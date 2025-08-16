Negocios

BCR actualiza lista de vehículos en remate; precios arrancan en los ₡3,6 millones y se ofrecen descuentos de hasta 30%

La oferta incluye desde automóviles compactos y sedanes hasta microbuses y vehículos utilitarios

EscucharEscuchar
Por Alonso Ramírez

El Banco de Costa Rica (BCR) mantiene activa su plataforma de venta de bienes adjudicados, en la que se pueden encontrar vehículos de diferentes gamas y modelos, con descuentos que alcanzan hasta el 30% sobre el precio de lista.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
remates de carrosremates bcrventas de carros bcr
Alonso Ramírez

Alonso Ramírez

Estudiante de bachillerato en Periodismo, con trayectoria en departamentos digitales de medios de comunicación. Además, cuenta con experiencia en el manejo de redes sociales como creador de contenido y Community Manager.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.