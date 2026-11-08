BCR ofrece cinco nuevos empleos con salarios de hasta ₡2,5 millones: conozca los requisitos

El Banco de Costa Rica (BCR) mantiene publicadas cinco oportunidades laborales en San José, con salarios que van desde ₡450.000 hasta ₡2,5 millones mensuales, según los rangos anunciados en la plataforma de empleo utilizada por la entidad financiera.

Las vacantes están dirigidas a personas con diferentes niveles de formación y experiencia, desde educación primaria o secundaria hasta profesionales universitarios en informática, economía, matemática, estadística y ciencias actuariales.

Los puestos disponibles corresponden a oficial de transporte de valores, gestor de riesgos, especialista en riesgos financieros, ingeniero senior en tecnologías de información y especialista en modelos matemáticos y metodologías de riesgo.

Las contrataciones incluyen modalidades por tiempo definido, temporal e indefinido, dependiendo del cargo.

El Banco de Costa Rica (BCR) mantiene publicadas cinco oportunidades laborales en San José, con salarios que van desde ₡450.000 hasta ₡2,5 millones mensuales. Las vacantes abarcan puestos en seguridad, gestión de riesgos y tecnologías de información, con diferentes requisitos académicos y de experiencia. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Oficial de transporte de valores: salario de ₡450.000 a ₡550.000

La primera oportunidad corresponde al puesto de Oficial de Transporte de Valores 1, para el cual el BCR busca una persona con disponibilidad para trabajar en San José.

El salario anunciado oscila entre ₡450.000 y ₡550.000, mediante un contrato por tiempo definido.

La persona contratada tendrá como responsabilidad custodiar y transportar valores para su recolección y entrega en oficinas bancarias, instituciones y clientes.

También deberá atender cajeros automáticos (ATM) para contribuir a su adecuado funcionamiento.

En cuanto a la formación académica, la descripción admite educación primaria o bachillerato en secundaria.

Se solicita un año de experiencia laboral, de los cuales al menos seis meses deben corresponder al campo de la seguridad.

Entre los requisitos adicionales se encuentran una certificación vigente de idoneidad mental para portar armas, certificación del curso básico de seguridad, dominio del protocolo de radio y conocimiento de los procedimientos para utilizar equipos de seguridad.

También se requiere dominio en el manejo de armas de fuego, licencia de conducir B1 y registro de huellas dactilares al día.

La vacante corresponde al código 876548 y está disponible para consulta en elempleo.com.

Gestor de riesgos: salario de ₡1 millón a ₡1,5 millones

El BCR también busca un gestor de riesgos para su Unidad de Modelos Matemáticos y Metodologías de Riesgo.

La plaza se ubica en San José, ofrece un salario de entre ₡1 millón y ₡1,5 millones y contempla una contratación por tiempo indefinido.

El puesto tiene como propósito implementar modelos, metodologías, técnicas y herramientas de gestión del riesgo que permitan fortalecer el Sistema de Gestión Integral del Riesgo del Conglomerado Financiero BCR.

Las personas interesadas deben contar con licenciatura universitaria o bachillerato universitario acompañado de una maestría, además de la incorporación al colegio profesional correspondiente.

Entre las profesiones admitidas se encuentran Ciencias Económicas, Matemática, Ciencias Actuariales, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Derecho, Gestión de Riesgo y Ciencia de Datos.

También se solicita experiencia en puestos profesionales, con al menos dos años en gestión de riesgos o inversiones.

El banco requiere conocimientos sobre normativa tributaria del Ministerio de Hacienda, funcionamiento de mercados financieros nacionales e internacionales y aplicación de pruebas de estrés y backtesting.

Asimismo, se valoran competencias en administración de proyectos, evaluación de riesgos, análisis financiero y económico, valoración de instrumentos financieros y manejo de portafolios de inversión y carteras de crédito.

La lista de conocimientos también incluye el marco de referencia COBIT y la evaluación integral de riesgos en el sector financiero.

El código de la oferta es 879447 y puede consultarse en este enlace.

Especialista en riesgos financieros de BCR SAFI: salario de ₡1 millón a ₡1,5 millones

Otra de las oportunidades corresponde a un especialista en riesgos financieros para BCR SAFI, subsidiaria del Banco de Costa Rica.

El puesto se encuentra en San José, ofrece un salario de entre ₡1 millón y ₡1,5 millones y dispone de un contrato por tiempo indefinido.

La persona seleccionada deberá identificar, analizar y medir el impacto de los riesgos financieros a los que está expuesto el mercado de fondos de inversión.

También tendrá que monitorear el entorno financiero, proponer medidas para mitigar riesgos y recomendar límites alineados con las tendencias del mercado y con el apetito de riesgo de la sociedad administradora y de los fondos que gestiona.

