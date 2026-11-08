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BCR ofrece cinco nuevos empleos con salarios de hasta ₡2,5 millones: conozca los requisitos

El BCR anuncia cinco vacantes en San José con salarios desde ₡450.000 hasta ₡2,5 millones. Consulte los puestos, requisitos y cómo presentar su candidatura.

Por Alonso Ramírez

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El Banco de Costa Rica (BCR) mantiene publicadas cinco oportunidades laborales en San José, con salarios que van desde ₡450.000 hasta ₡2,5 millones mensuales, según los rangos anunciados en la plataforma de empleo utilizada por la entidad financiera.








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Alonso Ramírez

Alonso Ramírez

Estudiante de bachillerato en Periodismo, con trayectoria en departamentos digitales de medios de comunicación. Además, cuenta con experiencia en el manejo de redes sociales como creador de contenido y Community Manager.