bb.q Chicken, la franquicia de pollo estilo coreano, abrirá más locales en Costa Rica

La franquicia de pollo frito coreano bb.q Chicken continúa con su fase de expansión en Costa Rica y para este año tiene prevista la inauguración de al menos tres nuevos restaurantes en el país.

Esta marca, que inició operaciones en Costa Rica en 2023, tiene sedes en Momentum Pinares y Lindora; Multiplaza Escazú, City Mall y en el Barrio Chino.

De acuerdo con Yong Chul Kim, director ejecutivo de la franquicia, los próximos puntos en abrir serán Paseo de las Flores (en abril), Paseo Metrópoli (en mayo) y uno más en Jacó que se prevé para junio.

El representante de la marca agregó que se encuentran buscando más interesados en manejar la franquicia en todo el país, para continuar la expansión de la marca.

Dependiendo del tamaño del local, el monto necesario para abrir un restaurante de este tipo va desde los $50.000 a los $200.000.

La franquicia cumplirá en 2026 tres años de operar en Costa Rica

Comida asiática

Si bien la especialidad de estos restaurantes es el pollo frito con preparaciones al estilo coreano, en su menú también hay platillos de ese país asiático con arroz frito, kimchi y ramen, entre otros, dentro de su oferta.

Fundada en 1995, bb.q Chicken posee más de 3.500 locales distribuidos en 57 naciones. Además, su desarrollo gastronómico y la formación en innovación culinaria se gestionan a través de la Chicken University, su centro de capacitación ubicado en Seúl.