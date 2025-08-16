BCR actualiza lista de vehículos en remate; precios arrancan en los ₡3,6 millones y se ofrecen descuentos de hasta 30%

El Banco de Costa Rica (BCR) mantiene activa su plataforma de venta de bienes adjudicados, en la que se pueden encontrar vehículos de diferentes gamas y modelos, con descuentos que alcanzan hasta el 30% sobre el precio de lista.

La oferta incluye desde automóviles compactos y sedanes hasta microbuses y vehículos utilitarios, con precios que se ajustan a distintas necesidades y presupuestos.

(ChatGPT/Generado con IA)

Entre los automotores disponibles destacan:

Citroën C3 2023 – ₡7.945.000,00 con 30% de descuento (placa BXY999).

– ₡7.945.000,00 con (placa BXY999). Hyundai Veracruz GLS ELE 2008 – ₡4.815.720,00 con 10% de descuento (placa 751589).

– ₡4.815.720,00 con (placa 751589). Smart Forfour 2015 – ₡3.714.500,00 con 15% de descuento (placa BMJ780).

– ₡3.714.500,00 con (placa BMJ780). Hyundai H1 2016 – ₡5.057.500,00 con 15% de descuento (placa BKJ941).

– ₡5.057.500,00 con (placa BKJ941). Geely GX3 Pro 2023 – ₡7.315.000,00 con 5% de descuento (placa BXM343).

– ₡7.315.000,00 con (placa BXM343). Honda City LX 2013 – ₡3.800.000,00 con 5% de descuento (placa MNR016).

– ₡3.800.000,00 con (placa MNR016). Mitsubishi Rosa 2017 – ₡23.750.000,00 con 5% de descuento (placa PB002833).

– ₡23.750.000,00 con (placa PB002833). Nissan Tiida 2015 – ₡3.600.000,00 con 10% de descuento (placa JJS085).

– ₡3.600.000,00 con (placa JJS085). Suzuki Swift GA 2017 – ₡4.597.673,48 con 5% de descuento (placa BLG567).

– ₡4.597.673,48 con (placa BLG567). Chery Tiggo 8 Pro 2023 – ₡12.400.000,00 (placa BWY323).

– ₡12.400.000,00 (placa BWY323). Además, opciones como un Toyota Corolla XLI 2013 por ₡4.405.921,90 (placa BTY662).

La lista completa de vehículos, junto con sus características, precios y condiciones de compra, está disponible en el sitio web oficial del BCR, donde las personas interesadas pueden presentar directamente sus ofertas de compra.