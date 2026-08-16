BCR ofrece ocho vehículos desde ¢2,8 millones: conozca los modelos, precios y descuentos

El Banco de Costa Rica (BCR) mantiene ocho vehículos disponibles para la venta a través de su plataforma de Bienes BCR, con precios finales que van desde ¢2,8 millones hasta ¢20,2 millones.

Las unidades se encuentran en las bodegas del BCR ubicadas en La Lima, Cartago, y se ofrecen únicamente mediante pago de contado. Antes de presentar una oferta, los interesados deben coordinar una visita de reconocimiento para inspeccionar los vehículos.

Entre las unidades disponibles hay automóviles, vehículos todoterreno y un autobús. Los descuentos publicados llegan hasta el 30%.

Estos son los vehículos disponibles

El vehículo con el menor precio final es un Fiat 500 X, modelo 2017, identificado con la placa VVV077. Su precio inicial era de ¢3,3 millones y, tras un descuento del 15%, se ofrece en ¢2.805.000.

Sin embargo, el BCR advierte expresamente que el motor de esta unidad está incompleto.

(BCR/BCR)

También se encuentra un Ford Figo, modelo 2016, placa BKZ389, con un precio final de ¢2,88 millones, luego de un descuento del 20% sobre su precio inicial de ¢3,6 millones.

La oferta incluye además tres vehículos Chery. Uno es un Tiggo 2 Pro, modelo 2024, placa BYQ144, que pasó de ¢6,1 millones a ¢5,185 millones, con un descuento del 15%.

Ford Figo modelo 2016, placa BKZ389, disponible en venta por ¢5,185 millones. (BCR/BCR)

Otro Chery Tiggo 2 Pro, también modelo 2024 e identificado con la placa BYY005, tiene un precio inicial de ¢6,6 millones y un precio final de ¢6,27 millones, después de aplicar un descuento del 5%.

(BCR/BCR)

El tercer modelo de la marca es un Chery Tiggo 2 Pro Max, modelo 2025, placa CBS226. Su precio inicial es de ¢15.606.936,90 y, con un descuento del 30%, queda en ¢10.924.855,83.

(BCR/BCR)

Entre las opciones también figura un Soueast DX3 220T, modelo 2022, placa BWF331. Su precio inicial de ¢7.202.520 se reduce en 30%, para un precio final de ¢5.041.764.

(BCR/BCR)

Por su parte, un Mitsubishi Outlander, modelo 2017, placa JRC433, pasó de ¢7,2 millones a ¢5,04 millones, también con un descuento del 30%.

(BCR/BCR)

La lista se completa con un autobús BLK Bonluck JXK6130, modelo 2016, placa GB003078. Esta unidad tiene un precio inicial de ¢26.976.000 y, tras un descuento del 25%, se ofrece en ¢20.232.000.

(BCR/BCR)

¿Qué características tiene cada vehículo?

El Chery Tiggo 2 Pro, placa BYQ144, cuenta con dirección hidráulica, radio, cierre centralizado, vidrios y espejos eléctricos, aire acondicionado, asientos de cuero, dos bolsas de aire, aros de lujo, volante multifunción, cámara y sensores de reversa y racks de techo. El anuncio señala que tiene derecho de circulación vigente, pero no cuenta con revisión técnica.

El BLK Bonluck JXK6130 es un autobús tipo coach turístico con motor Cummins y caja manual ZF/Allison de seis velocidades. La ficha reporta una potencia de 375 kW y una configuración de 48 butacas, dos asientos abatibles y el puesto del conductor. También incluye sanitario, plataforma para silla de ruedas y maleteros.

El Soueast DX3 220T incorpora un motor Mitsubishi 4A91T de 1,5 litros turbo, con una potencia reportada de 156 hp y tracción delantera. Su equipamiento incluye ABS/EBD, control electrónico de estabilidad (ESC), control de tracción (TCS), cámara de reversa y dos airbags.

En el caso del Chery Tiggo 2 Pro Max, la ficha señala frenos de disco en las cuatro ruedas y sistemas ABS, EBD, BOS, HAC, EBA y TCS. También incorpora airbags frontales y laterales, ISOFIX, cámara y sensores de reversa.

Este modelo cuenta además con aire acondicionado electrónico, control crucero, tapicería mixta de cuero, pantalla táctil de 10,25 pulgadas, Apple CarPlay, Android Auto y Bluetooth.

El Fiat 500 X tiene ABS, cuatro bolsas de aire, vidrios y espejos eléctricos, tapicería de tela, aros de magnesio originales, luces halógenas, maletero de 350 litros y frenos de disco en las cuatro ruedas. La principal advertencia del anuncio es que el motor está incompleto.

El Ford Figo incluye radio, cierre centralizado, vidrios y espejos eléctricos, aire acondicionado, asientos de imitación de cuero, dos bolsas de aire y aros de lujo.

El Mitsubishi Outlander cuenta con radio con CD, dos bolsas de aire, cierre centralizado, aire acondicionado, vidrios y espejos eléctricos, asientos de tela y aros de lujo.

Finalmente, el segundo Chery Tiggo 2 Pro, placa BYY005, es descrito como un SUV compacto con motor de gasolina de cuatro cilindros, dirección hidráulica, tracción 4x2 y caja automática. La ficha señala cuatro puertas y capacidad para cinco ocupantes.

¿Cuál tiene el mayor descuento?

El descuento más alto entre las ocho unidades es de 30%. Esta rebaja se aplica al Soueast DX3 220T, al Chery Tiggo 2 Pro Max y al Mitsubishi Outlander.

En términos de precio, el Fiat 500 X es la opción más barata, con un valor final de ¢2.805.000. No obstante, el comprador debe considerar la advertencia del BCR sobre el estado incompleto de su motor.

En el extremo contrario se encuentra el autobús BLK Bonluck JXK6130, cuyo precio final es de ¢20.232.000.

¿Cómo consultar los vehículos?

Las ocho unidades se encuentran en las bodegas del BCR en La Lima, Cartago. La venta es únicamente de contado y el proceso requiere coordinar previamente una visita de reconocimiento antes de presentar una oferta.

El ejecutivo de venta que aparece en las fichas de los vehículos es Rafael Brenes Barboza. Para consultas, el BCR proporciona el teléfono 2547-7099 y el correo electrónico consultasbienesbcr@bancobcr.com.

Los interesados deben revisar las condiciones particulares de cada unidad y realizar la inspección correspondiente antes de presentar una oferta. Además, deben tomar en cuenta que las características y condiciones pueden variar entre vehículos, por lo que la revisión de cada ficha resulta necesaria antes de participar en el proceso de venta.