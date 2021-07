Banksy vendió seis de sus obras, valoradas en decenas de miles de dólares, a $420

El artista callejero Banksy, cuyas obras se venden en cientos de miles de dólares en las subastas, instaló un puesto este fin de semana cerca de Central Park para vender una veintena de pinturas "auténticas y firmadas"... por $60.

Pero este artista británico, que cultiva su lado imprevisible, tuvo la precaución de no anunciar la venta. Y los ingresos fueron magros: de acuerdo con un video publicado en su sitio web, recaudó solamente $420, pese a que, según algunos expertos, las obras vendidas tienen un valor de decenas de miles de dólares.

Las pinturas, todas en blanco y negro, fueron vendidas el sábado por un anciano sentado en una silla plegable, de sombrero, camiseta sin mangas y camisa celeste. Banksy, célebre por sus irreverentes grafitis con esténcil (plantilla de estarcir), se mantuvo invisible.

El hombre se instaló a última hora de la mañana y no vendió nada durante una hora, de acuerdo con el video publicado por el artista.

A las 3:30 p.m. una mujer finalmente compró dos pequeños lienzos para sus hijos y negoció un descuento del 50%, según el video. Media hora más tarde, una chica de Nueva Zelanda adquirió dos. El anciano le dio un beso.

Sobre las 5:30 p.m., un joven de Chicago que buscaba "algo para las paredes de su nuevo hogar" compró cuatro, aparentemente ignorando el valor de lo que estaba comprando.

A las 6 p.m., el anciano guardó la mayoría de las pinturas que había llevado, que no había vendido.

"Fue una venta única. El puesto no estará hoy", dijo Banksy en su página web anunciando la venta.

Sorpresas

Banksy está actualmente como "residente" durante un mes en Nueva York y cada día crea un nuevo evento como parte de su exposición "Better Out than In" (Mejor fuera que dentro).

El artista inglés, cuya verdadera identidad se desconoce, revela todos los días un trabajo nuevo en una pared diferente en algún lugar de la ciudad, algo que deleita a su fans, que recorren Nueva York para admirar sus obras.

En una entrevista reciente por correo electrónico con el diario New York Village Voice, Banksy, cuyas obras combinan el humor y la política, dijo: "sé que el 'street art' parece cada vez más la parte de marketing de la carrera de un artista, así que quise hacer arte, sin precio. No hay galería, película o libro. Eso es inútil. Y espero que esto quiera decir algo".