como creador de contenido y Community Manager.

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