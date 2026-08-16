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BCR ofrece ocho vehículos desde ¢2,8 millones: conozca los modelos, precios y descuentos

BCR ofrece ocho vehículos desde ¢2,8 millones, con descuentos de hasta 30%. Conozca modelos, precios, características y cómo ofertar.

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Por Redacción EF

El Banco de Costa Rica (BCR) mantiene ocho vehículos disponibles para la venta a través de su plataforma de Bienes BCR, con precios finales que van desde ¢2,8 millones hasta ¢20,2 millones.








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Redacción EF

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