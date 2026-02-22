BCR ofrece en remate vehículos con hasta 35% de descuento; vea los modelos disponibles

El Banco de Costa Rica (BCR) mantiene a la venta siete vehículos ubicados en sus bodegas en La Lima, Cartago, con descuentos que alcanzan hasta el 35%, según el modelo y las condiciones de cada unidad.

La oferta incluye SUV, sedanes, un modelo híbrido y un autobús tipo coach turístico. Todas las unidades se venden exclusivamente en efectivo, cuentan con las placas al día y no incluyen revisión técnica. Además, es obligatorio realizar una visita previa de reconocimiento en bodega antes de presentar la oferta formal de compra.

Entre los vehículos con mayor rebaja destaca el Toyota Prius 2014 (placa ABQ966), un hatchback híbrido automático con motor 1.800 c.c., que tiene un 35% de descuento. Su precio pasó de ¢6.625.000 a ¢4.306.250.

También figura el Chery Tiggo 8 Pro 2023 (placa BWY323), un todoterreno 4x2 automático con motor 1.500 c.c., con un 30% de descuento. Su valor bajó de ¢12.400.000 a ¢8.680.000. Este modelo cuenta con asientos de cuero, techo corredizo, cámara 360°, sensores de retroceso y cuatro bolsas de aire.

Carros en remate del BCR, CHERY TIGGO 8 PRO Placa BWY323 (BCR/BCR)

Otro vehículo con 30% de rebaja es el Geely GX3 2021 (placa BVF231), cuyo precio pasó de ¢5.600.000 a ¢3.920.000. Se trata de un SUV automático 4x2 que incluye cámara y sensores de retroceso. Según la información oficial, presenta daños visibles en la carrocería y se presume un impacto frontal que desplazó el radiador.

Carro en remate del BCR, GEELY GX3 Placa BVF231 (BCR/BCR)

En la lista también aparece el Chery Tiggo 2 Pro 2024 (placa BYQ144), con un 15% de descuento, al pasar de ¢8.500.000 a ¢7.225.000. Es un todoterreno 4x2 con transmisión manual y equipamiento como cámara de retroceso, volante multifuncional y asientos de cuero.

Carro en remate del BCR, CHERY TIGGO 2 PRO Placa BYQ144 (BCR/BCR)

El Nissan Sentra 2018 (placa GJV735) tiene una rebaja del 10% y se ofrece en ¢4.770.000, mientras que el Nissan Platina 2008 (placa 721763) se vende en ¢1.000.000, sin descuento. Este último presenta daños visibles por impacto en el costado derecho.

Carro en remate en el BCR, placa GJV735 (BCR/BCR)

Para quienes buscan una opción de transporte colectivo, Bienes BCR también ofrece un BLK Bonluck JXK6130 2016 (placa GB003078), autobús tipo coach turístico con capacidad para 51 pasajeros, motor Cummins y sanitario a bordo. Su precio es de ¢26.976.000 y no cuenta con descuento.

Las personas interesadas deben coordinar previamente la visita a las bodegas del BCR en La Lima, Cartago. El ejecutivo encargado es Rafael Brenes Barboza, al teléfono 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com.