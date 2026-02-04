Negocios

bb.q Chicken, la franquicia de pollo estilo coreano, abrirá más locales en Costa Rica

La franquicia ya tiene cinco puntos de venta en el país

Por Brandon Flores

La franquicia de pollo frito coreano bb.q Chicken continúa con su fase de expansión en Costa Rica y para este año tiene prevista la inauguración de al menos tres nuevos restaurantes en el país.








