BCR actualiza lista de vehículos en remate; precios arrancan en los ₡3,6 millones y se ofrecen descuentos de hasta 30%

El Banco de Costa Rica (BCR) mantiene activa su plataforma de venta de bienes adjudicados, en la que se pueden encontrar vehículos de diferentes gamas y modelos, con descuentos que alcanzan hasta el 30% sobre el precio de lista.
El Banco de Costa Rica (BCR) mantiene activa su plataforma de venta de bienes adjudicados, en la que se pueden encontrar vehículos de diferentes gamas y modelos, con descuentos que alcanzan hasta el 30% sobre el precio de lista.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.