La entidad solicita profesionales en Ciencias Económicas, Estadística o Ciencias Actuariales.

En cuanto a la formación, se requiere licenciatura universitaria o bachillerato universitario con maestría.

La incorporación al colegio profesional correspondiente será necesaria cuando así lo establezca su normativa.

Además, se solicitan al menos dos años de experiencia en puestos profesionales.

La oferta corresponde al código 878712 y está publicada en elempleo.com.

Ingeniero senior en tecnologías de información: salario de ₡1 millón a ₡1,5 millones

El banco también ofrece una plaza para un ingeniero senior en tecnologías de información, bajo el rol de líder técnico.

El puesto está ubicado en San José y tiene un salario anunciado de entre ₡1 millón y ₡1,5 millones, mediante una contratación temporal.

La persona seleccionada deberá desarrollar y ejecutar soluciones tecnológicas, realizar mantenimientos, atender incidentes e implementar integraciones de sistemas críticos y de alta complejidad requeridos por la Fábrica de Software del banco.

La oferta está dirigida a profesionales en Ciencias de la Informática.

El BCR establece diferentes alternativas de formación académica: licenciatura universitaria, bachillerato universitario con una maestría relacionada con el área o bachillerato universitario acompañado de una certificación especializada.

Las certificaciones admitidas pueden corresponder a desarrollo de software, aplicaciones móviles, metodologías ágiles o desarrollo de integraciones.

En cuanto a la experiencia, se requiere cumplir una de dos condiciones: al menos dos años en puestos profesionales o más de tres años en puestos técnicos.

Entre las competencias solicitadas se encuentran conocimientos de análisis y diseño de software, pruebas de soluciones tecnológicas, manejo de la herramienta TFS y levantamiento de historias de usuario.

También se incluyen conocimientos sobre ejecución contractual, normativa aplicable al área y el marco de desarrollo Scrum.

La vacante tiene el código 878150 y puede consultarse en este enlace.

Especialista en modelos matemáticos y metodologías de riesgo: salario de ₡2 millones a ₡2,5 millones

La plaza con el rango salarial más alto dentro de esta selección corresponde a un especialista en modelos matemáticos y metodologías de riesgo.

El BCR ofrece un salario de ₡2 millones a ₡2,5 millones, mediante un contrato por tiempo indefinido en San José.

La persona contratada tendrá como responsabilidad investigar, diseñar, desarrollar e implementar metodologías y modelos cuantitativos relacionados con la gestión del riesgo.

El objetivo es proporcionar herramientas e información que contribuyan a la administración de riesgos y al fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral del Riesgo del Conglomerado Financiero BCR.

La oferta está dirigida a profesionales en Matemática, Ciencias Actuariales, Estadística y Economía.

Se requiere licenciatura universitaria o bachillerato universitario acompañado de una maestría relacionada con el área de Ciencias Económicas, además de la incorporación al colegio profesional correspondiente.

En cuanto a la experiencia, el banco establece dos alternativas: tres años o más en puestos profesionales, o cuatro años de experiencia en procesos o proyectos del área cuando se cumpla la condición específica relacionada con el nivel inmediato al puesto vacante.

Entre las competencias técnicas se encuentran el manejo de técnicas de machine learning (aprendizaje automático) y ciencia de datos, tanto para aprendizaje supervisado como no supervisado.

También se solicita conocimiento de modelos de pronóstico, series de tiempo, datos de panel, modelos probabilísticos y técnicas de modelación econométrica.

La entidad requiere dominio de bases de datos relacionales y no relacionales, desarrollo de modelos matemáticos de riesgo y simulación financiera.

Asimismo, el anuncio menciona conocimientos sobre gestión de riesgos operativos, tecnológicos, legales, reputacionales y estratégicos, además de análisis microeconómico y organización industrial.

Los aspirantes deben dominar normativa emitida por entidades como la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), la Superintendencia General de Seguros (SUGESE), el Banco Central de Costa Rica (BCCR), el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y la Contraloría General de la República (CGR).

La vacante corresponde al código 879187 y se puede consultar en elempleo.com.

¿Cómo aplicar a las vacantes del BCR?

Las personas interesadas pueden ingresar al sitio empresarial del BCR en elempleo.com, donde se publican las oportunidades laborales de la entidad financiera.

Cada anuncio permite consultar la descripción del puesto, los requisitos académicos, la experiencia solicitada y las condiciones generales de contratación.

Los aspirantes pueden revisar la oferta de su interés y seguir las indicaciones de la plataforma para presentar su candidatura.

Los salarios corresponden a los rangos publicados en los anuncios. La disponibilidad de cada plaza y los plazos para postularse deben verificarse directamente en el portal, ya que la información recopilada no especifica fechas de cierre para estas cinco oportunidades.