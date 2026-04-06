Bancos sacan carros a remate en Costa Rica con precios desde los ₡900.000: vea aquí la oferta

Las entidades bancarias de Costa Rica mantienen activos distintos procesos de remate y venta de vehículos, con precios que varían según el estado de la unidad y la etapa del proceso, y que en algunos casos bajan a menos de la mitad del valor de mercado.

Las opciones incluyen automóviles, SUV, pick-ups y unidades de transporte, disponibles a través del Banco Popular, el Banco de Costa Rica y el Banco Nacional.

Diversas entidades bancarias en Costa Rica tienen vehículos en remate y venta directa, con precios desde los ₡900.000 y descuentos de hasta 45%: esta es la oferta. ( - /Scotiabank)

Remates del Banco Popular

El Banco Popular mantiene varios vehículos en proceso de remate, en los que el precio disminuye conforme avanzan las convocatorias.

Toyota Yaris E 2018: Vehículo de cinco pasajeros, con tracción 4x2 y carrocería tipo todo terreno de cuatro puertas. Valor de mercado: ₡7.181.916. Tercer remate: ₡2.967.345 (hasta el 23 de abril de 2026).

Vehículo de cinco pasajeros, con tracción 4x2 y carrocería tipo todo terreno de cuatro puertas. Valor de mercado: ₡7.181.916. Tercer remate: ₡2.967.345 (hasta el 23 de abril de 2026). GAC GS4 2024: SUV de cinco pasajeros, con tracción 4x2 y diseño reciente orientado a uso urbano y familiar. Valor de mercado: ₡5.516.179. Tercer remate: ₡3.611.059 (hasta el 6 de abril de 2026).

SUV de cinco pasajeros, con tracción 4x2 y diseño reciente orientado a uso urbano y familiar. Valor de mercado: ₡5.516.179. Tercer remate: ₡3.611.059 (hasta el 6 de abril de 2026). Chery Tiggo 4 Pro 2024: SUV compacto de cinco pasajeros, con carrocería de cuatro puertas y tracción 4x2. Valor de mercado: ₡7.773.828. Tercer remate: ₡4.120.010 (hasta el 7 de abril de 2026).

SUV compacto de cinco pasajeros, con carrocería de cuatro puertas y tracción 4x2. Valor de mercado: ₡7.773.828. Tercer remate: ₡4.120.010 (hasta el 7 de abril de 2026). JAC JS2 2024: SUV compacto de cinco pasajeros, tracción 4x2 y carrocería de cuatro puertas. Valor de mercado: ₡7.718.106. Tercer remate: ₡3.152.602 (hasta el 11 de junio de 2026).

SUV compacto de cinco pasajeros, tracción 4x2 y carrocería de cuatro puertas. Valor de mercado: ₡7.718.106. Tercer remate: ₡3.152.602 (hasta el 11 de junio de 2026). Nissan Frontier LE 2017: Camioneta pick-up de carga liviana, con capacidad para cinco pasajeros y tracción 4x2, orientada a uso laboral y personal. Valor de mercado: ₡9.786.688. Tercer remate: ₡4.477.537 (hasta el 16 de abril de 2026).

Vehículos en venta del BCR

El Banco de Costa Rica dispone de unidades adjudicadas con descuentos que alcanzan hasta el 45%, disponibles en sus bodegas en La Lima, Cartago. La oferta es la siguiente:

Chery Tiggo 8 Pro 2023: SUV con transmisión automática, motor de 1.500 c.c. y equipamiento completo que incluye cámara 360°, techo corredizo, asientos de cuero y múltiples asistencias de manejo. Precio final: ₡8.129.322 (un 35% de descuento).

SUV con transmisión automática, motor de 1.500 c.c. y equipamiento completo que incluye cámara 360°, techo corredizo, asientos de cuero y múltiples asistencias de manejo. Precio final: ₡8.129.322 (un 35% de descuento). Toyota Prius 2014: Sedán híbrido (gasolina/eléctrico) con transmisión automática, enfocado en eficiencia de consumo. Incluye llave inteligente, botón de arranque y bolsas de aire. Precio final: ₡3.643.750 (un 45% de descuento).

Sedán híbrido (gasolina/eléctrico) con transmisión automática, enfocado en eficiencia de consumo. Incluye llave inteligente, botón de arranque y bolsas de aire. Precio final: ₡3.643.750 (un 45% de descuento). Chery Tiggo 2 Pro 2024: SUV compacto con transmisión manual, motor de 1.500 c.c., cámara de retroceso, sensores y acabados en cuero. Precio final: ₡6.375.000 (un 25% de descuento).

SUV compacto con transmisión manual, motor de 1.500 c.c., cámara de retroceso, sensores y acabados en cuero. Precio final: ₡6.375.000 (un 25% de descuento). Soueast DX3 2022: SUV subcompacto con motor turbo de 156 hp, transmisión automática y sistemas de seguridad como control de estabilidad y tracción. Precio final: ₡7.202.520.

SUV subcompacto con motor turbo de 156 hp, transmisión automática y sistemas de seguridad como control de estabilidad y tracción. Precio final: ₡7.202.520. Chery Tiggo 2 Pro Max 2025: SUV con equipamiento avanzado que incluye pantalla táctil de 10,25”, Apple CarPlay/Android Auto, control crucero y múltiples sistemas de seguridad. Precio final: ₡15.606.936.

SUV con equipamiento avanzado que incluye pantalla táctil de 10,25”, Apple CarPlay/Android Auto, control crucero y múltiples sistemas de seguridad. Precio final: ₡15.606.936. Nissan Platina 2008: Sedán manual de 1.598 c.c., con equipamiento básico como aire acondicionado y vidrios eléctricos delanteros. Precio final: ₡900.000 (presenta daños visibles en carrocería).

Sedán manual de 1.598 c.c., con equipamiento básico como aire acondicionado y vidrios eléctricos delanteros. Precio final: ₡900.000 (presenta daños visibles en carrocería). Autobús Bonluck 2016: Unidad de transporte con capacidad para 51 pasajeros, motor diésel de alto rendimiento y equipamiento como sanitario y plataforma accesible. Precio final: ₡26.976.000.

Subastas del Banco Nacional

Finalmente, el Banco Nacional mantiene procesos de subasta nacional con descuentos cercanos al 10%. Aquí la oferta:

Kia Picanto 2018: Vehículo compacto de uso urbano, con bajo consumo y fácil maniobrabilidad. Precio: ₡5.625.000.

Vehículo compacto de uso urbano, con bajo consumo y fácil maniobrabilidad. Precio: ₡5.625.000. Suzuki S-Presso 2022: Automóvil compacto tipo hatchback, orientado a movilidad urbana y eficiencia. Precio: ₡4.950.000.

Automóvil compacto tipo hatchback, orientado a movilidad urbana y eficiencia. Precio: ₡4.950.000. Suzuki Ciaz 2019: Sedán con motor de 1.400 c.c. y transmisión manual, equipado con aros de lujo, aire acondicionado y tapicería de cuero. Precio: ₡6.210.000 (Presenta daños en carrocería y revisión técnica vencida).

En la mayoría de los casos, y en las tres entidades bancarias, los procesos requieren pago en efectivo, visita previa obligatoria del vehículo, presentación de oferta formal y el cumplimiento de las condiciones específicas según cada entidad.