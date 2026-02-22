Negocios

BCR ofrece en remate vehículos con hasta 35% de descuento; vea los modelos disponibles

El BCR puso a la venta siete vehículos en La Lima de Cartago, con descuentos de hasta 35%. Hay SUV, sedanes, un híbrido y un autobús tipo coach turístico.

Por Redacción EF

El Banco de Costa Rica (BCR) mantiene a la venta siete vehículos ubicados en sus bodegas en La Lima, Cartago, con descuentos que alcanzan hasta el 35%, según el modelo y las condiciones de cada unidad.








